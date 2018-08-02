Тела погибших в ЦАР российских журналистов могут отправить на родину позже намеченных сроков

Как сообщил ТАСС временный поверенный в делах России Виктор Токмаков, возникли многочисленные трудности, в том числе с цинковыми гробами и своевременным получением от местных властей документов, необходимых для отправки тел. Ранее российское посольство рассчитывало отправить тела Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 3 августа. В ЦАР они снимали фильм о деятельности в этой стране ЧВК Вагнера.