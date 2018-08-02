Красноярский краевой суд отменил решение нижестоящего суда об обязательных работах Оксане Зябловой
Красноярский краевой суд отменил решение нижестоящего суда об обязательных работах Оксане Зябловой за участие в акции «Он нам не царь». Аналогичное решение было принято ранее в отношении еще 4 участников этого митинга.
Суд признал решение об обязательных работах незаконным, — рассказал «Эху» адвокат международной правозащитной группы Агора Владимир Васин.
Васин добавил, что дела участников митинга теперь будут направлены на новое рассмотрение, в другом составе суда.
Напомним, Оксану Зяблову, Армена Кучукяна, Владимира Перекотия, Артема Агеева и Юрия Орешникова признали виновными в нарушении установленного проведения проведения митинга за участие в акции 5 мая. Всем им суды назначили 30-35 часов обязательных работ.
Комментарии2
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koshkaedu 02 августа 2018 | 16:25
//в другом составе суда.//
Естественно, теперь каждый из прежнего состава суда должен получить
30-35 часов обязательных работ. Или больше.
sasass 02 августа 2018 | 16:39
Отменять конечно надо - он в действительности пока не Царь...