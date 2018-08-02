Красноярский краевой суд отменил решение нижестоящего суда об обязательных работах Оксане Зябловой за участие в акции «Он нам не царь». Аналогичное решение было принято ранее в отношении еще 4 участников этого митинга.

Суд признал решение об обязательных работах незаконным, — рассказал «Эху» адвокат международной правозащитной группы Агора Владимир Васин.

Васин добавил, что дела участников митинга теперь будут направлены на новое рассмотрение, в другом составе суда.

Напомним, Оксану Зяблову, Армена Кучукяна, Владимира Перекотия, Артема Агеева и Юрия Орешникова признали виновными в нарушении установленного проведения проведения митинга за участие в акции 5 мая. Всем им суды назначили 30-35 часов обязательных работ.