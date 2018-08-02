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16:02, 02 августа 2018

Киево-Печерская лавра на Украине, принадлежащие сейчас Московскому патриархату, будут переданы Украинской церкви

Киево-Печерская лавра и другие святыни на Украине, принадлежащие сейчас Московскому патриархату, будут переданы Украинской церкви после получения автокефалии. Об этом заявил в интервью телеканалы «Прямый» предстоятель Украинской церкви Киевского патриархата патриарх Филарет.

Никакой собственности у Московского патриархата на Украине нет. На Украине собственность церкви – это собственность украинской церкви. Возьмем, например, Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру – чья это собственность? Это собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. А когда здесь будет признана украинская церковь, то Лавры – и одна, и другая – будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. Ни Россия, ни Московский патриархат не имеют никакого отношения к этим святыням.

Напомню, что после раскола в 1992 году патриарх Филарет и его сторонники были преданы анафеме Московскими церковными властями. Заявления патриарха Филарета о передаче Киево-Печерской лавры украинской церкви могут усилить раскол в украинском обществе, — сказала «Эху» первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. По словам Вяткина, бОльшая часть православных на Украине себя относит к Русской православной церкви Московского патриархата.

Комментарии

36

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kryimzdick 02 августа 2018 | 16:08

РПЦ (КГБ РФ) надо гнать из Украины.

vezdehod 02 августа 2018 | 16:11

Вполне логично - какое отношение она имеет к товарищу Гкндяеву и его "К".

noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 16:12

vezdehod: Товарищ, вы прежде чем нажать кнопочку "опубликовать", прочтите хоть разок, что настучали. Стыдно за вас.

boldu1n 02 августа 2018 | 16:13

vezdehod: Филарет - это чёрт.

asokol 02 августа 2018 | 16:19

« По словам Вяткина, бОльшая часть православных на Украине себя относит к Русской православной церкви Московского патриархата. »

Я верю гр. думаку Вяткину больше, чем самому себе, но хотелось бы получить валидную сцылу на достоверность егойной информации.

novyrusic 02 августа 2018 | 16:35

asokol: среди тех, кто считает себя православным, приверженцами УПЦ КП себя назвали 42,6%, УПЦ МП – 19,1%, "просто православным" – 34,8%, 2,9% – не определились, еще 0,3% опрошенных отнесли себя к УАПЦ.

haldey 02 августа 2018 | 16:12

kryimzdick: Молодцы хохлы! Тушить костер бензином, какая прелесть)))
Скоро на призыв "слава украине", будут с ноги в ... отвечать...

kryimzdick 02 августа 2018 | 16:16

haldey: ты чтоле?

tvitov66 02 августа 2018 | 16:17

haldey: Так ходи в ближайший военкомат, поделись заветной мечтой и быстро окажешься в бунбасЭ ... или только языком горазд, а сам сцышь в мамкины труселя?

blahovdav 02 августа 2018 | 16:21

haldey: Молодцы хохлы! Тушить костер бензином, какая прелесть)))
Скоро на призыв "слава украине", будут с ноги в ... отвечать...\\\ Тупая путлеровская свинка это откуда взяла?? Украинцы нынешнюю власть не любят, но они в 1000 раз больше не любят тех путлеровскипх скотов, которые хрюкаюти повизгивают про рюзьке мир. Оккупантов не любят, знаете ли....

testmeter 02 августа 2018 | 16:23

haldey: Угрожаешь? Само-то пойдешь интересы Мацковского патриархата защищать, или по прежнему, бурятские трактористы-ихтамнеты этим будут заниматься?

serhio_25__ 02 августа 2018 | 16:33

kryimzdick: Парашка хочет гражданскую войну превратить в религиозную.

noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 16:09

У украинского раскольника Филарета уже руки потеют, до того не терпится заграбастать чужое. Украина от слова "украсть".

haldey 02 августа 2018 | 16:15

noxepy_7_40_: Филарет уже не может остановиться, он заложник своего начинания. Не он управляет процессом, а процесс им уже рулит во всю)))

testmeter 02 августа 2018 | 16:30

haldey: "управляет процессом" ///
Процесс называется "распад Российской империи". Объективный исторический процесс. Ты против?

novyrusic 02 августа 2018 | 16:20

noxepy_7_40_: По словам Вяткина, бОльшая часть православных на Украине себя относит к Русской православной церкви Московского патриархата.
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Вот это, котик, наглое вранье.
2/3 православных в Украине относят себя к УПЦ Киевского патриархата.
Это уже зафиксированный факт.
-----------
Почти треть украинцев (28,7%) относят себя к Украинской православной церкви Киевского патриархата, и лишь 12,8% – к УПЦ Московского патриархата. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, передает "Обозреватель".

Кроме того, 23,4% респондентов считают себя "просто православными", а 1,9% - не знают, еще 0,3% опрошенных относят себя к Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Больше всего верующих УПЦ КП оказалось в центре Украины – 37,9%, а УПЦ МП – на востоке, – 18,4%.

blahovdav 02 августа 2018 | 16:23

noxepy_7_40_: У украинского раскольника Филарета уже руки потеют, до того не терпится заграбастать чужое. Украина от слова "украсть".\\\Путлеровская свинья сама поняла, что хрюкнула?? Вот Рашка украла у меня ту нефтяную скважину, которую изыскал и построил мой дед...

navsegda 02 августа 2018 | 16:24

noxepy_7_40_: Ты удивишься , но Киево-печерская лавра находится как бэ ..... в Киеве , с какого бодуна она российская ?

kaputvsemu 02 августа 2018 | 16:26

noxepy_7_40_:
Лично мне похеру на твою лингвистическую, да и общую безграмотность. Потому что по части заграбастать чужое и украсть - здесь РФ впереди планеты всей.

"Выступая в Государственной Думе, председатель счетной палаты Алексей Кудрин уведомил депутатов, что в 2017 году этим ведомством были выявлены финансовые нарушения. Их общая сумма составила 1,865 триллиона рублей. Анализ показал, что данных показатель превысил сумму хищений из бюджета, выявленную в 2016 году в два раза, а результат 2015 года – в 3,5 раза."

Но тебе же на это похеру. Потому что ты кормишься на то, что украдено у твоего народа "путинским поваром", то есть холуйствуешь.

testmeter 02 августа 2018 | 16:27

noxepy_7_40_: Каким-таким боком-лесом Лавра, которая строилась в Киеве с 11-го по 14-й век (на основе существовавшего еще 4 века до того христианского монастыря - Варяжских Пещер), может принадлежать какой-то Мацкве, которой тогда еще не было?

ostapbey 02 августа 2018 | 16:35

noxepy_7_40_: .,......"...Украина от слова "украсть". ......."
..
Ффсьо... русский свин.. последний русский вор был Янукович. С напарником Азировым..
Кончился русский мир воровства в Украине..
А тебе разве не похеру?
Так спляши 7_40, раз тебе кастрация обучила гопака..
Даеже))

meteor1908 02 августа 2018 | 16:12

Запасаемся попкорном? Нет более забавного зрелища, чем когда проповедующие отказ от материальных ценностей люди делят имущество.

kaputvsemu 02 августа 2018 | 16:17

meteor1908: В данном случае делить ничего не придётся. Московский патриархат просто выставят за украинскую дверь. Не зря сейчас курьеры МП чемоданами таскают баксы из Украины. Знают, шо фсьо.

olegleon 02 августа 2018 | 16:13

ну да, а российские войска, захватывая Причерноморье и Крым, действовали в интересах самостийной Украины и солдаты гибли с мечтой, что эти земли отойдут не России, а Украине.

kryimzdick 02 августа 2018 | 16:17

olegleon: а их никто не спрашивал, гнали на убой, не объясняя, за что. Позорная смерть стадных животных.

asokol 02 августа 2018 | 16:21

olegleon: «российские войска, захватывая Причерноморье и Крым»

Эй, вонючая портянка, а когда это войска Российской Федерации захватывали Причерноморье? Ну-ка, урод, быстренько обоснуй нам свой клеветнический высер!

holic 02 августа 2018 | 16:16

После получения Томоса Украинской православной церьковью, история Московского православия будет начинаться не с крещения Руси, а с 1448 года, с того времени когда она откололась от Киевской метрополии...

azt 02 августа 2018 | 16:17

По сути Филарет и его паства являются сектантами.

testmeter 02 августа 2018 | 16:21

"Киево-Печерская лавра на Украине, принадлежащая сейчас Московскому патриархату" ///
Документик не покажете ли? Каким это образом она Московскому патриархату принадлежит? С каких-таких хренов?
Есть Украинская Православная Церковь, которая станет единой после получения томоса и автокефалии. Тем более, что сам гэбнявый Онуфрий давно уже приставку МП к УПЦ не использует. Не будет дураком, перестанет подчиняться Гундяю и присоединится к нормальной УПЦ (без МП)

yralez 02 августа 2018 | 16:21

Гундяевцы обдерут всё до нитки

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

cobakevich 02 августа 2018 | 16:27

Религия это опиум для народа !

ostapbey 02 августа 2018 | 16:37

cobakevich: а русский напиток в бадье, боярышник тебе что??
Лекарство даже??;

jacknichols 02 августа 2018 | 16:29

Гундяев: "Всё, что нажито непосильным трудом..."

noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 16:31

Почитал комменты)))) Какие же шумеры убогие.. Маленькие, обиженные на весь мир, бешено скачущие навозные жуки. Фффуу........

dr_nemos 02 августа 2018 | 16:35

РПЦ стала автокефальной в середине 15 в., односторонне отъединившись от Константинопольского патриархата. Т.Е. нарушила единство православного мира....об этом забыли противники автокефалии УПЦ. Сейчас рпц - раскольническая секта, полностью подчиненная режиму.

ostapbey 02 августа 2018 | 16:39

dr_nemos: Гундяев уже и папы просил "благоволения" и за приличное вознаграждение на нейтральной территории...
Утерся....
Рукавом сутаны даже..

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