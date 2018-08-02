Киево-Печерская лавра на Украине, принадлежащие сейчас Московскому патриархату, будут переданы Украинской церкви

Киево-Печерская лавра и другие святыни на Украине, принадлежащие сейчас Московскому патриархату, будут переданы Украинской церкви после получения автокефалии. Об этом заявил в интервью телеканалы «Прямый» предстоятель Украинской церкви Киевского патриархата патриарх Филарет.

Никакой собственности у Московского патриархата на Украине нет. На Украине собственность церкви – это собственность украинской церкви. Возьмем, например, Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру – чья это собственность? Это собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. А когда здесь будет признана украинская церковь, то Лавры – и одна, и другая – будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. Ни Россия, ни Московский патриархат не имеют никакого отношения к этим святыням.

Напомню, что после раскола в 1992 году патриарх Филарет и его сторонники были преданы анафеме Московскими церковными властями. Заявления патриарха Филарета о передаче Киево-Печерской лавры украинской церкви могут усилить раскол в украинском обществе, — сказала «Эху» первый заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. По словам Вяткина, бОльшая часть православных на Украине себя относит к Русской православной церкви Московского патриархата.