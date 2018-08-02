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16:01, 02 августа 2018

Следователи допросили заместителя главреда Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову

Сегодня выяснилось, что она проходит как свидетель по делу об убийстве съемочной группы Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике. Её власти заявили, что у россиян не нашли денег и техники.
Допрос Анастасии Горшковой занял более трёх часов. Заместитель главного редактора Центра управления расследованиями – его создал Михаил Ходорковский — отказалась от комментариев и сослалась на тайну следствия, сообщает МБХ Медиа. Накануне глава центра Андрей Коняхин сообщил, что намерен отправиться в Центральноафриканскую республику для того, чтобы выяснить все обстоятельства убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они снимали фильм о российской частной военной компании Вагнер. И золотых приисках, которые в африканской республике намерена разрабатывать Россия. Журналистов убили в начале недели при попытке отобрать машину. Денег и съёмочной техники у них не нашли, сообщил РБК министр по вопросам СМИ Центральноафриканской республики Анж Казаги. По его словам дорогу съемочной группе преградили люди в тюрбанах, которые говорили на арабском. Один из россиян пытался оказать сопротивление, его убили на месте. Двое других умерли от ранений. В Центре управления расследованиями сообщили, что у съемочной группы было более восьми тысяч долларов наличными, две дорогие камеры и другая аппаратура.

За убийством россиян по данным властей ЦАР может стоять группировка повстанцев-мусульман Селека. В последние месяцы боевики стали активно вооружаться, закупая в том числе оружие в соседнем Судане.

Комментарии

25

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skuull 02 августа 2018 | 16:06

Ручки Ходора всё больше и больше в крови...

r88w556xl4 02 августа 2018 | 16:10

Погибшие прибыли в страну как туристы.
Они накануне задерживались за ведение незаконной съемки.
Они были предупреждены о том, что покидают зону безопасности, контролируемую властями страны.
На момент гибели ехали вовсе не туда, где базируются российские специалисты. То есть "отклонились от маршрута".

Картина дикая. Троих российских граждан, в том числе фестивального документалиста, подрядили снять материалы для пропагандистского проекта. Их лишили неприкосновенности, оформили туристами и отправили без удостоверений, охраны и защиты в нищую страну, по которой бродят шайки религиозных фанатиков и бандитов. Они погибли даже не в статусе журналистов!

Зачем все это?

А вот зачем.
BBC: "Группа снимала документальный фильм о российской группе наемников, "Вагнере", предположительно, действующей в стране".

Guardian: "Погибшая команда из троих репортеров прибыла в Центральную Африку расследовать компанию с кремлевскими связями".

France24: "Трое русских журналистов, убитых в ЦАР, расследовали деятельность российской частной армии".

И т.д.

Ходорковский написал в ФБ, что "это были смелые ребята", выразил соболезнование и получил под тысячу лайков и под сотню перепостов.

То есть. Перед нами — жертвы распространенной схемы.
Эта схема уже многократно озвучивалась. Сначала из какого-нибудь источника денег и методичек прибывает кейс: сделать материал об очередном преступлении кровавого режима, тема прилагается. Затем находятся исполнители, перед которыми ставится задача наснимать контента. Когда кейс готов — его разгоняют по тем же интернетам, а потом считают лайки и репосты.

В этой схеме исполнители рассматриваются как расходный материал. Заказчиков не волнует ни их мотивация. Ни их профессиональная репутация. Ни их безопасность. Если с ними что-нибудь случится — даже лучше: простых бойцов информационной войны, может быть, удастся переформатировать в "жертв борьбы".

ukov 02 августа 2018 | 16:12

банальный разбой на дороге по -африкански.

cattt 02 августа 2018 | 16:22

ukov: Заметьте разбой учинен представителями самой мирной религии!

ukov 02 августа 2018 | 16:28

cattt:
Заметьте разбой учинен представителями самой мирной религии!
___________________________________________
Заметьте,когда эти же разбойники действовали в Ливии, они были "борцами за демократию" против "кровавого" Каддафи.

cattt 02 августа 2018 | 16:36

ukov: Чего мелет не то, какая демократия у муслимов?

novyrusic 02 августа 2018 | 16:11

skuull: Во как заскулили-то кремлины.
Горячо им стало.
СК взялся расследовать не выезжая из Москвы.
А зачем? заказчики в Кремле находятся. Все это знают.
Вот СК и решил заработать.
Интересно сколько они с кремлинов слупят.
Вот с вора Калашова миллион долларов слупили.
С этих поболее можно взять, да?
Ну проскули что-нибудь.

skuull 02 августа 2018 | 16:22

novyrusic: Во-первых, СК по любому убийству россиян возбуждает дело.
Во-вторых, СК собирается выезжать в ЦАР.
В-третьих, если ты считаешь, что новость о том, что ЧВК охраняет месторождения в Африке, это новость, то ты идиот.
Учи матчасть, школьник, и не позорься по каждому пуку :" заказчики сидят в Кремле". Или ты кретина, который весь день пишет " разговор Путина с Бортниковым" обчитался? С бабетой и " заказчиком в Кремле" вы уже обосрались, понравилось в обосранных штанах ходить? Ну ну.

novyrusic 02 августа 2018 | 16:30

skuull: Я апонимавю что ты лгун и идиот.
СК далеко нен по каждому убийству россиян зав границей возбуждает уголовное дело.
Во-вторых - ты просто дурак.
ЧВК Вагнера не просто охраняет месторождения, ты джаже не знаешь, что оно там делает, а трепиешься.
Официально оно обучает армию ЦАР.

Ты снова отсосал. Ну да ты это любишь и делаешь профессиАнально. И даже просто анально.

skuull 02 августа 2018 | 16:39

novyrusic: Ну и обучает и что в этом такого? Завтра все побегут жечь покрышки и сметать Путина?
Открою тебе секрет все насрать и на наемников и на то, что происходит в ЦАР.
Эти твои постоянные " отсосал", " анально" в результате изнасилования в детстве, малыш?

olegleon 02 августа 2018 | 16:10

а она ответила на вопрос почему они отправили журналистов без охраны туда? экономили деньги или ...

tks 02 августа 2018 | 16:10

Похоже, в отношении МБХ с "самого верха" дана команда возбудиться уголовным делом.

m_doc 02 августа 2018 | 16:15

tks: А ты предпочитаешь погладить его по головке?:))

tks 02 августа 2018 | 16:18

m_doc: Я предпочитаю абсолютную аполитичность в установлении Истины. Такой вот глупый идеализм, да.

tks 02 августа 2018 | 16:20

tks: Прочитайте про Конрада Моргена. В моем понимании - он классический образцовый следак.

m_doc 02 августа 2018 | 16:29

tks: Глянула. Судья-эсэсовец в области хозяйственных преступлений, но не массовых убийств? Очень мило. Ну и вкусы у тебя, товарисч.

tks 02 августа 2018 | 16:36

m_doc: Вы меня огорчаете ;)) смотрите его биографию после войны

m_doc 02 августа 2018 | 16:39

tks: А он что, после войны заново родился? Бэушный эсэсовец. Фсё.

m_doc 02 августа 2018 | 16:21

tks: Вот это будет запомнено... и припомнено, если что. Ты мою беспощадную натуру знаешь.

tks 02 августа 2018 | 16:26

m_doc: Просто обожаю беспощадный женщин! Особенно, после снятия ими формы ;')))

neyexo 02 августа 2018 | 16:12

сейчас всех пересажают, кто попадется под руку

ly4_sveta 02 августа 2018 | 16:18

Она проходит как свидетель... Она в кустах там сидела?
Или водителем была? Кровавая гэбня найдёт
над кем поглумиться, поиздеваться и помучить.
«Мастерство», отточенное столетними пытками, не пропьёшь.

m_doc 02 августа 2018 | 16:23

ly4_sveta: Пример чисто конкретного мышления, как у малого дитяти.
Дура, учи матчасть, кого считают свидетелями.

nersesov 02 августа 2018 | 16:27

Коняхин уже выехал в ЦАР, чтобы там на месте разобраться с бандюганами ?? Пусть Ходора прихватит с собой, на пару им там веселеее будет ..

bja_1950 02 августа 2018 | 16:36

При чем тут какой-то "Центр"? Кто командировал эту группу в Африку, чье задание они выполняли и какое было задание? Почему все окутано тайной?

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