Следователи допросили заместителя главреда Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову

Сегодня выяснилось, что она проходит как свидетель по делу об убийстве съемочной группы Орхана Джемаля в Центральноафриканской республике. Её власти заявили, что у россиян не нашли денег и техники.

Допрос Анастасии Горшковой занял более трёх часов. Заместитель главного редактора Центра управления расследованиями – его создал Михаил Ходорковский — отказалась от комментариев и сослалась на тайну следствия, сообщает МБХ Медиа. Накануне глава центра Андрей Коняхин сообщил, что намерен отправиться в Центральноафриканскую республику для того, чтобы выяснить все обстоятельства убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они снимали фильм о российской частной военной компании Вагнер. И золотых приисках, которые в африканской республике намерена разрабатывать Россия. Журналистов убили в начале недели при попытке отобрать машину. Денег и съёмочной техники у них не нашли, сообщил РБК министр по вопросам СМИ Центральноафриканской республики Анж Казаги. По его словам дорогу съемочной группе преградили люди в тюрбанах, которые говорили на арабском. Один из россиян пытался оказать сопротивление, его убили на месте. Двое других умерли от ранений. В Центре управления расследованиями сообщили, что у съемочной группы было более восьми тысяч долларов наличными, две дорогие камеры и другая аппаратура.

За убийством россиян по данным властей ЦАР может стоять группировка повстанцев-мусульман Селека. В последние месяцы боевики стали активно вооружаться, закупая в том числе оружие в соседнем Судане.