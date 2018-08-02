Сенат США передаст показания россиянки Марии Бутиной адвокатам и обвинению

Члены Комитета по разведке разрешили прокурорам и защитнику ознакомиться со стенограммой допроса. Он прошел в закрытом режиме, за несколько месяцев до ареста Бутиной, — передает Радио Свобода. Бутину обвиняют в незаконном лоббировании российских интересов. В российском МИДе Бутину назвали политзаключенной.