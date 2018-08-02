Сенат США передаст показания россиянки Марии Бутиной адвокатам и обвинению
Члены Комитета по разведке разрешили прокурорам и защитнику ознакомиться со стенограммой допроса. Он прошел в закрытом режиме, за несколько месяцев до ареста Бутиной, — передает Радио Свобода. Бутину обвиняют в незаконном лоббировании российских интересов. В российском МИДе Бутину назвали политзаключенной.
Комментарии2
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rom8883 02 августа 2018 | 15:48
Анна Чапмен тоже была политзаключённой?
liquidsky__ 02 августа 2018 | 15:55
Сенат США подрабатывает передастом.