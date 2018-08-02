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15:32, 02 августа 2018

Сенат США передаст показания россиянки Марии Бутиной адвокатам и обвинению

Члены Комитета по разведке разрешили прокурорам и защитнику ознакомиться со стенограммой допроса. Он прошел в закрытом режиме, за несколько месяцев до ареста Бутиной, — передает Радио Свобода. Бутину обвиняют в незаконном лоббировании российских интересов. В российском МИДе Бутину назвали политзаключенной.

Комментарии

2

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rom8883 02 августа 2018 | 15:48

Анна Чапмен тоже была политзаключённой?

(комментарий скрыт)

liquidsky__ 02 августа 2018 | 15:55

Сенат США подрабатывает передастом.

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