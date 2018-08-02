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15:32, 02 августа 2018

Римско-католическая церковь изменила свое учение, признав смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах

Римско-католическая церковь официально изменила свое учение, признав смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах. Как отмечает Рейтер, Ватикан изменил свою доктрину, чтобы отразить полное неприятие смертной казни Папой Франциском.

Комментарии

11

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olegleon 02 августа 2018 | 15:42

забавно получается. значит в США теперь католики будут нарушать учение, т.к. там до сих пор существует смертная казнь.

astlire 02 августа 2018 | 16:29

olegleon:
забавно наблюдать как профан пытается притянуть сша к любой новости.

skanon 02 августа 2018 | 15:50

Кто ответит за Джордано нашего Бруно, за Жанну и за тысячи и тысячи пытанных и сожжённых ведьм?

ukov 02 августа 2018 | 15:59

skanon:
Кто ответит за Джордано нашего Бруно, за Жанну и за тысячи и тысячи пытанных и сожжённых ведьм?
_____________________________________________________
Войтыло, он же Иоанн Павел II уже покаялся.

kryimzdick 02 августа 2018 | 15:59

skanon: Срок давности вышел, надо развиваться.

rom8883 02 августа 2018 | 15:50

Из-за одного Франциска вся церковь меняет своё учение. А если следующий будет обратного мнения?

hastings 02 августа 2018 | 16:19

rom8883: Потому что в католичестве есть догмат о непогрешимости Папы римского.

a_111111 02 августа 2018 | 15:55

Ну молодцы...

ua_bank 02 августа 2018 | 16:21

А лидер либерастного мира США по прежнему жарит людей на электрическом стуле, травит газом, расстреливает и даже вешает. Просто средневековая дикость. Но расейским либерастам нравится.

tv_victim 02 августа 2018 | 16:22

Всего-то десять веков понадобилось.... Привет инквизиторам!

koshkaedu 02 августа 2018 | 16:32

Этот Пантифик ещё и не до такого додумается. Например, за смертную казнь,
совершённую преступником с особой исторической жестокостью, причислять к
Лику Святых.

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