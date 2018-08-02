Римско-католическая церковь изменила свое учение, признав смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах
Римско-католическая церковь официально изменила свое учение, признав смертную казнь неприемлемой при любых обстоятельствах. Как отмечает Рейтер, Ватикан изменил свою доктрину, чтобы отразить полное неприятие смертной казни Папой Франциском.
Комментарии11
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olegleon 02 августа 2018 | 15:42
забавно получается. значит в США теперь католики будут нарушать учение, т.к. там до сих пор существует смертная казнь.
astlire 02 августа 2018 | 16:29
olegleon:
забавно наблюдать как профан пытается притянуть сша к любой новости.
skanon 02 августа 2018 | 15:50
Кто ответит за Джордано нашего Бруно, за Жанну и за тысячи и тысячи пытанных и сожжённых ведьм?
ukov 02 августа 2018 | 15:59
skanon:
Кто ответит за Джордано нашего Бруно, за Жанну и за тысячи и тысячи пытанных и сожжённых ведьм?
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Войтыло, он же Иоанн Павел II уже покаялся.
kryimzdick 02 августа 2018 | 15:59
skanon: Срок давности вышел, надо развиваться.
rom8883 02 августа 2018 | 15:50
Из-за одного Франциска вся церковь меняет своё учение. А если следующий будет обратного мнения?
hastings 02 августа 2018 | 16:19
rom8883: Потому что в католичестве есть догмат о непогрешимости Папы римского.
a_111111 02 августа 2018 | 15:55
Ну молодцы...
ua_bank 02 августа 2018 | 16:21
А лидер либерастного мира США по прежнему жарит людей на электрическом стуле, травит газом, расстреливает и даже вешает. Просто средневековая дикость. Но расейским либерастам нравится.
tv_victim 02 августа 2018 | 16:22
Всего-то десять веков понадобилось.... Привет инквизиторам!
koshkaedu 02 августа 2018 | 16:32
Этот Пантифик ещё и не до такого додумается. Например, за смертную казнь,
совершённую преступником с особой исторической жестокостью, причислять к
Лику Святых.