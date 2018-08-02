Думская фракция «Справедливая Россия» внесла поправки к законопроекту по пенсионной реформе
Они запрещают повышать возраст выхода на пенсию до 1 января 2035-го года, — сообщают «Ведомости». В партии особенно подчеркнули недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих в условиях Крайнего Севера.
Комментарии5
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ostapbey 02 августа 2018 | 15:46
Справедливая России по вопросам справедливости уже двацццать лет переплевывает Единую Россию..
Да что там Россию..
Справедливости ради справедливая Россиия переплевывает и дерьмократов с либерастами ветерана Жириновского.
Владимира!!!
Даже..
cobakevich 02 августа 2018 | 15:48
Мудрое решение ...
До 35 года Грызлов не доживет, а дальше хоть серпом по яйцам.
ostapbey 02 августа 2018 | 15:49
cobakevich: так Грызлову запретит умирать сам Миронов справедливо???
Вместе с выхухолями даже??
yralez 02 августа 2018 | 16:17
Какие отчаянные !
А с едрисситами договорились ?.......что те все равно продавят ?
fedor57 02 августа 2018 | 16:17
А на тех кто выходит на пенсию после 2035 наплевать? Никакого повышения возраста, пока не будут увеличены уровень и продолжительность жизни, не созданы рабочие места, не введено нормальное пособие по безработице быть не должно.