Уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил заменить пенсионный возраст выходом на пенсию по стажу

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил заменить пенсионный возраст выходом на пенсию по трудовому стажу, — сообщает «Интерфакс». По мнению Титова, необходимо также ввести возможность покупки трудового стажа «как это делается во многих странах». Титов добавил, что Институт экономики роста имени Петра Столыпина подготовил соответствующие предложения и направил их в правительство, профсоюзам и всем заинтересованным сторонам.