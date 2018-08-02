Уполномоченный по защите прав предпринимателей предложил заменить пенсионный возраст выходом на пенсию по стажу
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил заменить пенсионный возраст выходом на пенсию по трудовому стажу, — сообщает «Интерфакс». По мнению Титова, необходимо также ввести возможность покупки трудового стажа «как это делается во многих странах». Титов добавил, что Институт экономики роста имени Петра Столыпина подготовил соответствующие предложения и направил их в правительство, профсоюзам и всем заинтересованным сторонам.
Комментарии9
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huyt 02 августа 2018 | 15:37
А как быть тем, кто не имеет трудового стажа из-за безработицы ? Или господин Титов предлагает таким питаться святым воздухом ?
olegleon 02 августа 2018 | 15:40
huyt: а как поступают такие в Западной Европе и США? или там нет безработицы?
huyt 02 августа 2018 | 15:42
olegleon: В Западной Европе люди берут кредит под 1%,а не под 20% годовых как у нас . И пенсия там от 1000 евро начинается а не от 100 как у нас.
skolopendra 02 августа 2018 | 16:12
huyt: Вы считаете, что написав эту информацию, ответили? Кстати, сходите на биржу труда, вы удивитесь, там куча вакансий.
olegleon 02 августа 2018 | 16:15
huyt: а тебе когда врать надоест? какая пенсия у женщин в Западной Германии???
или Вам не Украине рассказывают, что в Европе можно не работать, а потом пенсию по 1000 евро иметь?
и если на Украине кредиты под 20%, то это ваши проблемы
skolopendra 02 августа 2018 | 16:17
huyt: А ещё там водопроводная вода по цене нашего молока и киловатт энергии по 22 р
rom8883 02 августа 2018 | 15:56
huyt: А за безработицу увеличивать возраст выхода на пенсию чиновников. ответственных за безработицу. И депутатам. Их пенсии отдавать безработным.
zkotor 02 августа 2018 | 15:47
Бедные, прям изнемогли от всевозможных эквилибристик через попу лобзиком в формулировках пенсионного дефолта, а проще наглого воровства. Титов, а может твоему государству тогда пойти лесом со всякими налогами, ведь вы гражданам всё равно ровным счётом никакой пользы не приносите, а только вред, а мы уж без вас как нибудь разберёмся, у нас фантазии хватит чтоб потратить собственные деньги на себя, а не на содержание вашей шоблы
yralez 02 августа 2018 | 16:19
Т. е. только тех холопов, которые на них горбатились .
Безработных расстреливать будете или сажать ?