Ректоры МГИМО и ВШЭ предлагают вернуть программы образовательного кредита из-за высокой стоимости обучения
Ректоры МГИМО и Высшей школы экономики предлагают вернуть программы образовательного кредита из-за высокой стоимости обучения, — сообщает РИА. Образовательный кредит выдается студенту на обучение в вузе по льготной ставке. Во время учебы заемщик платит только взносы за обслуживание счета. Кредит он начинает погашать только после получения диплома и трудоустройства. Ранее образовательные кредиты выдавал Сбербанк, но он перестал это делать в начале 2017-го года.
Комментарии6
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olegleon 02 августа 2018 | 15:37
ну если у вас цена в 2-2.5 раза выше, чем у остальных, то это ваша проблема и за неё не должны остальные налогоплательщики расплачиваться
samsmith 02 августа 2018 | 16:23
olegleon: Дипломы этих институтов как раз в 2-3 раза круче остальных
prof57 02 августа 2018 | 15:43
Ну правильно, они так взвинтили цены на подготовку коррупционеров, что даже миллионеры без кредита не тянут....
grey 02 августа 2018 | 15:52
Что, ректоры - ж.лизы - увидели результаты собственных лизков - обнищание населения приводит к тому, что у молодых нет средств оплачивать высшее образование? А воровское государство все сокращает число бюджетных мест? А думали, что поддержка кого нужно будет только расширять их карманы?! Просчитались, пародии на ученых!
samsmith 02 августа 2018 | 16:26
grey:Вы ошибаетесь,не те ВУЗы.Сюда вал идёт,в т.ч.,с баблом ,а дальше открытая дорога в бизнес,в дипломаты,в журналисты,куда хочешь.....это не провинция какая
marsianka_ 02 августа 2018 | 16:25
Что , студенты не идут на ваши ценники? А если идут, то те, кто готов платить, но не учиться?