Ректоры МГИМО и ВШЭ предлагают вернуть программы образовательного кредита из-за высокой стоимости обучения

Ректоры МГИМО и Высшей школы экономики предлагают вернуть программы образовательного кредита из-за высокой стоимости обучения, — сообщает РИА. Образовательный кредит выдается студенту на обучение в вузе по льготной ставке. Во время учебы заемщик платит только взносы за обслуживание счета. Кредит он начинает погашать только после получения диплома и трудоустройства. Ранее образовательные кредиты выдавал Сбербанк, но он перестал это делать в начале 2017-го года.