В Волгодонске суд оправдал призывника Константина Титова
Он отказался явиться на альтернативную гражданскую службу после того, как ему не предоставили общежитие – это предусмотрено законом. Это первый оправдательный приговор по подлобным делам, — отмечает Коммерсант. Прокуратура Волгодонска подала апелляцию. По данным Верховного суда, за последние 10 лет за уклонение от альтернативной службы к уголовной ответственности привлечены 30 человек.
Комментарии4
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huyt 02 августа 2018 | 15:35
Совковая отрыжка этот призыв. А в цивилизованных странах он уже давно отменен.
leonidrb 02 августа 2018 | 15:40
huyt: В Швеции и некоторых других странах хотят опять призывать. В Финляндии,в Израиле призыв.
kallipsoul 02 августа 2018 | 15:57
leonidrb: Так всё же: "гейропа" для нас ориентир или как?
luger_max_otto 02 августа 2018 | 16:15
И в Финляндии и в Израиле призывники занимаются понятным им делом. А не блажью начальства, как в российской армии.