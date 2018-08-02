Районный суд в Ярославле арестовал еще четырех сотрудников колонии по делу о пытках в отношении заключенного Макарова
Районный суд в Ярославле арестовал еще четырех сотрудников колонии №1 по делу о пытках в отношении заключенного Евгения Макарова. Ранее по этому же делу были арестованы 7 человек, еще 1 отправлен под домашний арест.
Комментарии8
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huyt 02 августа 2018 | 15:32
Эта колония уже прославилась на весь мир. Благодаря оборотням в погонах, которые превысили свои должностные полномочия.
galina6837 02 августа 2018 | 16:09
huyt:
Не было никаких истязаний по УК РФ Статья 117. Истязание.
Просто было превышение полномочий.
Обладали полномочиями пытать, но превысили регламент пыток.
Следствие само не заметило, как дало характеристику режиму, на который работает
luger_max_otto 02 августа 2018 | 16:12
Полномочиями пытать не обладали. Преступление. Факт преступления пытались скрыть. ОПГ, то есть банда. Банда существовала более года. Брутто- пожизненное.
vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 15:36
Будущие депутаты.
Слуги народа. Народ наш ведь любит, когда его кнутом... а потом палкой...
ua_bank 02 августа 2018 | 16:27
vasya_von_smetankin: Как ваше определение к хохлам подходит. Просто подпишусь под каждым словом.
tv_victim 02 августа 2018 | 15:49
Представляю, как дрожат остальные вертухаи этой колонии!
koshkaedu 02 августа 2018 | 16:12
По моим подсчётам уже весь ФСИН арестован.
croaker 02 августа 2018 | 16:15
Их бы теперь в эту же колонию и посадить.