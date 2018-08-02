Парк Горького меняет режим работы из-за празднования Дня ВДВ
В 13 часов на Пушкинской набережной начался концерт. Пока администрация объявила, что сегодня закрыты музей Парка Горького и смотровая площадка, пункты проката, музей современного искусства «Гараж».
Комментарии16
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skuull 02 августа 2018 | 15:08
Слава ВДВ! С праздником!
dorin1987 02 августа 2018 | 15:14
_: Слава ВДВ! / - Ага, а еще вася-вдв и вова-вдв....День алкогольной комы потенциальных и прошлых "ихтамнетов"... потрясающе.
danko1 02 августа 2018 | 15:22
dorin1987: Интересно, их сборище почему не считают несогласованной акцией?
skuull 02 августа 2018 | 15:29
dorin1987: Много непьющих вдвшников, мой родственник, например, не суди всех по себе.
ostapbey 02 августа 2018 | 15:33
skuull: ты и родственник?? Всего лишь??
А своякаа с кумом почему к травке не приучил??..
dorin1987 02 августа 2018 | 15:53
: /Много непьющих вдвшников/ - Ага. Именно поэтому у них репутация невменяемых угарных клоунов.
/е суди всех по себе/ - В отличие от Вас, я этом не занимаюсь.
gordy 02 августа 2018 | 15:16
Кто не спрятался, ВДВ не виноват?
master_superanalitik 02 августа 2018 | 15:12
Ничего страшного не произойдет, если один раз в году десантники слегка похулиганят. Помню еще в советское время 2 августа десантники увидели в парке Горького прапорщика с девушкой, так они этого прапорщика у девушки забрали и долго его подкидывали в верх, и даже ни разу не уронили.
bratec_kot 02 августа 2018 | 15:26
master_superanalitik:
А что с девушкой было?
master_superanalitik 02 августа 2018 | 15:32
bratec_kot:
Девушка упросила десантников отпустить ее прапорщика, после чего они с этим прапорщиком жили долго и счастливо, а может и сейчас живут.
ostapbey 02 августа 2018 | 15:36
master_superanalitik: bratec_kot: прапорщик со страху не видел.. Совсем ничего..
Но мне вспомнился анекдот про Вовочку, который корову к быку водил.
С папой.
Даже..;
Даже
borhudarov 02 августа 2018 | 15:15
А всем нормальным гражданам убежища от пьяных идиотов.
hiryrg 02 августа 2018 | 15:22
borhudarov: Да ладно...Они добрые. Сегодня жаркий день. Купаться будут!
danko1 02 августа 2018 | 15:25
borhudarov: Они настолько пьяные идиоты, что не заметили, что в той луже по колено, в фонтане, в прошлом году один десантник утонул.
tks 02 августа 2018 | 15:17
Нашествие ВДВ!
kochar 02 августа 2018 | 15:40
Опять эти пьяные рожи и утопленники.
Неужели нельзя очеловечить этот праздник?