Футболиста сборной России Федора Смолова могут арестовать на 15 суток

Он попал в дорожную аварию в Краснодаре.

ДТП с участием автомобиля BMW, на которой ехал Смолов, произошло в ночь на среду. Иномарка стоимостью 9 миллионов рублей снесла несколько секций дорожного ограждения. Виновник аварии, в которой, к слову, никто не пострадал, скрылся.

Кубанское управление МВД уже разбирается с происшествием. Водитель найден, но фамилию полицейские не называют. Как говорят в ведомстве, автомобилисту грозит наказание за порчу дорожного имущества и невыполнение обязанностей после ДТП, что предусматривает арест до 15 суток и лишение прав.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Федор Смолов уже пообщался с полицией в присутствии службы безопасности футбольного клуба «Краснодар». Спортсмен заявил, что из-за плохого самочувствия он потерял управление.

Сумма ущерба за порчу дорожных ограждений составляет около 60 тысяч рублей. Их собираются взыскать с нарушителя.