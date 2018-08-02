Футболиста сборной России Федора Смолова могут арестовать на 15 суток
Он попал в дорожную аварию в Краснодаре.
ДТП с участием автомобиля BMW, на которой ехал Смолов, произошло в ночь на среду. Иномарка стоимостью 9 миллионов рублей снесла несколько секций дорожного ограждения. Виновник аварии, в которой, к слову, никто не пострадал, скрылся.
Кубанское управление МВД уже разбирается с происшествием. Водитель найден, но фамилию полицейские не называют. Как говорят в ведомстве, автомобилисту грозит наказание за порчу дорожного имущества и невыполнение обязанностей после ДТП, что предусматривает арест до 15 суток и лишение прав.
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Федор Смолов уже пообщался с полицией в присутствии службы безопасности футбольного клуба «Краснодар». Спортсмен заявил, что из-за плохого самочувствия он потерял управление.
Сумма ущерба за порчу дорожных ограждений составляет около 60 тысяч рублей. Их собираются взыскать с нарушителя.
Комментарии12
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tks 02 августа 2018 | 15:07
Да просто бухой был в сосису, вот и все "плохое самочувствие".
danko1 02 августа 2018 | 15:17
tks: Звание "ЗМС" несколько дней обмывал, не виноватый он.
А врет, подражая Путину.
gordy 02 августа 2018 | 15:19
"Спортсмен заявил, что из-за плохого самочувствия он потерял управление."
А потом вдруг оживился и сбежал с места ДТП?
luger_max_otto 02 августа 2018 | 15:34
Значит, выпивка ударила в голову, а не в ноги.
igorrrpadlowitchs 02 августа 2018 | 15:24
tks: плохое самочувствие- а не хрен водяру пить - закусывать надо!
jetsam 02 августа 2018 | 15:09
дык он же ЗМС. их нельзя без санкции вошьдя.
это золотой фонд россии.
podwodnik 02 августа 2018 | 15:12
Заслуженного мастера спорта в кутузку?! Он что сокамерникам будет рассказывать про общения в Путиным? Не сакрально :).
ihtamnet 02 августа 2018 | 15:14
Пить меньше нужно.
cobakevich 02 августа 2018 | 15:22
С таким иконостасом на спине Смолову в обезъяннике отдельная параша нужна.
kochar 02 августа 2018 | 15:38
Федора Смолова могут арестовать на 15 суток,но не будет же они заслуженного мастера спорта наказывать.
sasha2011 02 августа 2018 | 15:42
Пенальти не забил, а всё равно ЗМС!
srk2658lu 02 августа 2018 | 16:22
ЗМС был пьян, устроил ДТП, скрылся, на следующий день явился в полицию.
Вопрос: как он будет наказан?
По закону или по понятиям?
И будет ли лишён ЗМС?