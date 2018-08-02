Более 50 человек признаны потерпевшими по делу об отравлении на теплоходе «Лунная соната» в Ленинградской области

Более 50 человек признаны потерпевшими по делу об отравлении на круизном теплоходе «Лунная соната» в Ленинградской области. Среди пострадавших есть несовершеннолетние, состояние у всех удовлетворительное. Как сообщили в Следственном комитете, директор судового ресторана задержан, 46 человек из числа персонала судна отстранены от работы. Их медицинские книжки не соответствовали требованиям. Всего на судне было более 270 пассажиров и 120 членов экипажа.