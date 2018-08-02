Мировой суд Нагатинского района Москвы должен начать рассмотрение иска МВД к фигурантам «Болотного дела»

Полиция требует компенсации за дубинки и рации, потерянные во время событий на Болотной площади 6 мая 2012-го года.

Ответчиками по иску выступают, в частности, Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров и Илья Гущин. Алексей Гаскаров сказал «Эху Москвы», что он не понимает, почему им вменяют порчу имущества МВД.

По мнению Гаскарова, суд вряд ли удовлетворит этот иск, поскольку уже истек срок давности.