Мировой суд Нагатинского района Москвы должен начать рассмотрение иска МВД к фигурантам «Болотного дела»
Полиция требует компенсации за дубинки и рации, потерянные во время событий на Болотной площади 6 мая 2012-го года.
Ответчиками по иску выступают, в частности, Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров и Илья Гущин. Алексей Гаскаров сказал «Эху Москвы», что он не понимает, почему им вменяют порчу имущества МВД.
По мнению Гаскарова, суд вряд ли удовлетворит этот иск, поскольку уже истек срок давности.
Комментарии5
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master_superanalitik 02 августа 2018 | 15:04
Мировой суд Нагатинского района Москвы должен начать рассмотрение иска МВД к фигурантам «Болотного дела»
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Чего там рассматривать? Выпороть и отпустить! И когда появится непоротое поколение либералов российского разлива - будет всем щастье!
evgolius7 02 августа 2018 | 15:06
master_superanalitik:
Какой же ты мальчик.... ментолиз….
askol2016 02 августа 2018 | 15:05
Менты свое имущество продали и пропили. А теперь решили на невиновных свалить
tks 02 августа 2018 | 15:05
Ответственность за потеряшки?
Такое только в лабиринтах мусорки придумать можно!
tv_victim 02 августа 2018 | 15:07
"Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?.."
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