Сотрудники полиции опросили капитана ФК «Краснодар» Федора Смолова об обстоятельствах ДТП с участием его автомобиля

Сотрудники полиции опросили капитана футбольного клуба «Краснодар» Федора Смолова об обстоятельствах ДТП с участием его автомобиля. Футболист признал, что в момент аварии находился за рулем, но из-за плохого самочувствия потерял контроль над транспортным средством. Источник «Интерфакса» сообщает, что Смолов беседовал с полицейскими в присутствии службы безопасности футбольного клуба. По данным полиции, ДТП произошло вчера ночью. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В аварии никто не пострадал, ущерб оценивается в 60 тысяч рублей. Стоимость разбитого БМВ – около 9 миллионов.