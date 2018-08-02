Сотрудники полиции опросили капитана ФК «Краснодар» Федора Смолова об обстоятельствах ДТП с участием его автомобиля
Сотрудники полиции опросили капитана футбольного клуба «Краснодар» Федора Смолова об обстоятельствах ДТП с участием его автомобиля. Футболист признал, что в момент аварии находился за рулем, но из-за плохого самочувствия потерял контроль над транспортным средством. Источник «Интерфакса» сообщает, что Смолов беседовал с полицейскими в присутствии службы безопасности футбольного клуба. По данным полиции, ДТП произошло вчера ночью. Водитель не справился с управлением и совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В аварии никто не пострадал, ущерб оценивается в 60 тысяч рублей. Стоимость разбитого БМВ – около 9 миллионов.
Комментарии6
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srk2658lu 02 августа 2018 | 14:35
ЗМС по ДТП?
novyrusich 02 августа 2018 | 14:42
srk2658lu: А кто себя чувствует хорошо после литра коньяка?
Нет людей с таким здоровьем. Даже среди заслуженных мастеров
srk2658lu 02 августа 2018 | 14:53
novyrusich: А он что в литрбол играет?
vasyakirin 02 августа 2018 | 14:44
Плохое самочувствие у футболиста?
Он капитан сборной инвалидов, или это норма в футболе РФ?
seryj_wolk 02 августа 2018 | 14:46
Выдающийся спиртсмен рфии и окрестностей. Такие всегда плохо себя чувствуют, когда совершают аварии.
sabotage_nik 02 августа 2018 | 14:49
У смолова наступила черная полоса в жизни !Отвратительная игра на чемпионате мира +разбитая машина+допрос в полиции сказались на его самочувствии !