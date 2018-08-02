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14:32, 02 августа 2018

Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову разрешили покинуть Ереван и вернуться на работу в Москву

Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову разрешили покинуть Ереван и вернуться на работу в Москву, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специальную следственную службу Армении. Новые власти инициировали судебное преследование бывших высших должностных лиц страны в рамках разбирательств по делу о силовом разгоне акций протеста оппозиции в марте 2008-го года. Обвинения по статье «узурпация государственной власти», предъявленной бывшему президенту Роберту Кочаряну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, который в 2008-ом году командовал ереванским гарнизоном. Кочаряна арестовали 27 июля, Хачатурова отпустили под залог.

В МИДе Армении говорят, что следствие по делу 1 марта – это внутреннее дело страны, без политического или международного подтекста. Армения хотела бы сохранить за собой пост генсека ОДКБ и делает все, чтобы ситуация с Хачатуровым не отразилась на авторитете организации.

По данным газеты Коммерсант обвинения Хачатурову вызвало особое раздражение в Москве. Источники газеты рассказали, что новый кандидат от Армении не будет одобрен автоматически, под вопросом оказались и уже согласованные поставки оружия Армении на 100 миллионов долларов.

Комментарии

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master_superanalitik 02 августа 2018 | 15:02


Армяне должны понять, что если они будут лизать зад США, то Россия будет вынуждена оружие для Армении отдать Азербайджану. У России есть долги перед предками армян. А перед нынешними армянами у России долгов нет. Рано или поздно нынешние армяне разумеется Россию сдадут, но не сразу.

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