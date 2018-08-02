42% россиян сейчас хорошо относятся к США
Еще два месяца назад таковых было всего 20%, — сообщает Левада-центр. Аналогичная динамика прослеживается и в отношении к Евросоюзу. За последние два месяца число тех, кто хорошо относится к Европе, выросло с 27% до 45. Кроме того, растет число людей, которые выступают за дальнейшее расширение связей со странами Запада.
Комментарии16
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timber_head 02 августа 2018 | 14:35
Путинское "большинство" как хавно в проруби.
kottigr1 02 августа 2018 | 14:37
timber_head:
- Алло, это вас беспокоит ВЦИОМ. Ваше мнение важно для нас.
- Как вы относитесь к фигуре действующего Президента РФ, готовы ли.....
- Да пошли вы на х** вместе со своим Путиным.. !
- Спасибо за честный ответ. Так и запишем: "Вместе с Путиным!"...
ur_sus 02 августа 2018 | 14:41
kottigr1:
А че тут непонятного: те ить 20%, которые Пупкина разлюбили за пенсионную реформу, Трампа-чмо и возлюбили взад. Така она загадошна, русска-то душа...
danko1 02 августа 2018 | 15:03
ur_sus: Прямая взаимосвязь и по времени.
Поняли, что если Путин врал о пенсионном возрасте, то врет и во всем, а холуи на ЦТ только его мнение озвучивают
master_superanalitik 02 августа 2018 | 14:53
42% россиян сейчас хорошо относятся к США
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Это все благодаря деятельности Трампа который понял что нельзя править Миром в одну харю а лучше всего это делать вместе с Владимиром Владимировичем Путиным и Натальей Владимировной Поклонской.
zurich_106 02 августа 2018 | 15:03
master_superanalitik: это который выслал 60 дипломатов, обстрелял ракетами авиабазу в Сирии, влепил кучу санкций, а после Хельсинки еще и поддержал двумя руками Крымскую декларацию?
master_superanalitik 02 августа 2018 | 15:07
zurich_106:
Поймите же Вы наконец, что Трамп маскируется, а как только придет время Трамп и Путин всем дадут просраться!
kottigr1 02 августа 2018 | 15:03
master_superanalitik: лучше всего это делать вместе с Владимиром Владимировичем Путиным и Натальей Владимировной Поклонской.
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Вы ещё про Ына забыли..
mikescholar 02 августа 2018 | 14:37
Вот что чемпионат животворящий делаить!
sg93 02 августа 2018 | 14:38
Я всегда считал что есть хорошие американцы. Это мертвые американцы..
zurich_106 02 августа 2018 | 14:58
sg93: В методичке прям так и написано?
askol2016 02 августа 2018 | 14:39
Жаль, меня никто не спросил! Можно было бы добавить к этим 42%...
ura_123 02 августа 2018 | 14:44
До дарагих раиссян начало медленно,со скрипом доходить что цены и пенсионный возраст им поднимают не Обама с Меркель.
jetsam 02 августа 2018 | 14:45
а если айфон сильно подешевеет - то и все 76% будут хорошо.
hiryrg 02 августа 2018 | 15:05
Да ладно...
kaplan911 02 августа 2018 | 15:06
Мало верю этим прикремлёвским опросам......их лабуде.
Уверен, что значительное большинство россиян с удовольствием
стали бы...... американцами.
Впрочем, как и большинство олигархов из России.