42% россиян сейчас хорошо относятся к США

Еще два месяца назад таковых было всего 20%, — сообщает Левада-центр. Аналогичная динамика прослеживается и в отношении к Евросоюзу. За последние два месяца число тех, кто хорошо относится к Европе, выросло с 27% до 45. Кроме того, растет число людей, которые выступают за дальнейшее расширение связей со странами Запада.