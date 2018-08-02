Кирилл Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы
Российский режиссер Кирилл Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы. Эту награду присуждает министерство культуры Франции.
С 23 августа прошлого года режиссер находится под домашним арестом. Его обвиняют в хищении бюджетных средств.
Комментарии6
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ukraminadozemljudobrjt 02 августа 2018 | 14:36
Суд закончиться станет рядовым у параши.
ukov 02 августа 2018 | 14:47
ukraminadozemljudobrjt:
Серебренников - командор... сразу высшую степень?
тогда Павленский - грандкомандор!
master_superanalitik 02 августа 2018 | 14:56
Кирилл Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы
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Всех врагов России награждают такими наградами. Таким командорам место возле параши.
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 14:42
Ахахахаа!!! Теперь он такой же крутой, как Соломон Керимов))))))))) Завтра золотые зубы вставит. Какие же всё-таки пошлые люди.. Печально всё это...
olegleon 02 августа 2018 | 14:42
"Особа, приближенная к императору. Гигант мыспи. Отец русской демократии"
velbkeirf1 02 августа 2018 | 14:46
Его обвиняют в хищении бюджетных средств............
правда дураки- это всего лишь нецелевое использование командором этих средств с целью развития мирово пардон французской литературы