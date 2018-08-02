Мосгорсуд оставил в СИЗО сотрудника ЦНИИМАШа Виктора Кудрявцева – он обвиняется в госизмене

Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Защита настаивала на переводе Кудрявцева под домашний арест. Ученый обвиняется в передаче секретных сведений Бельгийскому институту гидродинамики, — сообщил журналистам адвокат Евгений Смирнов. По его словам, Кудрявцев не имел доступа к секретным сведениям больше 20 лет. Он не дает показаний по делу, поскольку не понимает, в чем его обвиняют.