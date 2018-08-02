Мосгорсуд оставил в СИЗО сотрудника ЦНИИМАШа Виктора Кудрявцева – он обвиняется в госизмене
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Защита настаивала на переводе Кудрявцева под домашний арест. Ученый обвиняется в передаче секретных сведений Бельгийскому институту гидродинамики, — сообщил журналистам адвокат Евгений Смирнов. По его словам, Кудрявцев не имел доступа к секретным сведениям больше 20 лет. Он не дает показаний по делу, поскольку не понимает, в чем его обвиняют.
Комментарии5
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askol2016 02 августа 2018 | 14:36
Ну "фараоны" и облажались! Обвинение высосали из пальца и даже материализовать его не могут! Наверное, коксовую дорожку слишком длинную насыпали?
master_superanalitik 02 августа 2018 | 14:58
askol2016:
Виктора Кудрявцева за измену Родины следует выпороть и только потом снять показания. Ему следует втолковать что вначале следует думать о Родине и лишь потом о себе.
vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 14:52
Боже!
Этот матёрый НАТОвский шпионище продал бельгийским водникам чертежи современных российских ласт на гороховой тяге!
Такому предателю просто не может быть прощения!
ltvjrhfn2 02 августа 2018 | 14:56
vasya_von_smetankin:
рашкинское КГБ высасывает обвинения из пальца. Сравните с филигранной работой американских контрразведчиков раскрывших матёрую глубоко законспирированную рашкинскую шпионку Бутину
stas12006 02 августа 2018 | 14:53
любой человек , сотрудничающий с путинской властью - изменник родины.
этот человек делал для путина ракеты (но получались только мультики) - он действовал в интересах путина, путинских вертухаев, и одновременно против интересов своей страны , своего народа.
вертухаи его отблагодарили.
пусть сидит дурачёк