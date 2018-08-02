СК вызвал на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову
Следственный комитет вызвал на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову. Она проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, — рассказал МБХ-медиа глава ЦУРа Андрей Коняхин. По его словам, журналисты поехали в Африку снимать документальный фильм о ЧВК Вагнера. О гибели съемочной группы стало известно 31 июля.
Убитых российских журналистов нашли без денег и техники, — рассказал РБК министр по вопросам СМИ и коммуникации Центральноафриканской республики Анж Максим Казаги. Министр отметил, что к нападению может быть причастна группировка повстанцев мусульман Селека.
Ранее в Центре управления расследованиями рассказали, что у журналистов были с собой 8 с половиной тысяч долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры.
Комментарии14
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olegleon 02 августа 2018 | 14:38
"мыничегонезнаем" ответит цур
znajka 02 августа 2018 | 14:47
olegleon: так могут ответить только тебе подобные лизуны царской задницы, а в ЦУР похоже приличные люди.
ukov 02 августа 2018 | 14:53
znajka:
в ЦУР похоже приличные люди.
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в ЦАР похоже ещё "приличнее".
r88w556xl4 02 августа 2018 | 14:55
Погибшие прибыли в страну как туристы.
Они накануне задерживались за ведение незаконной съемки.
Они были предупреждены о том, что покидают зону безопасности, контролируемую властями страны.
На момент гибели ехали вовсе не туда, где базируются российские специалисты. То есть "отклонились от маршрута".
Картина дикая. Троих российских граждан, в том числе фестивального документалиста, подрядили снять материалы для пропагандистского проекта. Их лишили неприкосновенности, оформили туристами и отправили без удостоверений, охраны и защиты в нищую страну, по которой бродят шайки религиозных фанатиков и бандитов. Они погибли даже не в статусе журналистов!
Зачем все это?
А вот зачем.
BBC: "Группа снимала документальный фильм о российской группе наемников, "Вагнере", предположительно, действующей в стране".
Guardian: "Погибшая команда из троих репортеров прибыла в Центральную Африку расследовать компанию с кремлевскими связями".
France24: "Трое русских журналистов, убитых в ЦАР, расследовали деятельность российской частной армии".
И т.д.
Ходорковский написал в ФБ, что "это были смелые ребята", выразил соболезнование и получил под тысячу лайков и под сотню перепостов.
Перед нами — жертвы распространенной схемы.
Эта схема уже многократно озвучивалась. Сначала из какого-нибудь источника денег и методичек прибывает кейс: сделать материал об очередном преступлении кровавого режима, тема прилагается. Затем находятся исполнители, перед которыми ставится задача наснимать контента. Когда кейс готов — его разгоняют по тем же интернетам, а потом считают лайки и репосты.
В этой схеме исполнители рассматриваются как расходный материал. Заказчиков не волнует ни их мотивация). Ни их профессиональная репутация. Ни их безопасность. Если с ними что-нибудь случится — даже лучше: простых бойцов информационной войны, может быть, удастся переформатировать в "жертв борьбы"
lelikhaifski 02 августа 2018 | 14:40
ЧВК Вагнера их замочили,а водителя специально оставили чтобы говорил что напали арабы. Арабы бы и водителя замочили
zztop1960 02 августа 2018 | 14:47
lelikhaifski: Джемаль Орхан с арабами и исламистами договорился бы , зачем им Джемаля убивать
ltvjrhfn2 02 августа 2018 | 14:49
zztop1960:
арабы между собой воюют так что мама не горюй.. исламисты друг у друга сердца живьём вынимают.. а тут Джемаль видишь ли..
zztop1960 02 августа 2018 | 14:55
ltvjrhfn2: Отец Орхана Джемаля - исламский общественный деятель. Председатель Исламского комитета России. сопредседатель и член президиума Общероссийского общественного движения «Российское исламское наследие», постоянный член Организации Исламо-арабская народная конференция (ОИАНК). Зачем арабам его убивать ?
olegleon 02 августа 2018 | 15:00
zztop1960: ты действительно считаешь, что вооружённые бандиты в ЦАР знают кто такой отец Джемаля?!
hz6691 02 августа 2018 | 14:55
ltvjrhfn2: Но, почему-то, в ЦАР иностранных журналистов убивают реже чем в РФ. Последний погиб в 2014 г.
zztop1960 02 августа 2018 | 14:57
ltvjrhfn2: Воюют суниты с шиитами, Джемаль сунит , арабы тоже суниты
varangian2011 02 августа 2018 | 15:08
zztop1960: Этого Джамаля и в России почти никто не знает, а в Африке то и подавно. Убить белых журналистов только для того чтобы похить их видеокамеры и небольшие деньги. Негры конечно не интеллектуалы, но не до такой степени, чтобы подписывать себе приговор на пустом месте. В Африке работает много белых журналистов, врачей, ученных и проч., но почему то убили именно этих.
piterjanis 02 августа 2018 | 14:57
"Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской Республике, пытались оказать сопротивление напавшим на них людям в тюрбанах, которые хотели завладеть автомобилем, сообщили в министерстве по коммуникациям и медиа ЦАР."
zztop1960 02 августа 2018 | 15:06
piterjanis: Записка Ленина на план вторжения в Латвию и Эстляндию - «…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»