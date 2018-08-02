СК вызвал на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову

Следственный комитет вызвал на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову. Она проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, — рассказал МБХ-медиа глава ЦУРа Андрей Коняхин. По его словам, журналисты поехали в Африку снимать документальный фильм о ЧВК Вагнера. О гибели съемочной группы стало известно 31 июля.



Убитых российских журналистов нашли без денег и техники, — рассказал РБК министр по вопросам СМИ и коммуникации Центральноафриканской республики Анж Максим Казаги. Министр отметил, что к нападению может быть причастна группировка повстанцев мусульман Селека.

Ранее в Центре управления расследованиями рассказали, что у журналистов были с собой 8 с половиной тысяч долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры.