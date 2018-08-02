Z Архив новостей новости
5 14 6 1057
14:29, 02 августа 2018

СК вызвал на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову

Следственный комитет вызвал на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову. Она проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, — рассказал МБХ-медиа глава ЦУРа Андрей Коняхин. По его словам, журналисты поехали в Африку снимать документальный фильм о ЧВК Вагнера. О гибели съемочной группы стало известно 31 июля.

Убитых российских журналистов нашли без денег и техники, — рассказал РБК министр по вопросам СМИ и коммуникации Центральноафриканской республики Анж Максим Казаги. Министр отметил, что к нападению может быть причастна группировка повстанцев мусульман Селека.

Ранее в Центре управления расследованиями рассказали, что у журналистов были с собой 8 с половиной тысяч долларов наличными и аппаратура, в том числе две дорогие камеры.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olegleon 02 августа 2018 | 14:38

"мыничегонезнаем" ответит цур

znajka 02 августа 2018 | 14:47

olegleon: так могут ответить только тебе подобные лизуны царской задницы, а в ЦУР похоже приличные люди.

ukov 02 августа 2018 | 14:53

znajka:
в ЦУР похоже приличные люди.
______________________________________
в ЦАР похоже ещё "приличнее".

r88w556xl4 02 августа 2018 | 14:55

Погибшие прибыли в страну как туристы.
Они накануне задерживались за ведение незаконной съемки.
Они были предупреждены о том, что покидают зону безопасности, контролируемую властями страны.
На момент гибели ехали вовсе не туда, где базируются российские специалисты. То есть "отклонились от маршрута".

Картина дикая. Троих российских граждан, в том числе фестивального документалиста, подрядили снять материалы для пропагандистского проекта. Их лишили неприкосновенности, оформили туристами и отправили без удостоверений, охраны и защиты в нищую страну, по которой бродят шайки религиозных фанатиков и бандитов. Они погибли даже не в статусе журналистов!

Зачем все это?

А вот зачем.
BBC: "Группа снимала документальный фильм о российской группе наемников, "Вагнере", предположительно, действующей в стране".

Guardian: "Погибшая команда из троих репортеров прибыла в Центральную Африку расследовать компанию с кремлевскими связями".

France24: "Трое русских журналистов, убитых в ЦАР, расследовали деятельность российской частной армии".

И т.д.

Ходорковский написал в ФБ, что "это были смелые ребята", выразил соболезнование и получил под тысячу лайков и под сотню перепостов.

Перед нами — жертвы распространенной схемы.
Эта схема уже многократно озвучивалась. Сначала из какого-нибудь источника денег и методичек прибывает кейс: сделать материал об очередном преступлении кровавого режима, тема прилагается. Затем находятся исполнители, перед которыми ставится задача наснимать контента. Когда кейс готов — его разгоняют по тем же интернетам, а потом считают лайки и репосты.

В этой схеме исполнители рассматриваются как расходный материал. Заказчиков не волнует ни их мотивация). Ни их профессиональная репутация. Ни их безопасность. Если с ними что-нибудь случится — даже лучше: простых бойцов информационной войны, может быть, удастся переформатировать в "жертв борьбы"

(комментарий скрыт)

lelikhaifski 02 августа 2018 | 14:40

ЧВК Вагнера их замочили,а водителя специально оставили чтобы говорил что напали арабы. Арабы бы и водителя замочили

zztop1960 02 августа 2018 | 14:47

lelikhaifski: Джемаль Орхан с арабами и исламистами договорился бы , зачем им Джемаля убивать

ltvjrhfn2 02 августа 2018 | 14:49

zztop1960:
арабы между собой воюют так что мама не горюй.. исламисты друг у друга сердца живьём вынимают.. а тут Джемаль видишь ли..

zztop1960 02 августа 2018 | 14:55

ltvjrhfn2: Отец Орхана Джемаля - исламский общественный деятель. Председатель Исламского комитета России. сопредседатель и член президиума Общероссийского общественного движения «Российское исламское наследие», постоянный член Организации Исламо-арабская народная конференция (ОИАНК). Зачем арабам его убивать ?

olegleon 02 августа 2018 | 15:00

zztop1960: ты действительно считаешь, что вооружённые бандиты в ЦАР знают кто такой отец Джемаля?!

hz6691 02 августа 2018 | 14:55

ltvjrhfn2: Но, почему-то, в ЦАР иностранных журналистов убивают реже чем в РФ. Последний погиб в 2014 г.

zztop1960 02 августа 2018 | 14:57

ltvjrhfn2: Воюют суниты с шиитами, Джемаль сунит , арабы тоже суниты

varangian2011 02 августа 2018 | 15:08

zztop1960: Этого Джамаля и в России почти никто не знает, а в Африке то и подавно. Убить белых журналистов только для того чтобы похить их видеокамеры и небольшие деньги. Негры конечно не интеллектуалы, но не до такой степени, чтобы подписывать себе приговор на пустом месте. В Африке работает много белых журналистов, врачей, ученных и проч., но почему то убили именно этих.

piterjanis 02 августа 2018 | 14:57

"Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской Республике, пытались оказать сопротивление напавшим на них людям в тюрбанах, которые хотели завладеть автомобилем, сообщили в министерстве по коммуникациям и медиа ЦАР."

zztop1960 02 августа 2018 | 15:06

piterjanis: Записка Ленина на план вторжения в Латвию и Эстляндию - «…Прекрасный план! Доканчивайте его вместе с Дзержинским. Под видом „зелёных“ (мы потом на них свалим) пройдём на 10—20 вёрст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия: 100.000 р. за повешенного…»

Самое обсуждаемое

Новости

Врачи в ЦАР не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов Об этом говорится в сообщении МИДа…

5 88 6 5007
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 96 6 7920 08:35
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 120 6 13996 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 233 6 20005 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 133 6 13383 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 115 6 12240 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 292 6 33820 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему НДС – это налог на бедных? Почему НДС – это налог на бедных? Для примера взяли двоих россиян: один получает 10 тысяч рублей в месяц, он бедный; другой имеет доход в миллион рублей в месяц, он богат…

5 78 6 18122 26.07
8читать ;смотреть
Kрф, налоги, общество, события
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 117 6 13415 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7987 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5154 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 50 6 6295 31.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 56 6 7184 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 39 6 5138 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Новости

На телах убитых в Африке российских журналистов нет следов пыток Об этом со ссылкой на медиков заявляют в МИД нашей страны…

5 40 6 5419
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 53 6 7300 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения

Популярное за неделю

Новости

Рубль может потерять до 15% из-за санкций США против госдолга Об этом говорится в исследовании аналитиков Ситигруп…

5 14 6 38191
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот еще при Ельцине были воровские зоны и были красные. При Путине зоны отстроили, и вся Россия стала красной зоной. Причем не только внутри стен ГУЛАГа, но и снаружи. Мы все такая большая красная зона…

5 155 6 111024 28.07
#слушать 47:14 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 100 6 23729 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 334 6 505201 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 252 6 124506 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7151800
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3595423

Сегодня в эфире