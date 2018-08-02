В США выпустят неопубликованный рассказ Эрнэста Хэмингуэя о второй мировой, названный «Комната со стороны сада»
В августе 1956 года Хэмингуэй написал своему издателю о завершении работы над пятью рассказами, из которых впоследствии был опубликован только один.
Комментарии2
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mystar 02 августа 2018 | 14:18
Только один из пяти был опубликован. А остальные что? Посчитали непатриотичными?
johnbmw Евгений Большаков 02 августа 2018 | 14:45
mystar: скорее всего их НИ КТО не видел ... в противном случае уже бы давно были опубликованы