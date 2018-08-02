Филарет: Киево-Печерская лавра будут переданы Украинской церкви после получения автокефалии
Киево-Печерская лавра и другие святыни на Украине, принадлежащие сейчас Московскому патриархату, будут переданы Украинской церкви после получения автокефалии. Об этом заявил в интервью телеканалы «Прямый» предстоятель Украинской церкви Киевского патриархата патриарх Филарет:
«Никакой собственности у Московского патриархата на Украине нет. На Украине собственность церкви – это собственность украинской церкви. Возьмем, например, Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру – чья это собственность? Это собственность украинского государства. И государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата. А когда здесь будет признана украинская церковь, то Лавры – и одна, и другая – будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. Ни Россия, ни Московский патриархат не имеют никакого отношения к этим святыням».
Напомним, что после раскола в 1992 году патриарх Филарет и его сторонники были преданы анафеме Московскими церковными властями.
Комментарии7
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novyrusich 02 августа 2018 | 14:21
Да, имущественные потери РПЦ в Украине будут огромны.
Они и сейчас уже келики, но их возмещают в России за счет россиян.
Как передавая церкви имущество, которое ей никогда не принадлежало, например Исаакиевский собор, так и реставрирую и ремонтируя церковное имущество за госсчет.
cattt 02 августа 2018 | 14:23
Ну и ладушки, гундяйке , от этого не холодно не жарко, как доил он бюджет, как будет доить, будто не все эти самолеты кортежи, золото от прихожан,,,,
velbkeirf1 02 августа 2018 | 14:33
Поп -расстрига Филя вместо того чтобы молиться за мир на Украине, занимается по команде Педро не просыхающего бредовыми судебными тяжбами дабы обосновать никчемность своего существования
viniqi 02 августа 2018 | 14:46
velbkeirf1: Если Филя расстрига- то кто ж тогда гундяев с его нанопылью, личными самолетами и охраняющем его толстое брюхо ФСО???
varangian2011 02 августа 2018 | 14:49
Что позволяет себе этот выживший из ума лжепатриарх никем не признанной секты ??
vpu2011 02 августа 2018 | 15:03
varangian2011: То же, что и И. И. Христос в своё время.
vpu2011 02 августа 2018 | 15:01
Оч хорошо.