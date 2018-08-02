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14:06, 02 августа 2018

Учёного Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, заподозрили в передаче секретных сведений институту Бельгии

Учёного Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, заподозрили в передаче секретных сведений научному институту Бельгии. Об этом сообщил адвокат в перерыве заседания суда, который рассматривал жалобу защиты на арест ведущего сотрудника ЦНИИмаш. Кудрявцева оставили под стражей.

Заседание Мосгорсуда было закрытым, в деле тома под грифом секретно. О том, что происходило за дверьми судебной комнаты, журналистам позже рассказал адвокат Виктора Кудрявцева. По версии ФСБ, 74-летний учёный передавал закрытую информацию Фон Кармановскому институту гидродинамики в Брюсселе. С ним Центральный научно-исследовательский институт машиностроения сотрудничал. Между ними было соглашение, утверждённое на уровне российского правительства, рассказал адвокат Евгений Смирнов. Он добавил, что сотрдуник ЦНИИмаш не имел доступа к секретным сведениям 20 лет. Спецслужбы по его словам вышли на Кудрявцева после допроса его бывшего руководителя Владимира Лапыгина.

О его общении с сотрудниками ФСБ говорится в рапорте спецслужбы, с которым ознакомилась защита Кудрявцева. По словам адвоката именно на основании рапорта о допросе следствие попросило его взять под стражу. Что и было сделано. Мосгорсуд сегодня рассмотрел жалобу на арест и защите отказал. Кудрявцев вину не признаёт. Его жена общаясь с прессой назвала своего мужа самым честным человеком, отметила, что у него серьёзные проблемы со зрением и слухом, а также он страдает сахарным диабетом.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест и назвали непонятным и неконкретным обвинения. Об аресте Кудрявцева стало известно около двух недель назад. В СИЗО Лефортово правозащитники обнаружили мужчину, самого пожилого арестанта, которого привезли туда несколькими днями раньше.

Лапыгин уже отбывает наказание по делу о госзимене. Его позапрошлой осенью осудили на 7 лет колонии за  передачу демо-версии программы аэродинамики ракет коллеге из Китая, сообщали СМИ. Правозащитный центр Мемориал признал Лапыгина политзаключённым.

Комментарии

4

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rom8883 02 августа 2018 | 14:19

Я думал что после ареста престарелого учёного, которого обвинили в шпионаже на страну на букву "В" (Вьетнам), начнут дело о стране на букву "Г", например Гондурас. Оказалось спецслужбы более изощрённо пошли в обратную сторону алфавита.

novyrusich 02 августа 2018 | 14:26

rom8883: Да, видимо или совсем ФСБ заняться нечем, нув нет шпионов, или совсем квалификацию потеряли и настоящих поймать не могут, а свои достижения надо показывать.

seva1223 02 августа 2018 | 14:31

rom8883: Вангую следующей будет "А" - Албания.

yralez 02 августа 2018 | 14:22

ЦНИИМАШ сотрудничал, а посадили Кудрявцева.

По логике чекистов, их всех- садить нужно, с кем только они сотрудничают.

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