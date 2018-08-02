Учёного Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, заподозрили в передаче секретных сведений институту Бельгии

Учёного Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, заподозрили в передаче секретных сведений научному институту Бельгии. Об этом сообщил адвокат в перерыве заседания суда, который рассматривал жалобу защиты на арест ведущего сотрудника ЦНИИмаш. Кудрявцева оставили под стражей.

Заседание Мосгорсуда было закрытым, в деле тома под грифом секретно. О том, что происходило за дверьми судебной комнаты, журналистам позже рассказал адвокат Виктора Кудрявцева. По версии ФСБ, 74-летний учёный передавал закрытую информацию Фон Кармановскому институту гидродинамики в Брюсселе. С ним Центральный научно-исследовательский институт машиностроения сотрудничал. Между ними было соглашение, утверждённое на уровне российского правительства, рассказал адвокат Евгений Смирнов. Он добавил, что сотрдуник ЦНИИмаш не имел доступа к секретным сведениям 20 лет. Спецслужбы по его словам вышли на Кудрявцева после допроса его бывшего руководителя Владимира Лапыгина.

О его общении с сотрудниками ФСБ говорится в рапорте спецслужбы, с которым ознакомилась защита Кудрявцева. По словам адвоката именно на основании рапорта о допросе следствие попросило его взять под стражу. Что и было сделано. Мосгорсуд сегодня рассмотрел жалобу на арест и защите отказал. Кудрявцев вину не признаёт. Его жена общаясь с прессой назвала своего мужа самым честным человеком, отметила, что у него серьёзные проблемы со зрением и слухом, а также он страдает сахарным диабетом.

Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест и назвали непонятным и неконкретным обвинения. Об аресте Кудрявцева стало известно около двух недель назад. В СИЗО Лефортово правозащитники обнаружили мужчину, самого пожилого арестанта, которого привезли туда несколькими днями раньше.

Лапыгин уже отбывает наказание по делу о госзимене. Его позапрошлой осенью осудили на 7 лет колонии за передачу демо-версии программы аэродинамики ракет коллеге из Китая, сообщали СМИ. Правозащитный центр Мемориал признал Лапыгина политзаключённым.