Зарубежные СМИ: Российские журналисты, погибшие в ЦАР, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны...

Зарубежные СМИ сообщают, что российские журналисты, погибшие в Центральной африканской республике, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны.

О том, что перед гибелью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко допрашивали, написало центральноафриканское издание Palmares Centrafrique, сославшись на свои неназванные источники. Газета сообщает, что журналисты имели при себе международные пресс-карты, отмечая при этом, что они совершили грубую ошибку, перемещаясь по стране без сопровождения.

Бельгийский телеканал «24 часа» отмечает, что присутствие в ЦАР ЧВК Вагнера, которая последнее время часто упоминается в прессе, стало более заметным с общим расширением присутствия там Москвы. В начале текущего года в Республику были направлены российские военные советники, которые занимаются боевой подготовкой личного состава немногочисленной национальной армии и обеспечивают охрану президента Туадерá, чей советник по вопросам безопасности является россиянином. Одновременно с усилением национальной армии в стране, где большинство территории контролируют вооруженные боевики, Россия также укрепляет свое влияние в этом стратегически важном африканском государстве, богатом такими ресурсами как алмазы, золото, уран и древесина, сообщает телеканал.

Пресс-секретарь президента Центральной африканской республики сегодня уточнил, что тела российских журналистов были обнаружены солдатами регулярной национальной армии