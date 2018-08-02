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14:05, 02 августа 2018

Зарубежные СМИ: Российские журналисты, погибшие в ЦАР, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны

Зарубежные СМИ сообщают, что российские журналисты, погибшие в Центральной африканской республике, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны.

О том, что перед гибелью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко допрашивали, написало центральноафриканское издание Palmares Centrafrique, сославшись на свои неназванные источники. Газета сообщает, что журналисты имели при себе международные пресс-карты, отмечая при этом, что они совершили грубую ошибку, перемещаясь по стране без сопровождения.

Бельгийский телеканал «24 часа» отмечает, что присутствие в ЦАР ЧВК Вагнера, которая последнее время часто упоминается в прессе, стало более заметным с общим расширением присутствия там Москвы. В начале текущего года в Республику были направлены российские военные советники, которые занимаются боевой подготовкой личного состава немногочисленной национальной армии и обеспечивают охрану президента Туадерá, чей советник по вопросам безопасности является россиянином. Одновременно с усилением национальной армии в стране, где большинство территории контролируют вооруженные боевики, Россия также укрепляет свое влияние в этом стратегически важном африканском государстве, богатом такими ресурсами как алмазы, золото, уран и древесина, сообщает телеканал.

Пресс-секретарь президента Центральной африканской республики сегодня уточнил, что тела российских журналистов были обнаружены солдатами регулярной национальной армии

Комментарии

46

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ukraminadozemljudobrjt 02 августа 2018 | 14:07

Зарубежные сми повторяют и ссылают на африканские, и российские. Вообще все вопросы к ходору.

sandro_007 02 августа 2018 | 14:09

Если Ходорковский - честный человек и ему нечего бояться, то он должен явиться в СК и ответить на вопросы следствия.

patrikk_1 02 августа 2018 | 14:15

Зарубежные СМИ: Российские журналисты, погибшие в ЦАР, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны...

Видели протоколы допроса? Я понимаю к чему эти стилистические "неточности", намекают на ребят из ЧВК "Вагнер". Но если убрать весь русофобский пафос про "допросы" и "расстрелы", то наверное наёмников Мишки Ходорковского поймали, избили, обыскали, отняли аппаратуру и 8 тысяч долларов, спрашивали есть ли ещё деньги, а потом застрелили.

ura_123 02 августа 2018 | 14:28

patrikk_1: Це хлопчик, расстреляв польских офицеров в Катыне подписанты пакта Молотова-Риббентропа тоже стрелки переводили на немецко-фОшистских окупантов...

sandro_007 02 августа 2018 | 14:29

patrikk_1:
Кажется глупость сморозил. Вряд ли он снова захочет шить варежки.

mayk01_18 02 августа 2018 | 14:59

sandro_007: Ну так он уже шил-а у вас Шурик все это еще впереди..
Похоже скоро начнут шить варежки те кто сажал МБХ из СК, ну потом могут и мелких троллей пристроить, ведь в России от тюрьмы и от сумы...
Или думаете за вами не прийдут?

novyrusich 02 августа 2018 | 14:29

patrikk_1: Дружный вой портянок и их вфыстраивывание лесенкой под этой

novyrusich 02 августа 2018 | 14:33

Дружный вой портянок и их выстраивание лесенкой под этой новостью говорит верности пословицы:

на воре шапка горит.
------------------------------
тут она не просто горит, а пылает.
Ребятки, умерьте свой пыл, вы выдаете свое начальство.

r88w556xl4 02 августа 2018 | 14:30

Собакам собачья смерть.

Журналюги ехали дискредитировать российских военных и гражданских советников, которые официально присутствуют в ЦАР по согласованию с ООН, приписав им работу на "Вагнера". Дело подлое, но хорошо оплачиваемое их наймитом, льющим грязь на Россию из-за рубежа. Ну и поплатились.

novyrusich 02 августа 2018 | 14:39

r88w556xl4: Жавлкая же ты тварь. Очень жалкая и трусливая ты мраз0ь.
Ты друзья Дже5маля это не скуажи. ГШорло перережут, а перед этим, они тебя трахнут, кудрявенький. Исламисты ведь.

r88w556xl4 02 августа 2018 | 15:05

novyrusich: Ну так я значит правду написал? У кого в друзьях могут быть откровенные бандиты-головорезы, о которых ты пишешь? У порядочного человека - нет.
Трусливый не тот, кто открыто заявляет своё мнение, а кто вот так открыто угрожает подонками и расправой.
Кстати, твои угрозы в мой адрес зафиксированы.

hunterhead 02 августа 2018 | 14:44

r88w556xl4: "Собакам собачья смерть."

На другую смерть и не надейтесь, портянки...:-D

m_doc 02 августа 2018 | 14:49

hunterhead: Прокладка, считаешь, что Ходор угомонится и больше никому не "поможет" отправиться на тот свет? Не знаю, не знаю..

ac_dc 02 августа 2018 | 14:48

r88w556xl4: Собакам собачья смерть.
-------------------------------------
Ненадолго ж тебя хватило...
Не далее как вчера ты назидал, что " до эмоционально тупых доходят некоторые вещи только тогда, когда в беду попадают их близкие или они сами " .

Не зная никаких подробностей и обстоятельств - уже влез на трибуну и заголосил: " разстрелять как бешенах собак".
Ты не тупой эмоционально - просто ты дрессированный попугай .

mayk01_18 02 августа 2018 | 15:02

r88w556xl4:
Собакам собачья смерть...
Ну так здохни собака ,с кличкой р88в55..., собачьей смертью...

(комментарий скрыт)

malu 02 августа 2018 | 14:29

sandro_007: Ходорковский чвстный человек, а вот те, к кому Вы предлагаете ему явиться, не очень )))

sandro_007 02 августа 2018 | 14:33

malu:
Также терзают смутные сомнения по поводу честности бывшего комсорга, олигарха и вора, но, это шанс придти и все рассказать. Но только вряд ли он по новой захочет шить варежки, гадить своей родине на украденные из нее же капиталы куда приятнее.

anemon 02 августа 2018 | 14:36

sandro_007: Вот честным-то и порядочным в нашей стране и стОит бояться!

mayk01_18 02 августа 2018 | 14:57

sandro_007: Если Пригожин и Вагнер(Уткин) честные человеки, то им нечего боятьсяи они должны явиться в СК и признатьсяв убийстве троих россиян в ЦАР...

mayk01_18 02 августа 2018 | 14:54

ukraminadozemljudobrjt: Все вопросы к ходору.
А по взорваному над Синаем А321 с гибелью 224 россиян-все вопросы к путену..А по убийству российского посла в Турции-все вопросы к Унылой Лошади, а по сбитым в Сирии сушкам и вертолетам-все вопросы к генералисисимусу кужугетовичу...

serhio_25__ 02 августа 2018 | 14:12

""В начале текущего года в Республику были направлены российские военные советники, которые занимаются боевой подготовкой личного состава немногочисленной национальной армии и обеспечивают охрану президента Туадерá, чей советник по вопросам безопасности является россиянином. Одновременно с усилением национальной армии в стране, где большинство территории контролируют вооруженные боевики, Россия также укрепляет свое влияние в этом стратегически важном африканском государстве, богатом такими ресурсами как алмазы, золото, уран и древесина, сообщает телеканал. "" - т.е. бельгийский телеканал "24 часа" все узнал не посылая журналистов в ЦАР? А ходорковские нам говорили, что это страшная тайна и за нее убивают.

tks 02 августа 2018 | 14:27

serhio_25__: То есть, вы считаете, что ЧВК Вагнера контролирует прииски и рудники, а также добычу на них, попутно получая оружие и финансирование как структура правительственных сил?

nersesov 02 августа 2018 | 14:31

serhio_25__: искали золото Путина, зарытое в центре Африки.

novyrusich 02 августа 2018 | 14:35

serhio_25__: се5ргунька, ты считаешь полностью доказанным то, что ты сообщил?
нет, пока это обоснованное предположение.
Вот чтобы его доказать журналисты и поехали в ЦАР.

serhio_25__ 02 августа 2018 | 14:50

novyrusich: На каком предположении? Я понимаю, что ты дурачок, но все же. Россия официально помогает в военной области ЦАР. Все под присмотром ООН.

vpu2011 02 августа 2018 | 14:14

На фото издания видны следы избиения. Значит, это не была засада - их остановипли вывели из машины избили допрашивая и расстреляли.
Скорее всего по заказу той же самой путинско-пригожинской ЧВК.

zztop1960 02 августа 2018 | 14:28

vpu2011: Если допрашивали . а потом расстреляли , то это явно не грабители как это хочет представить Москва

nestor199 02 августа 2018 | 15:07

zztop1960: Похоже Вы правы - паяльника в заднице и следов от утюга на животе не обнаружили - значит не грабители.

m_doc 02 августа 2018 | 14:33

vpu2011: Нет на фотке следов избиения, не ври. Есть следы от пуль.

Их что, в бок расстреливали?!?!

vpu2011 02 августа 2018 | 15:06

m_doc: 11.80
Чёрное пятно на груди - гематома от удара в грудь. Пара аккуратных отверстий от выстрелов в области сердца. Расстреливали избив и положив на землю.

piterjanis 02 августа 2018 | 14:16

"Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской Республике, пытались оказать сопротивление напавшим на них людям в тюрбанах, которые хотели завладеть автомобилем, сообщили в министерстве по коммуникациям и медиа ЦАР."

vilingrad 02 августа 2018 | 14:22

piterjanis: serhio_25__: patrikk_1: sandro_007: ukraminadozemljudobrjt: Пошло дерьмецо по трубам. Придется Володеньке опять головочку держать, но в полном дерьме...
А пригожинская мелкотравчатая сволочь заливается канарейкой. Сколько же вас, сукины дети:)

tks 02 августа 2018 | 14:22

Нужно внимательно наблюдать за изысками и ходами путинской пропаганды. Она сама себя разоблачит. Как геббельсовская, после Сталинграда.

m_doc 02 августа 2018 | 14:35

tks: Ваши себя тоже хорошо разоблачают:)))

tks 02 августа 2018 | 14:37

m_doc: Возможно.
Пропаганда - всегда довольно опасный инструмент.

amgproject 02 августа 2018 | 14:30

Пока "местные" в сговоре с российскими военными и посольством правды не добиться но есть еще французы, бельгийцы для которых это знакомая территория ....

m_doc 02 августа 2018 | 14:38

amgproject: Верить на слово (бывшим) колонизаторам? Щаззз. Разбежалась.

salut__521 02 августа 2018 | 14:32

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь россияне наконец узнали, что фюрер затащил их в очередную военную жопу...

krs_sk 02 августа 2018 | 14:40

salut__521: Россияне будут гордиться! Ведь не все их пенсии ушли в оффшоры к хорошим людям, часть традиционно потрачено на войну...

krs_sk 02 августа 2018 | 14:37

"В начале текущего года в Республику были направлены российские военные советники, которые занимаются боевой подготовкой личного состава немногочисленной национальной армии и обеспечивают охрану президента Туадерá, чей советник по вопросам безопасности является россиянином. "
- Ватный вошьдь нашел еще одного собрата по разуму?

jetsam 02 августа 2018 | 14:40

эту фигню уже опровергли, но постят, постят, постят...

свежак уже другой:
---
У убитых в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко забрали деньги, технику и документы. Об этом сообщил РБК министр по вопросам СМИ и коммуникаций, пресс-секретарь правительства страны Анж Максим Казаги.

По словам Казаги, водитель, нанятый журналистами, утверждает, что автомобиль, в котором передвигались журналисты, вечером 31 июля остановили люди в тюрбанах, говоривших на арабском, и потребовали отдать им машину.

«Один из россиян пытался оказать сопротивление, но был убит на месте», — заявил собеседник РБК. Двое других, по его словам, позже умерли от ранений. Водитель получил ранение, но сумел сбежать. Тела погибших россиян были найдены на следующее утро.
---

m_doc 02 августа 2018 | 14:46

jetsam: Похоже на правду. И нет никакой нужды резаться о бритву Оккама, придумывая чёрт те что.

jetsam 02 августа 2018 | 14:47

m_doc: говорили по-рабски. :) в цар. конечно, конечно.
а может он, таки, с вьетнамским спутал?

m_doc 02 августа 2018 | 14:53

jetsam: Вот что знает англояз. энциклопедия:
Many languages and dialects are spoken, including Arabic, Hunsa, and Swahili, but Sangho, the language of a group living on the Ubangi River, is spoken by a majority and is the national language.

tiridas 02 августа 2018 | 15:01

Кроме заголовка, который выдуман редакцией, в статье нет ничего.
Слово пытки - лишь в названии текста. Допрашивали - кто, кого, где, когда? Власти ЦАР допросили туристов? Что обсуждать?

citizeneco 02 августа 2018 | 15:01

То, что тела журналистов были обнаружены солдатами регулярной армии может свидетельствовать о том, что они были ими же и убиты. Если целью убийства не было ограбление, как ранее сообщалось, то бандитские формирования могут быть ни причём и остаётся одна причина – политическая, когда своим расследованием и последующими разоблачениями журналисты могли сильно испортить жизнь и репутацию местного правительства, которое наняло частные военные российские структуры для своей охраны.

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