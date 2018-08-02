Зарубежные СМИ: Российские журналисты, погибшие в ЦАР, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны
Зарубежные СМИ сообщают, что российские журналисты, погибшие в Центральной африканской республике, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны.
О том, что перед гибелью Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко допрашивали, написало центральноафриканское издание Palmares Centrafrique, сославшись на свои неназванные источники. Газета сообщает, что журналисты имели при себе международные пресс-карты, отмечая при этом, что они совершили грубую ошибку, перемещаясь по стране без сопровождения.
Бельгийский телеканал «24 часа» отмечает, что присутствие в ЦАР ЧВК Вагнера, которая последнее время часто упоминается в прессе, стало более заметным с общим расширением присутствия там Москвы. В начале текущего года в Республику были направлены российские военные советники, которые занимаются боевой подготовкой личного состава немногочисленной национальной армии и обеспечивают охрану президента Туадерá, чей советник по вопросам безопасности является россиянином. Одновременно с усилением национальной армии в стране, где большинство территории контролируют вооруженные боевики, Россия также укрепляет свое влияние в этом стратегически важном африканском государстве, богатом такими ресурсами как алмазы, золото, уран и древесина, сообщает телеканал.
Пресс-секретарь президента Центральной африканской республики сегодня уточнил, что тела российских журналистов были обнаружены солдатами регулярной национальной армии
Комментарии46
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ukraminadozemljudobrjt 02 августа 2018 | 14:07
Зарубежные сми повторяют и ссылают на африканские, и российские. Вообще все вопросы к ходору.
sandro_007 02 августа 2018 | 14:09
Если Ходорковский - честный человек и ему нечего бояться, то он должен явиться в СК и ответить на вопросы следствия.
patrikk_1 02 августа 2018 | 14:15
Зарубежные СМИ: Российские журналисты, погибшие в ЦАР, были сначала похищены, допрошены и потом расстреляны...
Видели протоколы допроса? Я понимаю к чему эти стилистические "неточности", намекают на ребят из ЧВК "Вагнер". Но если убрать весь русофобский пафос про "допросы" и "расстрелы", то наверное наёмников Мишки Ходорковского поймали, избили, обыскали, отняли аппаратуру и 8 тысяч долларов, спрашивали есть ли ещё деньги, а потом застрелили.
ura_123 02 августа 2018 | 14:28
patrikk_1: Це хлопчик, расстреляв польских офицеров в Катыне подписанты пакта Молотова-Риббентропа тоже стрелки переводили на немецко-фОшистских окупантов...
sandro_007 02 августа 2018 | 14:29
patrikk_1:
Кажется глупость сморозил. Вряд ли он снова захочет шить варежки.
mayk01_18 02 августа 2018 | 14:59
sandro_007: Ну так он уже шил-а у вас Шурик все это еще впереди..
Похоже скоро начнут шить варежки те кто сажал МБХ из СК, ну потом могут и мелких троллей пристроить, ведь в России от тюрьмы и от сумы...
Или думаете за вами не прийдут?
novyrusich 02 августа 2018 | 14:29
patrikk_1: Дружный вой портянок и их вфыстраивывание лесенкой под этой
novyrusich 02 августа 2018 | 14:33
Дружный вой портянок и их выстраивание лесенкой под этой новостью говорит верности пословицы:
на воре шапка горит.
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тут она не просто горит, а пылает.
Ребятки, умерьте свой пыл, вы выдаете свое начальство.
r88w556xl4 02 августа 2018 | 14:30
Собакам собачья смерть.
Журналюги ехали дискредитировать российских военных и гражданских советников, которые официально присутствуют в ЦАР по согласованию с ООН, приписав им работу на "Вагнера". Дело подлое, но хорошо оплачиваемое их наймитом, льющим грязь на Россию из-за рубежа. Ну и поплатились.
novyrusich 02 августа 2018 | 14:39
r88w556xl4: Жавлкая же ты тварь. Очень жалкая и трусливая ты мраз0ь.
Ты друзья Дже5маля это не скуажи. ГШорло перережут, а перед этим, они тебя трахнут, кудрявенький. Исламисты ведь.
r88w556xl4 02 августа 2018 | 15:05
novyrusich: Ну так я значит правду написал? У кого в друзьях могут быть откровенные бандиты-головорезы, о которых ты пишешь? У порядочного человека - нет.
Трусливый не тот, кто открыто заявляет своё мнение, а кто вот так открыто угрожает подонками и расправой.
Кстати, твои угрозы в мой адрес зафиксированы.
hunterhead 02 августа 2018 | 14:44
r88w556xl4: "Собакам собачья смерть."
На другую смерть и не надейтесь, портянки...:-D
m_doc 02 августа 2018 | 14:49
hunterhead: Прокладка, считаешь, что Ходор угомонится и больше никому не "поможет" отправиться на тот свет? Не знаю, не знаю..
ac_dc 02 августа 2018 | 14:48
r88w556xl4: Собакам собачья смерть.
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Ненадолго ж тебя хватило...
Не далее как вчера ты назидал, что " до эмоционально тупых доходят некоторые вещи только тогда, когда в беду попадают их близкие или они сами " .
Не зная никаких подробностей и обстоятельств - уже влез на трибуну и заголосил: " разстрелять как бешенах собак".
Ты не тупой эмоционально - просто ты дрессированный попугай .
mayk01_18 02 августа 2018 | 15:02
r88w556xl4:
Собакам собачья смерть...
Ну так здохни собака ,с кличкой р88в55..., собачьей смертью...
malu 02 августа 2018 | 14:29
sandro_007: Ходорковский чвстный человек, а вот те, к кому Вы предлагаете ему явиться, не очень )))
sandro_007 02 августа 2018 | 14:33
malu:
Также терзают смутные сомнения по поводу честности бывшего комсорга, олигарха и вора, но, это шанс придти и все рассказать. Но только вряд ли он по новой захочет шить варежки, гадить своей родине на украденные из нее же капиталы куда приятнее.
anemon 02 августа 2018 | 14:36
sandro_007: Вот честным-то и порядочным в нашей стране и стОит бояться!
mayk01_18 02 августа 2018 | 14:57
sandro_007: Если Пригожин и Вагнер(Уткин) честные человеки, то им нечего боятьсяи они должны явиться в СК и признатьсяв убийстве троих россиян в ЦАР...
mayk01_18 02 августа 2018 | 14:54
ukraminadozemljudobrjt: Все вопросы к ходору.
А по взорваному над Синаем А321 с гибелью 224 россиян-все вопросы к путену..А по убийству российского посла в Турции-все вопросы к Унылой Лошади, а по сбитым в Сирии сушкам и вертолетам-все вопросы к генералисисимусу кужугетовичу...
serhio_25__ 02 августа 2018 | 14:12
""В начале текущего года в Республику были направлены российские военные советники, которые занимаются боевой подготовкой личного состава немногочисленной национальной армии и обеспечивают охрану президента Туадерá, чей советник по вопросам безопасности является россиянином. Одновременно с усилением национальной армии в стране, где большинство территории контролируют вооруженные боевики, Россия также укрепляет свое влияние в этом стратегически важном африканском государстве, богатом такими ресурсами как алмазы, золото, уран и древесина, сообщает телеканал. "" - т.е. бельгийский телеканал "24 часа" все узнал не посылая журналистов в ЦАР? А ходорковские нам говорили, что это страшная тайна и за нее убивают.
tks 02 августа 2018 | 14:27
serhio_25__: То есть, вы считаете, что ЧВК Вагнера контролирует прииски и рудники, а также добычу на них, попутно получая оружие и финансирование как структура правительственных сил?
nersesov 02 августа 2018 | 14:31
serhio_25__: искали золото Путина, зарытое в центре Африки.
novyrusich 02 августа 2018 | 14:35
serhio_25__: се5ргунька, ты считаешь полностью доказанным то, что ты сообщил?
нет, пока это обоснованное предположение.
Вот чтобы его доказать журналисты и поехали в ЦАР.
serhio_25__ 02 августа 2018 | 14:50
novyrusich: На каком предположении? Я понимаю, что ты дурачок, но все же. Россия официально помогает в военной области ЦАР. Все под присмотром ООН.
vpu2011 02 августа 2018 | 14:14
На фото издания видны следы избиения. Значит, это не была засада - их остановипли вывели из машины избили допрашивая и расстреляли.
Скорее всего по заказу той же самой путинско-пригожинской ЧВК.
zztop1960 02 августа 2018 | 14:28
vpu2011: Если допрашивали . а потом расстреляли , то это явно не грабители как это хочет представить Москва
nestor199 02 августа 2018 | 15:07
zztop1960: Похоже Вы правы - паяльника в заднице и следов от утюга на животе не обнаружили - значит не грабители.
m_doc 02 августа 2018 | 14:33
vpu2011: Нет на фотке следов избиения, не ври. Есть следы от пуль.
Их что, в бок расстреливали?!?!
vpu2011 02 августа 2018 | 15:06
m_doc: 11.80
Чёрное пятно на груди - гематома от удара в грудь. Пара аккуратных отверстий от выстрелов в области сердца. Расстреливали избив и положив на землю.
piterjanis 02 августа 2018 | 14:16
"Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, погибшие в Центральноафриканской Республике, пытались оказать сопротивление напавшим на них людям в тюрбанах, которые хотели завладеть автомобилем, сообщили в министерстве по коммуникациям и медиа ЦАР."
vilingrad 02 августа 2018 | 14:22
piterjanis: serhio_25__: patrikk_1: sandro_007: ukraminadozemljudobrjt: Пошло дерьмецо по трубам. Придется Володеньке опять головочку держать, но в полном дерьме...
А пригожинская мелкотравчатая сволочь заливается канарейкой. Сколько же вас, сукины дети:)
tks 02 августа 2018 | 14:22
Нужно внимательно наблюдать за изысками и ходами путинской пропаганды. Она сама себя разоблачит. Как геббельсовская, после Сталинграда.
m_doc 02 августа 2018 | 14:35
tks: Ваши себя тоже хорошо разоблачают:)))
tks 02 августа 2018 | 14:37
m_doc: Возможно.
Пропаганда - всегда довольно опасный инструмент.
amgproject 02 августа 2018 | 14:30
Пока "местные" в сговоре с российскими военными и посольством правды не добиться но есть еще французы, бельгийцы для которых это знакомая территория ....
m_doc 02 августа 2018 | 14:38
amgproject: Верить на слово (бывшим) колонизаторам? Щаззз. Разбежалась.
salut__521 02 августа 2018 | 14:32
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Теперь россияне наконец узнали, что фюрер затащил их в очередную военную жопу...
krs_sk 02 августа 2018 | 14:40
salut__521: Россияне будут гордиться! Ведь не все их пенсии ушли в оффшоры к хорошим людям, часть традиционно потрачено на войну...
krs_sk 02 августа 2018 | 14:37
"В начале текущего года в Республику были направлены российские военные советники, которые занимаются боевой подготовкой личного состава немногочисленной национальной армии и обеспечивают охрану президента Туадерá, чей советник по вопросам безопасности является россиянином. "
- Ватный вошьдь нашел еще одного собрата по разуму?
jetsam 02 августа 2018 | 14:40
эту фигню уже опровергли, но постят, постят, постят...
свежак уже другой:
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У убитых в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко забрали деньги, технику и документы. Об этом сообщил РБК министр по вопросам СМИ и коммуникаций, пресс-секретарь правительства страны Анж Максим Казаги.
По словам Казаги, водитель, нанятый журналистами, утверждает, что автомобиль, в котором передвигались журналисты, вечером 31 июля остановили люди в тюрбанах, говоривших на арабском, и потребовали отдать им машину.
«Один из россиян пытался оказать сопротивление, но был убит на месте», — заявил собеседник РБК. Двое других, по его словам, позже умерли от ранений. Водитель получил ранение, но сумел сбежать. Тела погибших россиян были найдены на следующее утро.
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m_doc 02 августа 2018 | 14:46
jetsam: Похоже на правду. И нет никакой нужды резаться о бритву Оккама, придумывая чёрт те что.
jetsam 02 августа 2018 | 14:47
m_doc: говорили по-рабски. :) в цар. конечно, конечно.
а может он, таки, с вьетнамским спутал?
m_doc 02 августа 2018 | 14:53
jetsam: Вот что знает англояз. энциклопедия:
Many languages and dialects are spoken, including Arabic, Hunsa, and Swahili, but Sangho, the language of a group living on the Ubangi River, is spoken by a majority and is the national language.
tiridas 02 августа 2018 | 15:01
Кроме заголовка, который выдуман редакцией, в статье нет ничего.
Слово пытки - лишь в названии текста. Допрашивали - кто, кого, где, когда? Власти ЦАР допросили туристов? Что обсуждать?
citizeneco 02 августа 2018 | 15:01
То, что тела журналистов были обнаружены солдатами регулярной армии может свидетельствовать о том, что они были ими же и убиты. Если целью убийства не было ограбление, как ранее сообщалось, то бандитские формирования могут быть ни причём и остаётся одна причина – политическая, когда своим расследованием и последующими разоблачениями журналисты могли сильно испортить жизнь и репутацию местного правительства, которое наняло частные военные российские структуры для своей охраны.