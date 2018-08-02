В Кремле раздражены действиями нового руководства Армении...

Это связано с арестом бывшего президента Роберта Кочаряна и привлечением к суду генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Как пишет Коммерсант, в Москве считают, что это серьезный удар по имиджу военного блока.

Разлад в отношениях Москвы и Еревана может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия, — пишет «КоммерсантЪ».

Генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову разрешили покинуть Ереван и вернуться на работу в Москву. Об этом сегодня сообщила специальная следственная служба Армении. При этом адвокат утверждает, что пока не получал официальных уведомлений на сей счет.

На днях с непривычно жестким заявлением в адрес Еревана выступил глава МИДа Сергей Лавров.

Если выбор Армении будет не прислушается к заявлениям России, то это может привести к самым разным проблемам в отношении двух стран, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Арест генерального секретаря ОДКБ не может не нанести ущерб имиджу самой организации, отметил Затулин.

Вопросы поставки оружия очень важны для Армении, поэтому руководство страны может пойти навстречу России в отношении главы ОДКБ Юрия Хачатурова, но вряд ли смягчит свою позицию по отношению к бывшему президенту Роберту Кочаряну, сказал нам политолог, научный сотрудник института Кавказа Грант Микаэлян.

Как сказал Грант Микаэлян, за участие в столкновениях с Робертом Кочаряном десять лет назад нынешний премьер Никол Пашинян был осужден и считался виновником тех событий. Сейчас руководству Армении важно доказать, что в столкновениях был виновен экс-президент республики Роберт Кочарян.