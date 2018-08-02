В Кремле раздражены действиями нового руководства Армении
Это связано с арестом бывшего президента Роберта Кочаряна и привлечением к суду генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Как пишет Коммерсант, в Москве считают, что это серьезный удар по имиджу военного блока.
Разлад в отношениях Москвы и Еревана может негативно сказаться на согласованных ранее поставках российского оружия, — пишет «КоммерсантЪ».
Генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову разрешили покинуть Ереван и вернуться на работу в Москву. Об этом сегодня сообщила специальная следственная служба Армении. При этом адвокат утверждает, что пока не получал официальных уведомлений на сей счет.
На днях с непривычно жестким заявлением в адрес Еревана выступил глава МИДа Сергей Лавров.
Если выбор Армении будет не прислушается к заявлениям России, то это может привести к самым разным проблемам в отношении двух стран, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Арест генерального секретаря ОДКБ не может не нанести ущерб имиджу самой организации, отметил Затулин.
Вопросы поставки оружия очень важны для Армении, поэтому руководство страны может пойти навстречу России в отношении главы ОДКБ Юрия Хачатурова, но вряд ли смягчит свою позицию по отношению к бывшему президенту Роберту Кочаряну, сказал нам политолог, научный сотрудник института Кавказа Грант Микаэлян.
Как сказал Грант Микаэлян, за участие в столкновениях с Робертом Кочаряном десять лет назад нынешний премьер Никол Пашинян был осужден и считался виновником тех событий. Сейчас руководству Армении важно доказать, что в столкновениях был виновен экс-президент республики Роберт Кочарян.
Комментарии17
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igorrrpadlowitchs 02 августа 2018 | 14:05
Ну вот, что и стоило ожидать- полезло дерьмо из рашкинскогр мида!
patrikk_1 02 августа 2018 | 14:07
В Кремле раздражены действиями нового руководства Армении...
Армения - одна из форшмачных стран мира, что-то типа Гаити, от них совершенно нет никакой пользы. Разорвите с Ереваном все союзнические или партнёрские отношения.
danko1 02 августа 2018 | 14:11
Путину очень не хочется видеть на примере Армении, что его самого за преступления, многократно превышающие то, что было в Армении, его и его ОПГ Озеро ожидают.
jjuddgge_ddrredd 02 августа 2018 | 14:13
Армения, Белоруссия, ОДКБ и проч так называемые "наши друззя" - просто вымогатели, "дружба" для них - способ получения безвозвратных кредитоффф, не более.
Братский украинский народ, братский белорусский народ - мифы. Которыми кормили русских коммуняки, которыми продолжаент кормить Путя.
Вот посмотрите на Трампа. Ведь у НЕГО то же самое было недавно! ЕС - друг, Германия - друг. Но скрытые торговые барьеры против US в Европе. Иран враждебно ведёт себя по отн. к Америке,официалы Ирана открыто угрожают Америке. И? Германия, Франция ведут себя как проститутки, вместо поддержки Америки и её санкций - вкладывали деньги в Иран.
Или НАТО. Европа нагло менее 2% ВВП отчисляла на оборону, в то время как Америка - 4%!
И вот пришёл Трамп и поставил эту гнилую Европу на место, открыто сказав, что ему такие "друзья" не нужны. Бизнес должен быть честным. И это сработало!
А Путя - трус и слабак, всё мямлит о братских народах...хе-хе.
ЗЫ. О Грузии и грузинах уже не говорят как о "братском народе". Но вот бываю в Грузии иногда, и не просто в Тбилисо и Сигнахи, а посещаю такие места, как Местиа, Ушгули. Еду из Москвы на авто, а потом путешествую по Грузии. В прошлом году был. Как же там хорошо относятся к россиянам. Гостеприимство знаменитое, и не только за деньги. Всё - искренне. А всё потому, что перестали говорить в России о "братьях-грузинах".
Винят в проблемах (потеря трети территории) не русских, а Саакашвили прежде всего. Он - враг №1 в Грузии.
Люблю Грузию и грузин. Великие Страна и Нация.
В отличии от хохлов. И не надо лицемерить. Бандеровцы и фашисты они в своей массе. Непрятная нация. Как поляки. Стоят друг дружку))
ogrig Олег Савин 02 августа 2018 | 14:24
jjuddgge_ddrredd: Армении трудно будет противостоять Азербайджану и Турции. Без российской помощи у них один союзник - США.
А через Армению, Украину и Грузию США получают доступ к Черному морю. Геополитика на фоне демократической революции.
jjuddgge_ddrredd 02 августа 2018 | 14:31
ogrig: Это всё понятно, у Армении - безвыходная ситуация.
США не могут быть одновременно союзником и Турции, и Армении. Я бывал в Армении - там активность американцев равна практически нулю. В отличии от Грузии.
То, что сейчас - фронда просто. Я же о другом пишу. А нужны ли нам такие "друззя" как Армения, Белоруссия.
И привожу в пример Трампа, Грузию.
Кста, в Грузии намного больше порядка, чем в Армении. В Армении же сразу начинается вымогательство уже на границе (ездил через Грузию, путешествовал на авто).
И в обменниках в Армении обманывают (типа ошиблись) и т.д. Хотя в целом - очень доброжелательны к русским - ибо половина Армении на заработках в России)))
tyigena 02 августа 2018 | 14:25
jjuddgge_ddrredd: вот скажи слапатыед,кто у тебя в друзьях,а потом будешь о других шипеть,хохлы говоришь)))а не давно грузины кого ленточку катьки второй заставили снять ,а кого грузины гоняли по горам,не винторогих!угомонись иди лучше петуха из навоза лепи
varangian2011 02 августа 2018 | 14:58
tyigena: Ты лучше за свою страну скажи кошелка кастрюлеголовая?? Сколько еще десятилетий ждать того, когда Украина экономически поднимется хотя бы до уровня времен Януковича?? Или вы реально настолько кастрюлеголовые что даже оторвавшись от России и находясь в Европе, ничего не можете поделать ни со своей природной глупостью ни со своей природной хохляцкой тягой к коррупции?
vezdehod 02 августа 2018 | 14:12
В Кремле раздражены действиями нового руководства Армении
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Аптека за Кремлёвской стеной - лечитесь.
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 14:09
Армяне, ничего не бойтесь! Всё у вас получится! Всем срочно надевать кружевные трусики, и на майдан! С собой брать много покрышек, термос, чай, и хорошее настроение! Если хорошо скакать, у вас будет не хуже, чем на Украине!
zolingen 02 августа 2018 | 14:17
С раздражением лучше к врачу, болячки всегда им интереснее, чем остальным. И очень хочется верить , что события в Армении не просто месть Пашиняна, а переосмысливание пути Армянского народа . Хочется, но не очень верится.
vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 14:28
Проклятые армянские фашысты хотят жить в своей стране и любить собственных детей больше, чем своё и московское начальство!
Ну не русофобы ли?
kablukov 02 августа 2018 | 14:30
Это плохо. Нецарь может осерчать и не только отменить пенсии, но и вернуть долгожданное, его дружками-шубохранителями, крепостное право.
jetsam 02 августа 2018 | 14:32
эрдоган помидорами отделался...
у армян, видать, ничего кроме Хачатурова нет.
amrigo 02 августа 2018 | 14:41
В Кремле не любят когда преступников судят по закону.
gригорьич 02 августа 2018 | 14:48
Имидж ОДКБ
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Ржунимагу
varangian2011 02 августа 2018 | 15:01
gригорьич: Ну они же не могут открыто сказать, что арест армянского президента коррупционера-беззаконника, наносит ущерб имиджу президента России. )