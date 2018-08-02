Российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины, — рассказал глава Федерации биатлона страны Владимир Брынзак. Вместе со спортсменками переедет и их тренер Илья Лопухов. Они уже выступили на Юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.