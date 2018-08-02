Российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины
Российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко будут выступать за сборную Украины, — рассказал глава Федерации биатлона страны Владимир Брынзак. Вместе со спортсменками переедет и их тренер Илья Лопухов. Они уже выступили на Юниорском чемпионате Украины по летнему биатлону.
Комментарии13
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vilingrad 02 августа 2018 | 13:48
Опа! Биатлонисты побежали. Скоро только Тимченко с остальными друзьями Володеньки останутся, да и то- из-за санкций. Ну, и конечно могучий, хоть и карликовый дуб российской государственности- чекист- дзюдоист Вовка Путин:)
jetsam 02 августа 2018 | 13:52
и это после оглушающей победы сборной по футболу рф.
после ЗМС налево и направо...
хотя, признание блудного керлингиста, конечно, сильно подпортило...
vezdehod 02 августа 2018 | 14:28
Правильно...от российской мочи нужно держаться подальше.
mikr 02 августа 2018 | 13:53
А почему бы и нет, если Украина платит переметнувшимся российским спортсменам 2-го или 3-го эшелона примерно такие же зарплаты, которые в России получают лидеры. Или кто-то всерьез подумал, что этими спортсменами движет спонтанная любовь к Украине? Не обольщайтесь. Просто человек так устроен, что ему нужны деньги. А если украинские пенсионеры готовы их заплатить, то профессиональный спортсмен будет выступать за украинских пенсионеров. Только и всего.
mitja_76 02 августа 2018 | 14:02
mikr: "Украинские пенсионеры"???
Господи, ну нельзя же настолько явно свои мысли о России на Украину проецировать.
zolingen 02 августа 2018 | 14:10
mikr: 2,3 эшелона? Ну-ну, все эти сказки о бесперспективных биатлонистках мы уже слышали. Теперь бесперспективные занимают подиумы,не знают вкуса мельдония и гордяться гимном, но уже не российским.
zolingen 02 августа 2018 | 14:06
Успеха девченкам и ярких побед!
flyingfrog 02 августа 2018 | 14:07
По человечески понятный поступок: спортивная жизнь коротка. В запасных можно просидеть до пенсии. А так выступая за Украину можно поучаствовать в серьёзных соревнованиях. Примеры Кузьминой, Домрачевой очень показательны.
Чиновники того и боятся, что девушки уехав, покажут результаты. И в очередной раз все увидят, что спортивные чиновники не смогли адекватно оценить силы лыжниц.
mystar 02 августа 2018 | 14:28
flyingfrog: Чиновники того и боятся, что девушки уехав, покажут результаты.
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Ну пусть сначала хоть что то покажут. Тогда и будете про серьезные соревнования рассуждать.
velbkeirf1 02 августа 2018 | 14:12
Это радует в конце концов обе сборные как и страны объединятся
ostapbey 02 августа 2018 | 14:35
velbkeirf1: это только тебе бурят брат.
Жареный даже..
zhrv 02 августа 2018 | 14:13
О, рязанские казаки могут дополнить свой "список", и затребовать дополнительное финансирование.
velbkeirf1 02 августа 2018 | 14:57
zhrv: ты о Бориске дурицком или о маскаковой маше ?