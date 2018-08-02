Патриарх Филарет: Киево-Печерская лавра будет передана в собственность Украинской церкви после получения автокефалии
Киево-Печерская лавра будет передана в собственность Украинской церкви после получения автокефалии, — заявил предстоятель Украинской церкви Киевского патриархата патриарх Филарет в интервью телеканала «Прямой». По его словам, Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью украинского государства – это украинские святыни.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что попытки оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата, приведут к катастрофе.
Комментарии25
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testmeter 02 августа 2018 | 13:36
"попытки оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата, приведут к катастрофе" ///
Канешна, будет катастрофа!
Гундяевы и всякие-прочие Онуфрии лишатся дохода. Не смогут кататься на яхтах и принимать в дар часы с бриллиантами-с
danko1 02 августа 2018 | 13:39
testmeter: Потеря такого куска дохода для жадного до злата гэбэшника Гундяя - катастрофа.
patrikk_1 02 августа 2018 | 13:44
Патриарх Филарет: Киево-Печерская лавра будет передана в собственность Украинской церкви после получения автокефалии...
Предоставьте статус беженца и гражданство всем православным украинцам, которые решат покинуть эту проклятую Богом землю.
ostapbey 02 августа 2018 | 13:52
patrikk_1: и что забавно, не только тебя с нищенской кружкой в Киев к дядьке не пустят бузину собирать..
Но и Гундяева на паперть даже!!
cattt 02 августа 2018 | 14:07
Потеряв украинскую церковь гундяйка потеряет только в престиже, а как он кормился из бюджета так и будет продолжать.
ostapbey 02 августа 2018 | 14:21
cattt: ой ли!!!!
С бюджета России идет Гундяеву на хлеб..
А вот на масло ему же капало с Украины..
И не хило даже..
Вот и Софрино пришлось ему в панике отбирать под личное владение..
А ведь это раньше была всего лишь мелочь в карманах и на чай пастве..
ostapbey 02 августа 2018 | 14:27
...Товарный знак ХПП "Софрино" РПЦ
18.07.2018
Общество с ограниченной ответственностью «Художественно-производственное предприятие «Софрино» Русской Православной Церкви» является ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ зарегистрированного товарного знака и имеет исключительное право использования товарного знака в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Никто не вправе использовать без разрешения ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Отсутствие запрета на использование и размещение товарного знака не считается согласием (разрешением) ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ.
На основании пунктов 1, 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются КОНТРАФАКТНЫМИ. ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя.
Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственностям!!! Компенсация возмещения убытков ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ за незаконное размещение и использование товарного знака может достигать 5 000 000.00 (пяти миллионов) рублей..
om7 02 августа 2018 | 14:06
patrikk_1: Не будет вонять кремлёвской духовностью. Скукоживается московское княжество.
aallttoo 02 августа 2018 | 13:38
Нож в спину Гундяеву.
Или не нож.
Или не в спину.
sg93 02 августа 2018 | 13:43
Еще это чудо пиздело что Крым Украина завоевала еще в те времена, когда была Русью. Когда византийцам наваляли. А нынешняя Росчсия - это Московия и никакого отношения к Руси не имеет. Мне вот всегда интересно, а на хрена тогда Русь вдруг Украиной решила называться? Для конспирации что ли? Чтобы византийцы не опомнились и пиздю.лей не наваляли за Крым.
Ой, бл.., дебилы, какие же дебилы эти древние шумеры.. Ни у кого нет такой интересной
zztop1960 02 августа 2018 | 13:49
sg93: С Россией как с Македоненией , которая взяла себе чужое название и Румыния ( Romania) которая взяла себе название Римской империи. Россия всегда была Улус Джучи , Московия , Тартария наследница Золотой Орды , присвоившая себе чужое название
sg93 02 августа 2018 | 14:03
zztop1960:
Забудь пока про Россию, девочко. Я пока лишь про Окраину, которая обладает необыкновенной историей. Зародились ка племя кров. Потом назвали себя Киевской Русью. Ну ладно, красивое название. Лучше чем Киевская Укрь. Потом вспомнили корни и назвались уже Украиною. Так как же Россия могла присвоить чужое название, если оно не принадлежало в тот момент никому? Или запасливые скаклы его до лучших времен берегли? )))
Можно мечтать о укровеличии хоть до усрачки. Но факт остается фактом. Киевская Русь, куда входили и Новгород и Ростов и Суздаль и т.д. потеряля часть земель, в том числе и Киев, которые и она и Речь посполита называли Окраиной. Каждый своей. А Русь еще какое то время так называлась, пока не стала Российской Империей. А Окраина на южно-русском наречии звучи как Украина. Вот скаклам и обидно.
ЗЫ Интересно украли. Название, язык, культуру.. Великие укры до конца 19 века так ничего кроме виршей Шевченко так на мове ничего и не создали. в отличии от ордынцев, написаших сотни тысяч томов Великой Русской Литературы )))
tiridas 02 августа 2018 | 14:16
sg93: Термин "Киевская Русь" появился в 19 веке как определение хронологического периода в истории Руси. Сами современники этого названия не знали и не пользовались.
tiridas 02 августа 2018 | 14:16
sg93: Термин "Киевская Русь" появился в 19 веке как определение хронологического периода в истории Руси. Сами современники этого названия не знали и не пользовались.
sg93 02 августа 2018 | 14:35
tiridas:
Да ясен пень. Не только Киевской, вообще никай не было. Просто набор княжеств русских племен, попеременно подчинявшиеся друг другу. Надо смотреть когда слово Русь впервые появилось в документах. Выходит что при Иване Третьем, государе Всея Руси. ТАкие документы сущесвуют
ostapbey 02 августа 2018 | 14:29
sg93: см чайник ??
А про ФЕОРДАЦИЮ можно помнить, как государство батяни Батыя даже??
ostapbey 02 августа 2018 | 13:54
sg93: в какие века Российска феордация стала Россией? Не говоря уже про сказочные времена Московии, когда она сочиняла сказки про Русь.
На берестяных грамотах даже..
jetsam 02 августа 2018 | 13:48
Сколько близнецов сиську просят!
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....огляделась - мамочки мои родные!
Сколько близнецов лежат, кричат, сиську просят!
...Думаю, нет, нет, нет, не поднять мне вас....
--- (с) Ширли-Мырли
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 13:52
Очень опасное решение. Вполне может породить мощную волну противостояния и насилия. Бедные украинцы..
ostapbey 02 августа 2018 | 13:56
noxepy_7_40_: не дождешься что тебя впустят в Украину.
Да и остальных федерастов России тоже.
Разве что только русских Яруковича и Азарова можно впустить на нары.
На заслуженное место..
Даже..
testmeter 02 августа 2018 | 14:56
noxepy_7_40_: Угрожаешь, портянь? А ты само готово к борьбе за дело Мацковского патриархата, или думаешь, что бурятские танкисты-ихтамнеты будут православие "защищать"?
xuato 02 августа 2018 | 14:03
До крымнашились до лугандонились, что отовсюду пинок под зад.
zolingen 02 августа 2018 | 14:04
Ну вот, все встает на свои места.
eniro 02 августа 2018 | 14:37
Мне кажется, дело тут не только в отчислениях из доходов церкви и не в принадлежности Московскому патриархату (есть много церквей разных вероисповеданий и направлений в Украине). А вот как агитационный, разведывательно-диверсионный центр,(хотя бы, для кого-то и гипотетический), Лавра должна прекратить в Украине свою деятельность.
testmeter 02 августа 2018 | 14:48
eniro: Все правильно, но только МП, а не Лавра, которая строилась с 11-го по 14-й век (а Варяжские пещеры на ее территории существовали очень задолго до этого) и никакого отношения к Московии не имеет