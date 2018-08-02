Патриарх Филарет: Киево-Печерская лавра будет передана в собственность Украинской церкви после получения автокефалии...

Киево-Печерская лавра будет передана в собственность Украинской церкви после получения автокефалии, — заявил предстоятель Украинской церкви Киевского патриархата патриарх Филарет в интервью телеканала «Прямой». По его словам, Киево-Печерская и Почаевская лавры являются собственностью украинского государства – это украинские святыни.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что попытки оторвать Украинскую православную церковь от Московского патриархата, приведут к катастрофе.