СК завершил расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017-го года
Среди обвиняемых – 11 участников террористического сообщества, — сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В результате взрыва в вагоне метро погибли 15 человек, пострадали 67. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты получат материалы дела для ознакомления.
Комментарии4
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patrikk_1 02 августа 2018 | 13:40
СК завершил расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017-го года...
Верните смертную казнь, хотя бы в отношении трёх категорий преступников - террористов, педофилов и врагов народа.
glotze7 02 августа 2018 | 14:01
patrikk_1: Предлагаю еще одну категорию - патриков к расстрелу. За "умные" просьбу.
max3446 02 августа 2018 | 14:01
Кстати товарищи, вы знаете что террористы координировали свое действия с помощью... телеграмма, и во многом от того что он не предоставил ключей шифрования, теракт произошел. По сути часть вины лежит и на мессенджере, и на тех кто его защищал и защищает.
mystar 02 августа 2018 | 14:02
Всем 11-ти террористам следует начать голодовку. Отличный способ попытаться избежать наказания. Еще несколько слов о приверженности демократии и свободе и можно отпускать на волю. Адвокаты все это им посоветуют.