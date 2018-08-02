СК завершил расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017-го года...

Среди обвиняемых – 11 участников террористического сообщества, — сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В результате взрыва в вагоне метро погибли 15 человек, пострадали 67. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты получат материалы дела для ознакомления.