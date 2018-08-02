В Москве вызвали на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову
В Москве вызвали на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову, — рассказал МБХ-медиа глава центра Андрей Коняхин. По его словам, Горшкова проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм о ЧВК Вагнера. Накануне Коняхин говорил, что намерен поехать в Центральноафриканскую республику, чтобы выяснить обстоятельства гибели журналистов.
Следственный комитет готов направить опытных следователей и криминалистов в Центральноафриканскую республику в рамках дела об убийстве трех журналистов. Сейчас этот вопрос обсуждается с МИДом. Как говорят в СК, закон позволяет проводить отдельные следственные и процессуальные мероприятия за пределами России с согласия принимающей стороны, если речь идет о преступлениях, подпадающих под российскую юрисдикцию. Доказательства, собранные таким способом, считаются допустимыми и могут быть использованы в суде.
Комментарии18
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vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 13:35
"Следственный комитет готов направить опытных следователей и криминалистов в Центральноафриканскую республику", чтобы замести следы.
patrikk_1 02 августа 2018 | 13:38
В Москве вызвали на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову...
А заказчика этой бойни, допрашивать не собираетесь? Пошлите в Британию спецназ и привезите Мишку Ходорковского в багажнике автомобиля, связанным как борова. Или допросите на месте, в подвале арендованного дома, но чтобы ничего не смог утаить.
vilingrad 02 августа 2018 | 13:45
patrikk_1: А заказчика этой бойни, допрашивать "
А организаторов российских чвк допрашивать не собираются? Дурак ты, патрикккк...извини за прямоту:)
andygo__ru 02 августа 2018 | 13:50
vilingrad: "А организаторов российских чвк допрашивать не собираются? Дурак ты, патрикккк...извини за прямоту:)" ---
--- он, очевидно, под другому отделу у Пригожина проходит... ;)
shicotus_live 02 августа 2018 | 13:46
Ну и правильно. За такую хреновую организацию командировок к стенке ставить надо.
andygo__ru 02 августа 2018 | 13:48
patrikk_1: "закон позволяет проводить отдельные следственные и процессуальные мероприятия за пределами России с согласия принимающей стороны, если речь идет о преступлениях, подпадающих под российскую юрисдикцию. " ---
-- как необычно... Неужели наемничество пригожинцев будут расследовать?
...впрочем, номерная пригожинская петричелла - проходит явно по другому ведомству пригоженцев...
;) :) :) :)
tks 02 августа 2018 | 13:54
patrikk_1: Что же тогда руководство ВГТРК по той же вашей блестящей логике к ответственности не привлекли, когда журналисты ВГТРК на Донбассе погибли? И кстати - штатные журналисты, не стрингеры! Что то вы, путосы, не не бились в падучей, не требовали Добродеева арестовать?
m_doc 02 августа 2018 | 13:58
tks: На Донбасс ехали с аккредитацией и в расчёте на то, что укры - всё же не папуасы. Оказались папуасы.
tom_tom 02 августа 2018 | 13:57
Изучил в Вики, чо такое ЦАР. Около 5 миллионов населения, значительные залежи золота, алмазов, нефти, беднейшее население, 80% христиан, средний возраст жизни 50 лет. Президент людоед, был на ПМЭФ. Страна похожа на РФию.
elzbeta 02 августа 2018 | 13:41
"И в загадочной этой стране ничего никогда не изменится...."
buzukin1911 02 августа 2018 | 13:49
Всех троих - на дыбу и в зиндан - МБХ, Коняева и Настю. За русофобскую кампанию и клевету. Помнится, одна либерастическая журналистка весело посидела в зиндане у чеченских друзей - пока еще не суициднувший Березовский не выпустил птичку из клетки :) И вот што интересно - моментально поумнела! Дозированное насилие лечит :)
tks 02 августа 2018 | 13:51
Против МБХ похоже, возбуждаться будут, 100%.
m_doc 02 августа 2018 | 13:53
tks: А чё, не надо? Понять и простить?
punyoshohlai 02 августа 2018 | 13:59
m_doc: А чё, не надо?
Такой возбужденный, что кушать не можешь
murad_manapov 02 августа 2018 | 13:59
придумали сказку про чвк вагнера, ИХ_ТАМ_НЕТ и быть не может. вот и Захарова сказала, а убитых скоро объявят контрабандистами.
mystar 02 августа 2018 | 14:11
murad_manapov: ИХ_ТАМ_НЕТ
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ЧВК Вагнер это миф западных и Российских либероидов. Такой же миф как и истории о лохнесской Несси.
sneer1 02 августа 2018 | 14:45
mystar: То есть когда наш МИД ртом Захаровой Машки говорит о том, что российские специалисты в ЦАР есть, военные (sic!) и гражданские, обучающие тамошний персонал, но не в том месте, где было убийство, он (МИД)... мнэээ... врет, мягко выражаясь? Когда депутаты, видимо, обладая низким порогом критического мышления и клюнув на миф, предлагают узаконить деятельность ЧВК, - это тоже типа про Нэсси? Вас же за оскорбление МИДа и депутатов с довольствия снимут
splin2 02 августа 2018 | 14:13
murad_manapov:Бросается в глаза диаметрально противопрложное отношение к журналистам ВГТРК, убитым на Донбасс.е, и журналистам ЦУР, убитым а ЦАР