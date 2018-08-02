В Москве вызвали на допрос заместителя главного редактора Центра управления расследованиями Анастасию Горшкову, — рассказал МБХ-медиа глава центра Андрей Коняхин. По его словам, Горшкова проходит как свидетель по делу об убийстве Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, которые снимали фильм о ЧВК Вагнера. Накануне Коняхин говорил, что намерен поехать в Центральноафриканскую республику, чтобы выяснить обстоятельства гибели журналистов.

Следственный комитет готов направить опытных следователей и криминалистов в Центральноафриканскую республику в рамках дела об убийстве трех журналистов. Сейчас этот вопрос обсуждается с МИДом. Как говорят в СК, закон позволяет проводить отдельные следственные и процессуальные мероприятия за пределами России с согласия принимающей стороны, если речь идет о преступлениях, подпадающих под российскую юрисдикцию. Доказательства, собранные таким способом, считаются допустимыми и могут быть использованы в суде.