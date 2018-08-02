Три юные российские биатлонистки сменили спортивное гражданство и собираются выступать за Украину

Несмотря на то, что в некоторых изданиях, в том числе и далеких от бульварности появился эпитет «сбежали», это скорее всего не так. Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко просто выбрали для себя более легкий путь в элиту мирового биатлона. Рассказова уже принимала участие этапах юношеского Кубка IBU, Бех и Москаленко на международные старты не выезжали. В последнее время они вместе со своим тренером Ильей Лопуховым они тренировались в Белоруссии, но по словам наставника, у них «что то не сложилось» и девушки вместе с ним отправились на Украину. У родителей обнаружилась украинские корни и поэтому процесс натурализации был максимально облегчен, тем более что проблемы с этим возрастом в украинском биатлоне уже есть. Девушки уже принимают участие в чемпионате страны по летнему биатлону.



Смена спортивного гражданства сейчас дело обычное. В Большинстве случаев российские спортсмены в новой команде не становятся звездами мирового уровня, но в биатлоне есть и исключение – многократные олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина.