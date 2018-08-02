Три юные российские биатлонистки сменили спортивное гражданство и собираются выступать за Украину
Несмотря на то, что в некоторых изданиях, в том числе и далеких от бульварности появился эпитет «сбежали», это скорее всего не так. Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко просто выбрали для себя более легкий путь в элиту мирового биатлона. Рассказова уже принимала участие этапах юношеского Кубка IBU, Бех и Москаленко на международные старты не выезжали. В последнее время они вместе со своим тренером Ильей Лопуховым они тренировались в Белоруссии, но по словам наставника, у них «что то не сложилось» и девушки вместе с ним отправились на Украину. У родителей обнаружилась украинские корни и поэтому процесс натурализации был максимально облегчен, тем более что проблемы с этим возрастом в украинском биатлоне уже есть. Девушки уже принимают участие в чемпионате страны по летнему биатлону.
Смена спортивного гражданства сейчас дело обычное. В Большинстве случаев российские спортсмены в новой команде не становятся звездами мирового уровня, но в биатлоне есть и исключение – многократные олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина.
Комментарии8
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ihtamnet 02 августа 2018 | 13:07
Удивительно, а ведь совсем недавно это новость - вовсе не новость. Но теперь на девушек спустят целую орду голодных собак.
danko1 02 августа 2018 | 13:23
ihtamnet: Домрачеву вообще отдали в Белоруссию как неперспективную, для которой места в сборной не нашлось.
Такие вот тренеры.
kottigr1 02 августа 2018 | 13:09
Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине, согласно российской статистике, 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"80% россиян ощущают себя бедными или нищими. Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все." - ВЦИОМ
Результаты «умелого» правления Путина: 35% молодежи мечтает уехать из страны. 77% выпускников мечтают работать за границей.
По качеству дорог выше России оказались такие страны, как Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда, Танзания, Замбия, Кабо-Верде и другие экзотические государства.
По продолжительности жизни населения РФ опережают даже такие страны как Тринидад и Тобаго, Северная Корея.
По абсолютной убыли населения РФ находится рядом с Сомали, Центральной Африканской Республикой, Чад, Лесото, ЮАР, Свазиленд, Гвинея-Бисау.
По уровню финансирования здравоохранения Россию опережают Нигер и Алжир.
По количеству своих граждан, ищущих убежища в других странах Россия стоит рядом с такими "оазисами" как Сирия и Афганистан.
По уровню коррупции РФ рядом с Гондурасом.
По уровню экономической свободы РФ стоит в одном ряду с такими странами как Непал, Лесото, Алжир, Лаос, Ангола...
По уровню свободы прессы и безопасности журналистов Россия уступает большинству африканских государств, включая Южный Судан, Алжир, Зимбабве и Мавританию.
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
idruker 02 августа 2018 | 13:15
kottigr1: Не преувеличивай. Не так все плохо. У россии огромная территория и много полезных ископаемых - так что падать будет еще долго.
sg93 02 августа 2018 | 13:18
kottigr1:
Пошел в дупу, пиздабол.. Скучен ты..
ostapbey 02 августа 2018 | 13:23
sg93не вопрос.. топай, но подушку и чайник приэвати..
А то когда Россия тебя еще разбудит ....
Хоть после горохового супу..
С шкварками...чесночком и свеженьким хлебушком..
С горбушкой даже..
jetsam 02 августа 2018 | 13:19
вот что мельдоний животворящий делает с юными душами....
бабала-с захотели.
не хотят вонять за компанию. не хотят.
prostoj 02 августа 2018 | 13:27
Токарь Петров с завода "Тяжмаш" перешёл на завод "Легпром" - рыба ищет где глубже, человек где лучше! Раздули историю из ничего!