Пассажиры и члены экипажа почувствовали себя плохо во время речного круиза в Ленинградской области

Причиной массового недомогания могла стать вирусная инфекция.

О проблемах со здоровьем сообщило более ста человек. Часть из них несовершеннолетние. Одного подростка даже пришлось госпитализировать. Об этом рассказали представители Следственного комитета, которые поднялись на борт корабля на причале Старая Ладога. Сотрудники СК также установили, что у работников ресторана на теплоходе были проблемы с санкнижками: практически у всех отсутствуют результаты лабораторных исследований, а несколько человек вообще не смогло предоставить эти документы. Представители Роспотребнадзора, которые также поднимались на борт, склоняются к тому, что причина недомогания кроется не в отравлении, а в вирусной инфекции. Среди симптомов так называемого норовируса – рвота, понос, высокая температура и слабость. Директор компании «Инфофлот», которой принадлежит теплоход, в разговоре с журналистами портала «Фонтанка.ру» пообещал, что клиентам, чей отдых испорчен, фирма возместит убытки.

Из-за отравления следственные органы возбудили дело об оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности. Виновным грозит до шести лет лишения свободы.