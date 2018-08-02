Арбитражный суд отклонил иск к РАН, который подавал компания, производящая гомеопатические ветеринарные препараты

Арбитражный суд Москвы отклонил иск к Российской Академии наук, который подавал компания, производящая гомеопатические ветеринарные препараты. Поводом иска стал меморандум о лженаучности гомеопатии, опубликованной Комиссией при президиуме РАН.

Истец утверждает, что после этого продажи его продукции снизились. Компания требовала взыскать с ответчика 30 миллионов рублей в качестве компенсации.

В суде представитель РАН сказал, что истец не предоставил доказательств эффективности гомеопатических препаратов и не доказал факт ущерба.