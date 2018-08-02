Руслан Левиев: Российские журналисты, убитые в ЦАР, могли изучать связь ЧВК с антиправительственными группировками

Российские журналисты, убитые в Центральноафриканской республике, могли изучать связь частных военных компаний с антиправительственными группировками. Об этом заявил в эфире «Эха Москвы» основатель международной расследовательской группы Руслан Левиев.

При этом, по словам Левиева, не исключается версия, что убийство не было связано с профессиональной деятельностью журналистов.