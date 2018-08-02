Руслан Левиев: Российские журналисты, убитые в ЦАР, могли изучать связь ЧВК с антиправительственными группировками
Российские журналисты, убитые в Центральноафриканской республике, могли изучать связь частных военных компаний с антиправительственными группировками. Об этом заявил в эфире «Эха Москвы» основатель международной расследовательской группы Руслан Левиев.
При этом, по словам Левиева, не исключается версия, что убийство не было связано с профессиональной деятельностью журналистов.
Комментарии11
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mppv 02 августа 2018 | 13:07
Дак это что, они там не на экскурсию туристами поехали, а Блэквотерс и всякие там прочие людоедские MPRI разоблачать?
serhio_25__ 02 августа 2018 | 13:20
Ходорковские уже и не знают какую версию присобачить.
pro_hanov 02 августа 2018 | 13:28
serhio_25__:
БокассаНаш!!!
novyrusich 02 августа 2018 | 13:29
serhio_25__: Главная версия одна во всем мире:: журналисты убиты теми, кто не хотел, чтобы в мире узнали все детали и подробности работы ЧВК Вагнера в ЦАР.
tks 02 августа 2018 | 13:12
Между словами "Вагнеровец" и "эсэсовец" впору поставить знак равенства.
kamen_12 02 августа 2018 | 13:18
tks: Гитлер использовал музыку Вагнера для нацисткой пропаганды. Всё верно.
sg93 02 августа 2018 | 13:24
kamen_12:
А еще Гитлер крски использовал. Вот ты голубой - значит фошизд.. Все верно..
kottigr1 02 августа 2018 | 13:26
sg93: Ещё Гитлер напал на Украину, оккупировал Крым и построил туда мост... Совсем как "гений российской современности" при котором россияне живут уже хуже папуасов..
serhio_25__ 02 августа 2018 | 13:29
kottigr1: "" Ещё Гитлер напал на Украину"" - Гитлер никогда на Украину не нападал. Гитлер напал на СССР.
""оккупировал Крым"" - Крым тогда был в составе РСФСР.
""и построил туда мост."" - а еще Гитлер автобаны строил...
""при котором россияне живут уже хуже папуасов"" - и ведь хрен тебя выгонишь из России в це еуропу на истрическую родину, чтобы ты пожил, как белый человек.
andrang2 02 августа 2018 | 13:17
"могли изучать связь"
Что значит "могли изучать"?
А могли и не изучать.?
- Что умеешь делать?
- Могу копать
- А еще что умеешь делать?
- Могу не копать
buzukin1911 02 августа 2018 | 13:26
Заявление Левиева можно квалифицировать просто как антироссийский срач. Внезапно такое не случается - это специально обученные и проплаченные человечки МБХ, недосидевшего сдриснувшего олигарха. Вот есть такое предчувствие, што может он какашкой подавиться - надо бы проконсультироваться с пророком Левиевым - возможно такое али нет?