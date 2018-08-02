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Эксклюзив Эха 13:01, 02 августа 2018

Руслан Левиев: Российские журналисты, убитые в ЦАР, могли изучать связь ЧВК с антиправительственными группировками

Российские журналисты, убитые в Центральноафриканской республике, могли изучать связь частных военных компаний с антиправительственными группировками. Об этом заявил в эфире «Эха Москвы» основатель международной расследовательской группы Руслан Левиев.

При этом, по словам Левиева, не исключается версия, что убийство не было связано с профессиональной деятельностью журналистов.

Комментарии

11

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mppv 02 августа 2018 | 13:07

Дак это что, они там не на экскурсию туристами поехали, а Блэквотерс и всякие там прочие людоедские MPRI разоблачать?

serhio_25__ 02 августа 2018 | 13:20

Ходорковские уже и не знают какую версию присобачить.

pro_hanov 02 августа 2018 | 13:28

serhio_25__:

БокассаНаш!!!

novyrusich 02 августа 2018 | 13:29

serhio_25__: Главная версия одна во всем мире:: журналисты убиты теми, кто не хотел, чтобы в мире узнали все детали и подробности работы ЧВК Вагнера в ЦАР.

tks 02 августа 2018 | 13:12

Между словами "Вагнеровец" и "эсэсовец" впору поставить знак равенства.

kamen_12 02 августа 2018 | 13:18

tks: Гитлер использовал музыку Вагнера для нацисткой пропаганды. Всё верно.

sg93 02 августа 2018 | 13:24

kamen_12:
А еще Гитлер крски использовал. Вот ты голубой - значит фошизд.. Все верно..

kottigr1 02 августа 2018 | 13:26

sg93: Ещё Гитлер напал на Украину, оккупировал Крым и построил туда мост... Совсем как "гений российской современности" при котором россияне живут уже хуже папуасов..

serhio_25__ 02 августа 2018 | 13:29

kottigr1: "" Ещё Гитлер напал на Украину"" - Гитлер никогда на Украину не нападал. Гитлер напал на СССР.
""оккупировал Крым"" - Крым тогда был в составе РСФСР.
""и построил туда мост."" - а еще Гитлер автобаны строил...
""при котором россияне живут уже хуже папуасов"" - и ведь хрен тебя выгонишь из России в це еуропу на истрическую родину, чтобы ты пожил, как белый человек.

andrang2 02 августа 2018 | 13:17

"могли изучать связь"
Что значит "могли изучать"?
А могли и не изучать.?

- Что умеешь делать?
- Могу копать
- А еще что умеешь делать?
- Могу не копать

buzukin1911 02 августа 2018 | 13:26

Заявление Левиева можно квалифицировать просто как антироссийский срач. Внезапно такое не случается - это специально обученные и проплаченные человечки МБХ, недосидевшего сдриснувшего олигарха. Вот есть такое предчувствие, што может он какашкой подавиться - надо бы проконсультироваться с пророком Левиевым - возможно такое али нет?

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