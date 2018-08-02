Генсеку ОДКБ разрешили покинуть Армению
Местные власти обвиняют его в свержении конституционного строя. Преследование чиновника может испортить отношения Еревана и Москвы, пишет сегодня газета «КоммерсантЪ».
Избранная для Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием, чтобы он в определенный отрезок времени отсутствовал в Армении. Следователи говорят, что проинформировали об этом фигуранта. Хотя адвокат чиновника официальных документов еще не получал.
Уголовное дело против Хачатурова по событиям 10-летней давности, когда разгоняли демонстрантов, наносит урон имиджу всей ОДКБ, говорят источники в Кремле. Ереван предложил сменить руководителя организации, но новый кандидат едва ли будет назначен автоматически.
К тому же соглашения о военно-техническом сотрудничестве могут быть пересмотрены, полагают собеседники на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса. Армения должна была получить кредит в 100 миллионов долларов на продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта, однако «пока не особо понятно, что у них вообще происходит, цитирует «Коммерсантъ» одного из своих собеседников.
Комментарии2
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vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 13:03
Не удивлюсь, если "армянские шахтёры и механизаторы" уже занимают очередь в одном известном мобильном военторге.
jjuddgge_ddrredd 02 августа 2018 | 13:06
Армения, Белоруссия, ОДКБ и проч так называемые "наши друззя" - просто вымогатели, "дружба" для них - способ получения безвозвратных кредитоффф, не более.
Братский украинский народ, братский белорусский народ - мифы. Которыми кормили русских коммуняки, которыми продолжаент кормить Путя.
Вот посмотрите на Трампа. Ведь у НЕГО то же самое было недавно! ЕС - друг, Германия - друг. Но скрытые торговые барьеры против US в Европе. Иран враждебно ведёт себя по отн. к Америке,официалы Ирана открыто угрожают Америке. И? Германия, Франция ведут себя как проститутки, вместо поддержки Америки и её санкций - вкладывали деньги в Иран.
Или НАТО. Европа нагло менее 2% ВВП отчисляла на оборону, в то время как Америка - 4%!
И вот пришёл Трамп и поставил эту гнилую Европу на место, открыто сказав, что ему такие "друзья" не нужны. Бизнес должен быть честным. И это сработало!
А Путя - трус и слабак, всё мямлит о братских народах...хе-хе.
ЗЫ. О Грузии и грузинах уже не говорят как о "братском народе". Но вот бываю в Грузии иногда, и не просто в Тбилисо и Сигнахи, а посещаю такие места, как Местиа, Ушгули. Еду из Москвы на авто, а потом путешествую по Грузии. В прошлом году был. Как же там хорошо относятся к россиянам. Гостеприимство знаменитое, и не только за деньги. Всё - искренне. А всё потому, что перестали говорить в России о "братьях-грузинах".
Винят в проблемах (потеря трети территории) не русских, а Саакашвили прежде всего. Он - враг №1 в Грузии.
Люблю Грузию и грузин. Великие Страна и Нация.
В отличии от хохлов. И не надо лицемерить. Бандеровцы и фашисты они в своей массе. Непрятная нация. Как поляки. Стоят друг дружку))