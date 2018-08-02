Генсеку ОДКБ разрешили покинуть Армению

Местные власти обвиняют его в свержении конституционного строя. Преследование чиновника может испортить отношения Еревана и Москвы, пишет сегодня газета «КоммерсантЪ».

Избранная для Юрия Хачатурова мера пресечения не является препятствием, чтобы он в определенный отрезок времени отсутствовал в Армении. Следователи говорят, что проинформировали об этом фигуранта. Хотя адвокат чиновника официальных документов еще не получал.

Уголовное дело против Хачатурова по событиям 10-летней давности, когда разгоняли демонстрантов, наносит урон имиджу всей ОДКБ, говорят источники в Кремле. Ереван предложил сменить руководителя организации, но новый кандидат едва ли будет назначен автоматически.

К тому же соглашения о военно-техническом сотрудничестве могут быть пересмотрены, полагают собеседники на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса. Армения должна была получить кредит в 100 миллионов долларов на продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта, однако «пока не особо понятно, что у них вообще происходит, цитирует «Коммерсантъ» одного из своих собеседников.