Один из участников «болотного дела» не понимает, почему МВД вменяет фигурантам порчу имущества спустя 6 лет
Мировой суд Нагатинского района Москвы сегодня рассмотрит иск управления на транспорте по Центральному федеральному округу МВД РФ о взыскании с других участников «болотного дела» компенсации за утраченные в ходе событий на Болотной площади 6 мая 2012 года дубинки и рации.
Один из ответчиков Алексей Гаскаров не понимает, почему им вменяют порчу имущества МВД, спустя 6 лет. Об этом он высказался в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«После событий 6 мая на Болотной площади Управление по транспорту МВД г.Москвы недосчиталось какого-то количества раций и дубинок, имущества на общую сумму 45 тыс. руб. И вот спустя столь длительное время, прошло 6 лет, они вышли с иском, причем не ко всем людям, кто был осужден по «болотному делу». Почему они выбрали нас, и почему нам вменяют, если по всем нашим делам и эпизодам никому не вменяли порчи имущества, совершенно непонятно», — сказал он.
А.Гаскаров считает, что суд вряд ли удовлетворит этот иск, поскольку уже истек срок давности.
«Все сроки давности уже прошли. Не факт, что судья по существу что-то будет рассматривать. Я так понимаю, что в МВД есть некая формальная процедура — был некий ущерб, есть судебное решение, и они обязаны попытаться как-то этот ущерб уладить. Вот они, как мне кажется, подали формальный иск», — пояснил он.
Рассмотрение иска должно начаться в 15.00 часов. Ответчиками по иску выступают, в частности, Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин.
Комментарии3
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kottigr1 02 августа 2018 | 13:01
Если сложить всё имущество МВД подлежащее к списанию ввиду утери во время той акции протеста, то эта куча скорее всего займет территорию в три раза превышающую Болотную площадь..
— Пиши с новой строчки: «Обед». Подчеркни. «От супа отказалась» В скобках: «Суп харчо».
— «Три порции шашлыка — выбросила в пропасть».
— «Вино. Разбила… две бутылки».
— Три!
— Пиши «три».
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967, реж. Леонид Гайдай)
orein51 02 августа 2018 | 13:19
спёрли, теперь отчёт надо писать...
dorin1987 02 августа 2018 | 13:28
orein51: Просто туго соображают штурмовички РФ...