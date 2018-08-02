Один из участников «болотного дела» не понимает, почему МВД вменяет фигурантам порчу имущества спустя 6 лет

Мировой суд Нагатинского района Москвы сегодня рассмотрит иск управления на транспорте по Центральному федеральному округу МВД РФ о взыскании с других участников «болотного дела» компенсации за утраченные в ходе событий на Болотной площади 6 мая 2012 года дубинки и рации.

Один из ответчиков Алексей Гаскаров не понимает, почему им вменяют порчу имущества МВД, спустя 6 лет. Об этом он высказался в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«После событий 6 мая на Болотной площади Управление по транспорту МВД г.Москвы недосчиталось какого-то количества раций и дубинок, имущества на общую сумму 45 тыс. руб. И вот спустя столь длительное время, прошло 6 лет, они вышли с иском, причем не ко всем людям, кто был осужден по «болотному делу». Почему они выбрали нас, и почему нам вменяют, если по всем нашим делам и эпизодам никому не вменяли порчи имущества, совершенно непонятно», — сказал он.

А.Гаскаров считает, что суд вряд ли удовлетворит этот иск, поскольку уже истек срок давности.

«Все сроки давности уже прошли. Не факт, что судья по существу что-то будет рассматривать. Я так понимаю, что в МВД есть некая формальная процедура — был некий ущерб, есть судебное решение, и они обязаны попытаться как-то этот ущерб уладить. Вот они, как мне кажется, подали формальный иск», — пояснил он.

Рассмотрение иска должно начаться в 15.00 часов. Ответчиками по иску выступают, в частности, Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин.