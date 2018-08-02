Воздух в Москве второй день загрязнен формальдегидом

Об этом предупреждают специалисты Росгидромета. Речь идет о токсичном бесцветном газе с острым запахом. Наибольшая степень загрязнения отмечена в районе Нагорной. В столице установилась сильная жара, сегодня днем обещают до 32 градусов. Похолодает лишь к выходным, ожидаются также кратковременные дожди.