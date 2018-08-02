Воздух в Москве второй день загрязнен формальдегидом
Об этом предупреждают специалисты Росгидромета. Речь идет о токсичном бесцветном газе с острым запахом. Наибольшая степень загрязнения отмечена в районе Нагорной. В столице установилась сильная жара, сегодня днем обещают до 32 градусов. Похолодает лишь к выходным, ожидаются также кратковременные дожди.
Комментарии7
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lenin3 02 августа 2018 | 12:41
"Дом на улице Нагорной стал общественной уборной...")))
a_111111 02 августа 2018 | 12:45
Метанол кто-то сжигает?
ostapbey 02 августа 2018 | 13:30
a_111111: нет....
Это выхлоп после сыра из пальмового масла...
А вот если пахнет сероводородом, то это от молока с мелом...
Даже..
don_ballon 02 августа 2018 | 12:48
Формалином обкалывают трупы в жару, дабы не разлагались. Так что, Собянин предстанет на выборах розовощёким.
testmeter 02 августа 2018 | 12:48
Там русский дух
Там Русью пахнет
jetsam 02 августа 2018 | 12:51
странно. уже второй день.
а почему в первый день не предупредили?
old44 02 августа 2018 | 13:09
jetsam: а могли вообще не предупреждать , просто траванут и всё