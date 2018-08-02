Мировой суд Нагатинского района Москвы сегодня должен рассмотреть иск МВД к фигурантам «Болотного дела» о взыскании 43 тысяч рублей за утраченные в ходе событий мая 2012 года дубинки и рации.

Ответчиками по иску выступают, в частности, Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин.

Рассмотрение иска должно начаться в 15 часов. Кстати, сегодня Мосгорсуд вернул Леониду Развозжаеву арестованные денежные средства — это около 25 тысяч рублей.