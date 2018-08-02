Мировой суд Нагатинского района Москвы сегодня должен рассмотреть иск МВД к фигурантам «Болотного дела»
Мировой суд Нагатинского района Москвы сегодня должен рассмотреть иск МВД к фигурантам «Болотного дела» о взыскании 43 тысяч рублей за утраченные в ходе событий мая 2012 года дубинки и рации.
Ответчиками по иску выступают, в частности, Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев, Алексей Гаскаров, Илья Гущин.
Рассмотрение иска должно начаться в 15 часов. Кстати, сегодня Мосгорсуд вернул Леониду Развозжаеву арестованные денежные средства — это около 25 тысяч рублей.
Комментарии3
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tks 02 августа 2018 | 12:37
Полагаю, даже нацистам такое иезуитство не пришло бы в голову.
cattt 02 августа 2018 | 12:48
tks: Они и так заработали отлично на синяках и сколотой эмали , на и наказывать трижды Это вообще...
efilika 02 августа 2018 | 13:21
менты растяпы. Это мягко сказано. А за это должен кто-то платить? Кто уже поплатился здоровьем. А на самом деле мвд - охранка существующей воровской власти, а значит, против народа.