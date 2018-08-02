Филиппины не откажутся от покупки российских вооружений, несмотря на угрозы санкций со стороны США
Об этом заявил глава МИДа страны после переговоров с Сергеем Лавровым. По его словам, Манила выступает против попыток внешнего диктата, в частности, со стороны Соединенных Штатов.
Комментарии7
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kottigr1 02 августа 2018 | 12:32
Наверное опять за российское оружие бананами рассчитаются..
jetsam 02 августа 2018 | 12:41
kottigr1: не. скидкой на пальмовое масло.
serhio_25__ 02 августа 2018 | 13:22
kottigr1: Весь мир уже ржет над пиндосней. Демократия и свободный мир говорите? Ага, как же.
zhrv 02 августа 2018 | 12:51
Еще бы они отказались бы. Ведь у других его пришлось бы покупать, и за реальные деньги.
jetsam 02 августа 2018 | 12:59
хотя правильнее звучало бы "хоть и не купят, но и не откажутся от покупки"
timber_head 02 августа 2018 | 13:12
Так ведь, небось, отдаем в долг, а потом долги простим. Кто ж откажется от халявы.
serhio_25__ 02 августа 2018 | 13:24
timber_head: Тогда какое дело Пиндостану до этого?