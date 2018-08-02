Генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову разрешили покинуть Ереван и вернуться на работу в Москву
Об этом сегодня сообщила специальная следственная служба Армении. При этом адвокат утверждает, что пока не получал официальных уведомлений на сей счет. Ранее в отношении Хачатурова был выдвинут ряд обвинений в рамках дела о разгоне демонстрации в Ереване в 2008-ом году. Тогда он был начальником местного гарнизона Вооруженных сил Армении. Напомню, под арестом оказался и бывший президент страны Роберт Кочарян. Как пишет газета Коммерсант, последними событиями крайне недовольны в Москве. Из-за этого под угрозой срыва могут оказаться поставки российского оружия в Армению.
Вопросы поставки оружия очень важны для Армении, поэтому руководство страны может пойти навстречу России в отношении главы ОДКБ Юрия Хачатурова, но вряд ли смягчит свою позицию по отношению к бывшему президенту Роберту Кочаряну. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, научный сотрудник института Кавказа Грант Микаэлян.
«Поставки оружия очень важны, поскольку в последние годы довольно сильно сместился военный технический баланс в сторону Азербайджана. Думаю, что в вопросе Хачатурова возможны уступки, а в вопросе Кочаряна, думаю, что руководство Армении будет более настойчивым», — сказал он.
Как сказал Г.Микаэлян, за участие в столкновениях с Робертом Кочаряном 10 лет назад нынешний премьер Н.Пашинян был осужден и считался виновником тех событий. Сейчас руководству Армении важно доказать, что в столкновениях был виновен экс-президент республики Роберт Кочарян.
«Это очень важный момент, кто виноват в этом. И именно этот вопрос обсуждается, он один из ключевых. Поэтому, мне кажется, Пашинян не пойдет на уступки в этом вопросе, или пойдет на очень ограниченные уступки», — отметил он.
Ранее глава МИДа Сергей Лавров подверг критике действия Еревана, в частности, арест бывшего президента Роберта Кочаряна и привлечение к суду генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. С.Лавров сказал, что преследование новым руководством Армении своих предшественников по политическим мотивам не может не беспокоить Москву.
Комментарии12
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edyatel 02 августа 2018 | 12:36
Стоило пальчиком погрозить и кончилась демократия в Армении....
Вот так-то господа либералы.
ensebeo 02 августа 2018 | 12:42
edyatel: похоже и Армения скоро выберет НАТО в роли пальчикогрозителя.
m_doc 02 августа 2018 | 12:51
ensebeo: Допустим. Но как это повлияет на еле живую армянскую экономику? Отименно. Никак.
А там, глядишь, и следующий арм. майдан не за горами.
shicotus_live 02 августа 2018 | 12:59
m_doc: Нагнули армян. И вообще то, правильно сделали.
m_doc 02 августа 2018 | 13:05
shicotus_live: Дурью они там маются. Отхряпали себе под шумок лишний кусок гор на волне национализма, а теперь не знают, что с ним делать. Типичный чемодан без ручки.
Утопит их Карабах окончательно.
vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 12:38
Русофобская Армения вдруг решила, что ей хватит плясать под духовную дудку Кремля!
Сцуки фашистские.
cattt 02 августа 2018 | 12:42
vasya_von_smetankin: Теперь в "друзьях" только Науру, Вануату и ДНР!
buzukin1911 02 августа 2018 | 12:50
Жалко, што тогда Армения не воспользовалась арендой таймырских лагерей - тех еще, ГУЛаговских времен. Сейчас бы старый, одноногий с рюкзачком бездомный собирал бы подаяния у трех вокзалов...
zolingen 02 августа 2018 | 13:03
Вытащили своего прихвостня
citizeneco 02 августа 2018 | 13:04
Руководству Армении можно пожелать быть более независимым от мнения и настроений “старшего брата”, как это было во времена СССР, т.к. зависимость политики государства от поставок вооружений – это порочный круг, который позволяет Путину манипулировать "нашими партнёрами”. Необходимо налаживать отношения со своими соседями по региону, а не идти на поводу у Путина для увеличения своего военного потенциала, что в итоге может привести к новым жертвам и разрушениям, лучше налаживать мирную жизнь.
m_doc 02 августа 2018 | 13:18
citizeneco: Хорош брехать-та. Путин, что ль, заставляет армян ненавидеть азербайджанцев до скрежета зубовного? Как и наоборот.
И не "старший брат" их заставил резать друг друга ещё в СССР. Пусть сами и едят плоды собственных усилий. Надоели бесконечные претензии...
gibs 02 августа 2018 | 13:19
и так чёт с армянофашистами припознились...