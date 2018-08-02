Генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову разрешили покинуть Ереван и вернуться на работу в Москву

Об этом сегодня сообщила специальная следственная служба Армении. При этом адвокат утверждает, что пока не получал официальных уведомлений на сей счет. Ранее в отношении Хачатурова был выдвинут ряд обвинений в рамках дела о разгоне демонстрации в Ереване в 2008-ом году. Тогда он был начальником местного гарнизона Вооруженных сил Армении. Напомню, под арестом оказался и бывший президент страны Роберт Кочарян. Как пишет газета Коммерсант, последними событиями крайне недовольны в Москве. Из-за этого под угрозой срыва могут оказаться поставки российского оружия в Армению.

Вопросы поставки оружия очень важны для Армении, поэтому руководство страны может пойти навстречу России в отношении главы ОДКБ Юрия Хачатурова, но вряд ли смягчит свою позицию по отношению к бывшему президенту Роберту Кочаряну. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, научный сотрудник института Кавказа Грант Микаэлян.

«Поставки оружия очень важны, поскольку в последние годы довольно сильно сместился военный технический баланс в сторону Азербайджана. Думаю, что в вопросе Хачатурова возможны уступки, а в вопросе Кочаряна, думаю, что руководство Армении будет более настойчивым», — сказал он.

Как сказал Г.Микаэлян, за участие в столкновениях с Робертом Кочаряном 10 лет назад нынешний премьер Н.Пашинян был осужден и считался виновником тех событий. Сейчас руководству Армении важно доказать, что в столкновениях был виновен экс-президент республики Роберт Кочарян.

«Это очень важный момент, кто виноват в этом. И именно этот вопрос обсуждается, он один из ключевых. Поэтому, мне кажется, Пашинян не пойдет на уступки в этом вопросе, или пойдет на очень ограниченные уступки», — отметил он.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров подверг критике действия Еревана, в частности, арест бывшего президента Роберта Кочаряна и привлечение к суду генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. С.Лавров сказал, что преследование новым руководством Армении своих предшественников по политическим мотивам не может не беспокоить Москву.