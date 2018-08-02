В России могут появиться дорожные новые знаки для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса
Как сообщили агентству РИА Новости в Минтрансе, речь идет о знаках «велосипедная зона» и «стоянка только для дипмашин».
Напомним, с 1 июля вступила в силу новая редакция правил дорожного движения. Были введены знаки, обозначающие зоны, куда запрещено въезжать транспорту с грязным выхлопом. Ограничения касаются десятков миллионов старых автомобилей.
Впрочем, пока запреты сугубо теоретические – знаки еще не внесены в ГОСТы.
Комментарии7
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ly4_sveta 02 августа 2018 | 12:13
Давно пора уже отделить холопов от дворян.
Барин с крепостным не может пересекаться.
oneoretwo 02 августа 2018 | 12:20
...знаки, обозначающие зоны, куда запрещено въезжать транспорту с грязным выхлопом.
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...стал быть, все энти тех.осмотры - чистой воды профанация и бабло тупо расхищается...
perestarok 02 августа 2018 | 12:23
"В России могут появиться дорожные новые знаки для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса
Речь идет о знаках «велосипедная зона» и «стоянка только для дипмашин».."
А ещё надо стоянки для чиновников, паяцев (артистов), ментов и детей олигархов.
andy66 02 августа 2018 | 12:32
"велосипедист дипломатического корпуса" - это звучит гордо! )))
perestarok 02 августа 2018 | 12:40
andy66: ""велосипедист дипломатического корпуса" - это звучит гордо! )))"
У нас в Электростали сделали велосипедные дорожки "оригинальным" способом: разделили тротуар на две полосы. По одной должны ходить люди, а по другой ездить велосипедисты. Но.. По правилам там, где есть велодорожка, велосипед не имеет права ехать по машинной дороге. Полный идиотизм. Если я на своём электровелосипеде поеду по размеченному тротуару, то кто будет вывозить покалеченных мною?
andreyoo 02 августа 2018 | 12:49
perestarok: У нас в Электростали сделали велосипедные дорожки "оригинальным" способом: разделили тротуар на две полосы.
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Вы удивитесь. Но этот способ не оригинален. Очень типичное явление в городах. И у нас и в Европе. Причем у нас эта оригинальность недавно. А в европе все привыкли. и пешеходы по велодорожкам не ходят. А если ступят, то велосипедисты их злобно обматерят.
perestarok 02 августа 2018 | 12:58
andreyoo: "Вы удивитесь. Но этот способ не оригинален."
Но это же глупость. У моего велосипеда скорость 30. Вот пешеход чуть отклонился и получил хороший удар. Но у нас в одном месте такая дорожка имеет длину 40 м. При въезде и выезде бордюры. Видимо всё это нужно было для отчёта. Я, конечно никогда на эти тротуары не заезжаю и ни разу меня не останавливали. А ведь сейчас есть электровелосипеды со скоростью 80.