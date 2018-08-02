"В России могут появиться дорожные новые знаки для велосипедистов и автомобилей дипломатического корпуса

Как сообщили агентству РИА Новости в Минтрансе, речь идет о знаках «велосипедная зона» и «стоянка только для дипмашин».

Напомним, с 1 июля вступила в силу новая редакция правил дорожного движения. Были введены знаки, обозначающие зоны, куда запрещено въезжать транспорту с грязным выхлопом. Ограничения касаются десятков миллионов старых автомобилей.

Впрочем, пока запреты сугубо теоретические – знаки еще не внесены в ГОСТы.

