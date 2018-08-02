Федеральная налоговая служба приостановила операции по единственному счету футбольного клуба «Анжи»

«Анжи» должен кредиторам 250 миллионов рублей, причем в эту сумму входят и отчисления в бюджет. Именно поэтому налоговая служба временно закрыла доступ к счету. Название банка, в котором обслуживается, «Анжи» не разглашается. Клуб обращался в Правительство Дагестана с просьбой выделить 300 миллионов, но получил отказ. С апреля этого года игрокам и персоналу не выплачивается зарплата. По итогам завершившегося чемпионата «Анжи» выбал из Премьер Лиги, проиграв стыковые матчи красноярскому «Енисею», однако в июне о своем банкротстве объявил пермский «Амкар» и клуб из Дагестана выразил готовность занять освободившуюся вакансию, причем сумел пройти лицензирование в Российском футбольном союзе, хотя к тому моменту задолженность по зарплате достигала двух месяцев.



Несмотря на проблемы, «Анжи» собирается лететь в Уфу на матч очередного тура двумя составами.