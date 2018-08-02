Пресненский суд Москвы проведет предварительное заседание по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко

Он обвиняется в получении взяток в особо-крупном размере.

По версии следствия, в 2014 году Захарченко инициировал проверки ряда предприятий, принадлежащих одному из предпринимателей. Последний был вынужден передать полковнику в качестве взятки 800 тысяч долларов. При этом изначально у него требовали пять миллионов.

Кроме того, Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по делу о мошенничестве.

Расследование еще по двум эпизодам получения высокопоставленным сотрудником МВД взяток продолжается.