Z Архив новостей новости
5 31 6 4731
12:02, 02 августа 2018

На телах убитых в Африке российских журналистов нет следов пыток

Об этом со ссылкой на медиков заявляют в МИД нашей страны.

О том, что членов съемочной группы, возможно, пытали перед смертью, писали вчера центральноафриканские СМИ. В одной из заметок, где также была выложена фотография двух тел, сообщалось, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были пойманы, допрошены и убиты. В качестве исполнителей преступления была названия группировка «Селека». Впрочем, наши дипломаты передают, ссылаясь на экспертов, что обнаружили только огнестрельные ранения.

Российский МИД сейчас занимается организацией доставки тел на родину. По данным «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского, Джемаль с коллегами должен был снять фильм о работе ЧВК Вагнера в республике. Один из сотрудников миссии ООН в стране обещал помочь контактами и устроить съемки золотых приисков, к разработке которых, по некоторым данным, недавно было допущена Россия.

Тела убитых журналистов доставят в пятницу.

Комментарии

31

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

skanon 02 августа 2018 | 12:07

Отсутствие следов пыток явно указывает на то, что пытавшие прошли школу нашего ФСИН.

serge_moro 02 августа 2018 | 12:08

skanon: Золото , алмазы и нефть притягивают путинское Озеро.

ЦАР манит Царя овладеть богатствами этой дикой страны.

Трое журналистов стали на пути Путина ,чтобы докопаться, чем конкретно занимаются вагнерята и с кем имеют дело.

Путину не в первой устранять любопытных журналистов , которые ко всему ужасу Путина были профинансированы Ходором.

Пусть эти трое пополнят коллекцию любознательных журналистов рядом с Политковской, Щехочихиным, Хлебниковым Холодовым, Юдиной и другими.-решил главный по озерной России.

Вагнерята не подвели озерят . Три трупа нашли в ЦАР. Трое россиян были подвезены к засаде и расстреляны автоматическим оружием во славу российского Озерa.

m_doc 02 августа 2018 | 12:12

serge_moro: Опохмелись уже, штоле. Достал своей белой горячкой.

ostapbey 02 августа 2018 | 12:25

m_doc: белой горячкой??
Совсем белой??
Типа как у Литвиненко не было видно следов пыток??
Или как у Скрипалей на пару с заместителями по гробу у Родченкова??

Может тебе боярышника капнуть как даме в наперсток??

kottigr1 02 августа 2018 | 12:29

ostapbey: На телах убитых в Африке российских журналистов нет следов пыток
-----------------------------------------------------------------
ИХТАМНЕТ !

contsignal 02 августа 2018 | 13:04

ostapbey: >Типа как

у расстрелянных черным октябрем 93-го, к чему умоляли ваши ахеджаковы. Теперь все эти соучастники убийства демократии пенят на трон, который приветствовали, да на (якобы) неправильного царя.

shicotus_live 02 августа 2018 | 12:34

m_doc: А кстати. вот ещё что интересно.
Россия и в ЦАР золото добывает. И резко наращивает золотой запас. которой растёт месяц от месяца. И Китай наращивает. Ой, чует моё сердце. что то готовится. Типа, отказа от доллара и своей валюты, обеспеченной золотом.

m_doc 02 августа 2018 | 12:35

shicotus_live: Это вряд ли.

shicotus_live 02 августа 2018 | 12:57

m_doc: Может быть. Но, золотой запас реально наращивают

skanon 02 августа 2018 | 12:26

serge_moro, ну да, причём, они могли привлечь для этого местных исламистов из уважения к исламисткой ориентации журналиста. Тому было бы приятнее погибнуть от рук единоверцев, хоть, и радикальной направленности.

ura_loid 02 августа 2018 | 12:38

serge_moro: Сесилу Родсу на том свете расскажете, что золото и алмазы полагаетца добывать только на своей территории)

orlov_a_v 02 августа 2018 | 12:31

skanon: Люди Ходор-Кофского следов не оставляют.

ostapbey 02 августа 2018 | 12:36

orlov_a_v: все проглотил??
Ни капли не оставил для анализа????? ..
Даже?

orlov_a_v 02 августа 2018 | 12:41

ostapbey: иди море копай.)))

ostapbey 02 августа 2018 | 12:52

orlov_a_v: лопатами??
Надеешься на ручках от лопат перескочить ?
Как недоскаканый даже??
А не думаешь ли ты, если есть чем, что тебе и одной лопаты хватит для этого случая??

orlov_a_v 02 августа 2018 | 13:04

ostapbey: копай море или ты уже батрачишь в польше?

ostapbey 02 августа 2018 | 12:34

skanon: и кем они там стажировку проходили??
В смысле в какое время смены постов?
Исходя, что половина сидит, а половина охраняет.
Даже..

ukraminadozemljudobrjt 02 августа 2018 | 12:08

Журнализом больше, журнализом меньше, ходору по барабан он новых набирает.

sg93 02 августа 2018 | 12:16

Если бы это были журналисты 1-го канала или РТ, визг местных гомячков был бы прямо противоположный. А тут кули, чуть не кореша веника. Причем джамаль (или как этого ихтамнета звали) имел смелость сказать "крымненаш"

ostapbey 02 августа 2018 | 12:27

sg93: а ты проведи экскремент в Лугандонии по границе Свинеи Безсала.
Повторно,если с первого разу у тебя извилины спутались с хромосомами.
В трусиках.
Как мальчика даже..

grazschdanin 02 августа 2018 | 13:21

sg93: Если бы это были журналисты 1-го канала или РТ, визг местных гомячков был бы прямо противоположный.
#
У Сотника так и было. Очень занятно читать как он проходил в течении короткого времени все стадии переобувания.

(комментарий скрыт)

kazak 02 августа 2018 | 12:37

Честная мадам из нашего МИДа, предлагает нам не верить своим глазам, а верить её глазам. Это предложение вполне подходит для тех, кто смотрит наше тв, но все остальные давно привыкли доверять себе. Поэтому резюме: их давно вели и не могли дождаться, когда они покажутся в достаточной близости, чтобы поговорить с ними по "нашему". А уж специалистов этих у нас много, даже в Ярославле на виду. Прощай дорогой Орхан, я тебя не знал, но буду тебя помнить долго.

m_doc 02 августа 2018 | 12:47

kazak: их давно вели
==========================
Прям с самого момента зачатия, точно вам говорю. И вас тоже ведут с того же момента, не сомневайтесь. Помните у себя последнее ОРЗ? Дык это всё происки и пробные попытки.

putkaput11 02 августа 2018 | 13:09

kazak: Машка.эта немытая башка и срань из преисподней, если говорит "не было",значит было и наоборот.Вчера французы опубликовали снимок с телами погибших,на котором отчётливо видны следы пыток.

m_doc 02 августа 2018 | 13:11

putkaput11: Нет там следов пыток, не ври.

irosh 02 августа 2018 | 12:45

А что на фото? Стреляли дробью?

testmeter 02 августа 2018 | 12:51

"Об этом со ссылкой на медиков заявляют в МИД" ///
И СК РФ подтверджает, а Песков не в курсе...

grazschdanin 02 августа 2018 | 13:02

Из сети:
"Я в ЦАРе был два раза. Там любого чужого грохнут за 20-ку баксов. Хоть местных черепах изучай, хоть детям вакцину коли.
Там вообще нехер делать без двух джипов с охраной и фургона с мэдмаксом.
Нищайшая страна мира, погружённая в полную махновщину, где на украденную у заезжего двадцатку вся деревня будет полгода кормиться.
Там просто руки врачам-миссионерам отрезали ради обручальных колец, а тут — европейские лица, кейсы с техникой…
Про $8,5К кэша я просто промолчу.
Все срисовывается ещё в аэропорту.
Военному присутствию СССР, а потом и России — там уже несколько десятков лет. Тайн никаких никто из этого не делает. Регион — нужный.
Тем, кто закатывает к небу глаза и заговорщицки мудит про «мотив Вагнера», замечу: там мотив у любого 10 летнего пацана с Калашом!
Простой вопрос — сколько раз вы были в ЦАРе? (Я — 2). В Судане? (Я -3). В Конго? (Я — 4). В Южном Судане? (Я -2). В Мозамбике? (Я -8). Да даже в «дружеской» Анголе в унитовский период — везде одна и та же херня. Из города без десятка автоматчиков охраны — выезжает только лауреат Премии Дарвина.
Можно быть очень талантливым и опытным, но выехать самим из города на легковушке — самоубийство.
А точнее — убийство, исполненное теми, кто их туда послал…" (c)

taxidermist_ru 02 августа 2018 | 13:24

grazschdanin: Сергей Ястржембский очень похожее рассказывал

taxidermist_ru 02 августа 2018 | 13:12

Пытали их через кошелёк, притом ещё дома, а там, не долетевших до середины Днепра, пардон - ЦАР, слили по доносу. Африка цэ не Европа.

salut__521 02 августа 2018 | 13:23

А что должны были их пытать? Зачем? Журналисты не шпионы какие-нибудь, чтоб молчать под угрозой своему здоровью, и значит сразу заговорили наперебой. А раз заговорили, то понятно с кем, а именно с вагнеровцами, ибо местные племена русского языка не знали, не знают и знать не собираются. Следовательно, кто журналистов после допроса прикончил? Правильно, Пригожинцы.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 73 6 5761 08:35
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 231 6 19594 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 120 6 13884 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 131 6 12986 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Ударница «Диссернета» присмотрит за вузами всей страны Боровская является одним из самых плодовитых мастеров знаменитой диссерорезной фабрики под названием Южный Федеральный Университет, где производится огромное количество разнообразного диссертационного мусора…

5 79 6 33234 26.07
Kдиссернет, чиновники, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 115 6 12209 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему НДС – это налог на бедных? Почему НДС – это налог на бедных? Для примера взяли двоих россиян: один получает 10 тысяч рублей в месяц, он бедный; другой имеет доход в миллион рублей в месяц, он богат…

5 78 6 18092 26.07
8читать ;смотреть
Kрф, налоги, общество, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 292 6 33814 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 117 6 13406 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7982 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5151 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 56 6 7181 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 48 6 6265 31.07
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 39 6 5128 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 53 6 7292 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 68 6 9343 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения

Популярное за неделю

Новости

Рубль может потерять до 15% из-за санкций США против госдолга Об этом говорится в исследовании аналитиков Ситигруп…

5 11 6 36773
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Вот еще при Ельцине были воровские зоны и были красные. При Путине зоны отстроили, и вся Россия стала красной зоной. Причем не только внутри стен ГУЛАГа, но и снаружи. Мы все такая большая красная зона…

5 155 6 110691 28.07
#слушать 47:14 8читать $скачать 10.8 МБ
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 97 6 23453 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 334 6 504859 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 251 6 124410 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7151694
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3595323

Сегодня в эфире