На телах убитых в Африке российских журналистов нет следов пыток
Об этом со ссылкой на медиков заявляют в МИД нашей страны.
О том, что членов съемочной группы, возможно, пытали перед смертью, писали вчера центральноафриканские СМИ. В одной из заметок, где также была выложена фотография двух тел, сообщалось, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были пойманы, допрошены и убиты. В качестве исполнителей преступления была названия группировка «Селека». Впрочем, наши дипломаты передают, ссылаясь на экспертов, что обнаружили только огнестрельные ранения.
Российский МИД сейчас занимается организацией доставки тел на родину. По данным «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского, Джемаль с коллегами должен был снять фильм о работе ЧВК Вагнера в республике. Один из сотрудников миссии ООН в стране обещал помочь контактами и устроить съемки золотых приисков, к разработке которых, по некоторым данным, недавно было допущена Россия.
Тела убитых журналистов доставят в пятницу.
Комментарии31
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
skanon 02 августа 2018 | 12:07
Отсутствие следов пыток явно указывает на то, что пытавшие прошли школу нашего ФСИН.
serge_moro 02 августа 2018 | 12:08
skanon: Золото , алмазы и нефть притягивают путинское Озеро.
ЦАР манит Царя овладеть богатствами этой дикой страны.
Трое журналистов стали на пути Путина ,чтобы докопаться, чем конкретно занимаются вагнерята и с кем имеют дело.
Путину не в первой устранять любопытных журналистов , которые ко всему ужасу Путина были профинансированы Ходором.
Пусть эти трое пополнят коллекцию любознательных журналистов рядом с Политковской, Щехочихиным, Хлебниковым Холодовым, Юдиной и другими.-решил главный по озерной России.
Вагнерята не подвели озерят . Три трупа нашли в ЦАР. Трое россиян были подвезены к засаде и расстреляны автоматическим оружием во славу российского Озерa.
m_doc 02 августа 2018 | 12:12
serge_moro: Опохмелись уже, штоле. Достал своей белой горячкой.
ostapbey 02 августа 2018 | 12:25
m_doc: белой горячкой??
Совсем белой??
Типа как у Литвиненко не было видно следов пыток??
Или как у Скрипалей на пару с заместителями по гробу у Родченкова??
Может тебе боярышника капнуть как даме в наперсток??
kottigr1 02 августа 2018 | 12:29
ostapbey: На телах убитых в Африке российских журналистов нет следов пыток
-----------------------------------------------------------------
ИХТАМНЕТ !
contsignal 02 августа 2018 | 13:04
ostapbey: >Типа как
у расстрелянных черным октябрем 93-го, к чему умоляли ваши ахеджаковы. Теперь все эти соучастники убийства демократии пенят на трон, который приветствовали, да на (якобы) неправильного царя.
shicotus_live 02 августа 2018 | 12:34
m_doc: А кстати. вот ещё что интересно.
Россия и в ЦАР золото добывает. И резко наращивает золотой запас. которой растёт месяц от месяца. И Китай наращивает. Ой, чует моё сердце. что то готовится. Типа, отказа от доллара и своей валюты, обеспеченной золотом.
m_doc 02 августа 2018 | 12:35
shicotus_live: Это вряд ли.
shicotus_live 02 августа 2018 | 12:57
m_doc: Может быть. Но, золотой запас реально наращивают
skanon 02 августа 2018 | 12:26
serge_moro, ну да, причём, они могли привлечь для этого местных исламистов из уважения к исламисткой ориентации журналиста. Тому было бы приятнее погибнуть от рук единоверцев, хоть, и радикальной направленности.
ura_loid 02 августа 2018 | 12:38
serge_moro: Сесилу Родсу на том свете расскажете, что золото и алмазы полагаетца добывать только на своей территории)
orlov_a_v 02 августа 2018 | 12:31
skanon: Люди Ходор-Кофского следов не оставляют.
ostapbey 02 августа 2018 | 12:36
orlov_a_v: все проглотил??
Ни капли не оставил для анализа????? ..
Даже?
orlov_a_v 02 августа 2018 | 12:41
ostapbey: иди море копай.)))
ostapbey 02 августа 2018 | 12:52
orlov_a_v: лопатами??
Надеешься на ручках от лопат перескочить ?
Как недоскаканый даже??
А не думаешь ли ты, если есть чем, что тебе и одной лопаты хватит для этого случая??
orlov_a_v 02 августа 2018 | 13:04
ostapbey: копай море или ты уже батрачишь в польше?
ostapbey 02 августа 2018 | 12:34
skanon: и кем они там стажировку проходили??
В смысле в какое время смены постов?
Исходя, что половина сидит, а половина охраняет.
Даже..
ukraminadozemljudobrjt 02 августа 2018 | 12:08
Журнализом больше, журнализом меньше, ходору по барабан он новых набирает.
sg93 02 августа 2018 | 12:16
Если бы это были журналисты 1-го канала или РТ, визг местных гомячков был бы прямо противоположный. А тут кули, чуть не кореша веника. Причем джамаль (или как этого ихтамнета звали) имел смелость сказать "крымненаш"
ostapbey 02 августа 2018 | 12:27
sg93: а ты проведи экскремент в Лугандонии по границе Свинеи Безсала.
Повторно,если с первого разу у тебя извилины спутались с хромосомами.
В трусиках.
Как мальчика даже..
grazschdanin 02 августа 2018 | 13:21
sg93: Если бы это были журналисты 1-го канала или РТ, визг местных гомячков был бы прямо противоположный.
#
У Сотника так и было. Очень занятно читать как он проходил в течении короткого времени все стадии переобувания.
kazak 02 августа 2018 | 12:37
Честная мадам из нашего МИДа, предлагает нам не верить своим глазам, а верить её глазам. Это предложение вполне подходит для тех, кто смотрит наше тв, но все остальные давно привыкли доверять себе. Поэтому резюме: их давно вели и не могли дождаться, когда они покажутся в достаточной близости, чтобы поговорить с ними по "нашему". А уж специалистов этих у нас много, даже в Ярославле на виду. Прощай дорогой Орхан, я тебя не знал, но буду тебя помнить долго.
m_doc 02 августа 2018 | 12:47
kazak: их давно вели
==========================
Прям с самого момента зачатия, точно вам говорю. И вас тоже ведут с того же момента, не сомневайтесь. Помните у себя последнее ОРЗ? Дык это всё происки и пробные попытки.
putkaput11 02 августа 2018 | 13:09
kazak: Машка.эта немытая башка и срань из преисподней, если говорит "не было",значит было и наоборот.Вчера французы опубликовали снимок с телами погибших,на котором отчётливо видны следы пыток.
m_doc 02 августа 2018 | 13:11
putkaput11: Нет там следов пыток, не ври.
irosh 02 августа 2018 | 12:45
А что на фото? Стреляли дробью?
testmeter 02 августа 2018 | 12:51
"Об этом со ссылкой на медиков заявляют в МИД" ///
И СК РФ подтверджает, а Песков не в курсе...
grazschdanin 02 августа 2018 | 13:02
Из сети:
"Я в ЦАРе был два раза. Там любого чужого грохнут за 20-ку баксов. Хоть местных черепах изучай, хоть детям вакцину коли.
Там вообще нехер делать без двух джипов с охраной и фургона с мэдмаксом.
Нищайшая страна мира, погружённая в полную махновщину, где на украденную у заезжего двадцатку вся деревня будет полгода кормиться.
Там просто руки врачам-миссионерам отрезали ради обручальных колец, а тут — европейские лица, кейсы с техникой…
Про $8,5К кэша я просто промолчу.
Все срисовывается ещё в аэропорту.
Военному присутствию СССР, а потом и России — там уже несколько десятков лет. Тайн никаких никто из этого не делает. Регион — нужный.
Тем, кто закатывает к небу глаза и заговорщицки мудит про «мотив Вагнера», замечу: там мотив у любого 10 летнего пацана с Калашом!
Простой вопрос — сколько раз вы были в ЦАРе? (Я — 2). В Судане? (Я -3). В Конго? (Я — 4). В Южном Судане? (Я -2). В Мозамбике? (Я -8). Да даже в «дружеской» Анголе в унитовский период — везде одна и та же херня. Из города без десятка автоматчиков охраны — выезжает только лауреат Премии Дарвина.
Можно быть очень талантливым и опытным, но выехать самим из города на легковушке — самоубийство.
А точнее — убийство, исполненное теми, кто их туда послал…" (c)
taxidermist_ru 02 августа 2018 | 13:24
grazschdanin: Сергей Ястржембский очень похожее рассказывал
taxidermist_ru 02 августа 2018 | 13:12
Пытали их через кошелёк, притом ещё дома, а там, не долетевших до середины Днепра, пардон - ЦАР, слили по доносу. Африка цэ не Европа.
salut__521 02 августа 2018 | 13:23
А что должны были их пытать? Зачем? Журналисты не шпионы какие-нибудь, чтоб молчать под угрозой своему здоровью, и значит сразу заговорили наперебой. А раз заговорили, то понятно с кем, а именно с вагнеровцами, ибо местные племена русского языка не знали, не знают и знать не собираются. Следовательно, кто журналистов после допроса прикончил? Правильно, Пригожинцы.