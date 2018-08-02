На телах убитых в Африке российских журналистов нет следов пыток

Об этом со ссылкой на медиков заявляют в МИД нашей страны.

О том, что членов съемочной группы, возможно, пытали перед смертью, писали вчера центральноафриканские СМИ. В одной из заметок, где также была выложена фотография двух тел, сообщалось, что Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были пойманы, допрошены и убиты. В качестве исполнителей преступления была названия группировка «Селека». Впрочем, наши дипломаты передают, ссылаясь на экспертов, что обнаружили только огнестрельные ранения.

Российский МИД сейчас занимается организацией доставки тел на родину. По данным «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского, Джемаль с коллегами должен был снять фильм о работе ЧВК Вагнера в республике. Один из сотрудников миссии ООН в стране обещал помочь контактами и устроить съемки золотых приисков, к разработке которых, по некоторым данным, недавно было допущена Россия.

Тела убитых журналистов доставят в пятницу.