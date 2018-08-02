Россия может отказаться от поставок в Армению очередной партии оружия
Они оказались под угрозой срыва из-за разлада в отношениях Москвы и Еревана.
«Под большим вопросом» сейчас находится второй пакет контракта. Он подразумевал продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава, истребителей Су-30 и комплекса «Искандер». Армения под это должна была получить кредит в размере 100 миллионов долларов. «Сейчас эти планы подвешены», — пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджеров двух российских предприятий оборонной промышленности. При этом они утверждают, что поставки в рамках первого пакета соглашения завершены.
Разлад в отношения между двумя странами внесло преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей. По информации источников «Коммерсанта» в российских госструктурах, особое раздражение вызвало привлечение к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. В Кремле это сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключили, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны.
Несмотря на раздражение Москвы, Армения намерена сохранить за собой пост генсека ОДКБ. Как сообщили РБК в пресс-службе премьер-министра страны, в Ереване исходят из того, что квота принадлежит республике до 2020 года
Комментарии28
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sensei54 02 августа 2018 | 12:02
Арест Кочаряна, привлечение к суду Хачатурова – а что тут такого? Государство в своём праве.
Как любит повторять один низкорослый персонаж, «всё должно быть по закону, остальное решит суд».
ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 12:04
sensei54: А карлик в бешенстве и на измене)))))))) У него когнитивный диссонанс - как это так - глава государства - отвечает по закону за свои преступления??))))))))
pusin_patriot 02 августа 2018 | 12:33
ukradennaya_pensiya: Они очень любят проводить параллели с соседними государствами, как там ой и ай-яй-яй. Забывая одну очень простую вещь, как в этом смысле повезло России.
России очень сильно повезло в том, что у России нет соседнего государства Россия.
allasc 02 августа 2018 | 12:04
а может от этого Армении станет еще и лучше а не хуже..... вопрос
tks 02 августа 2018 | 12:08
С таким раскладом все это нахрен никому не нужное оружие.
sensei54 02 августа 2018 | 12:22
tks: Оружие, это оружие. Даже Т-55 и МиГ-21.
Другой вопрос - для чего эти валовые поставки?
Керосинчик к костру?
m_doc 02 августа 2018 | 12:28
sensei54: Для паритета. Слыхал про таковское?
yralez 02 августа 2018 | 12:09
не удается стравить с Азербайджаном и ввести своих наемников.
m_doc 02 августа 2018 | 12:16
yralez: У тебя Альцгеймер или ты идиот от рождения, урылец?:))
adl1964 02 августа 2018 | 12:12
Ереванские армяне против карабахских. Долго ждали ереванцы этого момента, но на большую политику это никак не повлияет. Армяне по своей недальновидности заварили такую кашу, что ее сами теперь расхлебать не могут. А ведь был путь, когда после развала союза можно было не враждовать и не думать об утопии "великой армении", а интегрироваться с соседями и не быть в изоляции как сейчас. Я еще помню те времена когда в Азербайджане и в Грузии на ключевых постах начиная от зам. директора и кончая чуть ли не зам.министра были армяне. Многие армяне это понимают.
В 1997 году на встрече Тер-Петросяна с Г. Алиевым мог бы решиться вопрос о выходе Армении из изоляции, но ни ОБСЕ (Франция, США, Россия) , ни Армянская диаспора, ни карабахские сепаратисты не позволили это. Всех все устраивает.....
fessgray 02 августа 2018 | 12:13
значит НАТО поставит. Долго ли? )))
jetsam 02 августа 2018 | 12:15
а чего такого?
ты даешь невозвратные кредиты, оружие, выступаешь гарантом,
а тут они проявляют самостоятельность :)
да еще намекают на неотвратимость наказания для преступников.
конечно, надо топать ножками и сильно возмущаться.
и обидно - у армении есть один союзник - мы, а у нас - никого.
shicotus_live 02 августа 2018 | 12:28
jetsam: ты даешь невозвратные кредиты, оружие, выступаешь гарантом,
а тут они проявляют самостоятельность :) ..
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ну и правильно. Сначала плати за оружие полную сумму. а потом самостоятельность проявляй. А то хотим и того, и другого, и без хлеба. А так не бывает.
andreyoo 02 августа 2018 | 12:33
jetsam: и обидно - у армении есть один союзник - мы, а у нас - никого.
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Спасибо, поржал!
Хомячки в порывах энтузиазма в борьбе с Рашкой часто несут чушь. Но обычно просто усмехаешься. А тут именно поржал.
"Обидно" кому?
При разнице в масштабах Армении и России, впрочем даже Армении и Азербайджана, потеря союзника в лице России для Армении хрен-сосчитаешь-на-сколько-порядков болезненнее. И даже поворот к Америке им поможет не сильно. а) Америка далеко, б) Америка не захочет сильно портить отношения с Азербайджаном. А у последнего еще и Турция в союзниках.
А я еще вспоминаю 2008 год и грузинов. Те ломали руки "Ах! Страдайте россияне, мы же вас теперь любить не будем!". И наша российская либеральная общественность их поддерживала. И чё! Кому хуже-то? Ну не любят они Россию. Это им сильно помогло в возврате Абхазии и продажах вина? И помешало готовить для русских вкусные хачапури и подавать их с любезной улыбкой?
jetsam 02 августа 2018 | 12:38
andreyoo: ржут, обычно, лошади. на крайняк - пригожинскоие холуи.
coming out.
andreyoo 02 августа 2018 | 12:39
jetsam: Еще нетактичные люди, когда сталкиваются с убогими.
Извините, не сдержался!
vaka257 02 августа 2018 | 12:17
2 месяца как Никол Пашинян стал премьер-министром Армении.
Что он успел сделать?
Сменил руководство Пограничных войск, Генштаба и сухопутных войск. Глав силовых структур в Нагорном Карабахе.
Возбудили 71 уголовное дело против глав сельских общин...
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 12:21
Армяне строят молодое демократическое государство. Зачем им оружие, они собираются ни на кого нападать. В современном мире бомбы нужны только вымирающим динозаврам, вроде России. Молодцы, армяне!!!
askol2016 02 августа 2018 | 12:24
По-моему, Штаты только и ждут, когда Армения перейдет на американское вооружение. Так что, Путин - давай до свидания, из Армении. А натовская база ПРО очень удачно разместится в кавказском подбрюшье России
andreyoo 02 августа 2018 | 12:35
askol2016: А натовская база ПРО очень удачно разместится в кавказском подбрюшье России
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Ага. В Крыму уже разместилась. Думаете армяне настоОолько тупы?
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 12:25
Армяне борются с коррупцией. Какое, нафиг, оружие? Честным и свободным людям не нужно никакое оружие. Армяне честные, работящие, умные, у них очень красивая и богатая страна, всё у них получится! Молодцы, армяне!
andreyoo 02 августа 2018 | 12:37
noxepy_7_40_: Армяне честные, работящие, умные, у них очень красивая и богатая страна, всё у них получится! Молодцы, армяне!
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Я помню. Эти же самые слова вы писали 4 года назад. Только вместо "армяне" там было "украинцы". Вы перепрограмируемый бот?
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 12:46
andreyoo: ))))))) Нужно кормить пятерых детей)))))) Про Украину абсолютно согласен! Бернар-Анри Леви , тот вообще заявлял, что "сердце Европы бьется в Киеве", и называл бедных шумеров "лучшими европейцами".
adl1964 02 августа 2018 | 12:25
Да никуда Армения не денется из под России. Карабахская карта слишком важна для властей Армении, Азербайджана и России. Первые две вообще держат власть за счет этой надутой проблемы. Нет никакой карабахской проблемы, есть только коррупция, беззаконие, и алчность властей. Это все покрывается типа войной. В неделю 2-3 груза 200 с обеих сторон, подливают масло в огонь этой, высосанный из пальца, войны.
podwodnik 02 августа 2018 | 12:29
Какая разница кто кого снял? Власть пришедшая демократическим путём и полностью зависящая от избирателя не сможет ужиться с властью тоталитарной. Вроде и надо, вроде и выгодно, но не получится - совсем разные принципы и менталитет. Да и какому диктатору такой пример понравится? Этак "улицей" кого угодно можно свергнуть, а друзей и соратников пересажать? В общем дружба-дружбой, а табачок нынче врозь.
pravdatut 02 августа 2018 | 12:31
РФ организовала вокруг себя "горячие точки". Только на ДВ прохладно.
ramun 02 августа 2018 | 12:32
Какая раздраженная эта Москва.
Ну и хрен с ней.
murad_manapov 02 августа 2018 | 13:33
многолетняя вражда армении с азербайджаном при посредничестве россии никогда не закончится. если к разрешению конфликта привлечь международное сообщество, то конфликт будет улажен.