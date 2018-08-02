Россия может отказаться от поставок в Армению очередной партии оружия

Они оказались под угрозой срыва из-за разлада в отношениях Москвы и Еревана.

«Под большим вопросом» сейчас находится второй пакет контракта. Он подразумевал продолжение поставок стрелкового оружия, средств инженерной связи и транспорта для перевозки личного состава, истребителей Су-30 и комплекса «Искандер». Армения под это должна была получить кредит в размере 100 миллионов долларов. «Сейчас эти планы подвешены», — пишет сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на топ-менеджеров двух российских предприятий оборонной промышленности. При этом они утверждают, что поставки в рамках первого пакета соглашения завершены.

Разлад в отношения между двумя странами внесло преследование нынешними властями Армении ее бывших руководителей. По информации источников «Коммерсанта» в российских госструктурах, особое раздражение вызвало привлечение к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности Юрия Хачатурова. В Кремле это сочли серьезным ударом по имиджу военного блока и не исключили, что ОДКБ может возглавить представитель другой страны.

Несмотря на раздражение Москвы, Армения намерена сохранить за собой пост генсека ОДКБ. Как сообщили РБК в пресс-службе премьер-министра страны, в Ереване исходят из того, что квота принадлежит республике до 2020 года