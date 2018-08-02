Депутат Затулин: Если выбор Армении будет не в пользу интересов РФ, это может привести к разным исходам

По мнению первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, если выбор Армении будет не в пользу интересов России, то это может привести к «самым разным внутренним и внешнеполитическим исходам». Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В Армении должны будут задуматься, какой выбор сделает премьер Н.Пашинян, так как если этот выбор будет не в пользу удовлетворения каких-то беспокойств России, то со стороны России критика действий премьера может привести к самым разным исходам как внешним, так и внутриполитическим», — сказал он.

К.Затулин также добавил, что Армения не может не учитывать, что сегодня ее безопасность гарантируется во многом членством в ОДКБ, наличием российской военной базы и поставками оружия из России.

«В данном случае в отношениях с Россией это чревато утратой доверия на высоком уровне, потому что слова словами, а действия действиями. Этот арест генерального секретаря ОДКБ (Ю.Хачатуров – ЭМ) не может не нанести ущерб имиджу самой организации. Здесь поднимается вновь вопрос о правильности устава ОДКБ, где основную ношу обязательств несет Российская Федерация», — отметил К.Затулин.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров подверг критике действия Еревана, в частности, арест бывшего президента Роберта Кочаряна и привлечение к суду генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. С.Лавров сказал, что преследование новым руководством Армении своих предшественников по политическим мотивам не может не беспокоить Москву.