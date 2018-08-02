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Эксклюзив Эха 11:58, 02 августа 2018

Депутат Затулин: Если выбор Армении будет не в пользу интересов РФ, это может привести к разным исходам

По мнению первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, если выбор Армении будет не в пользу интересов России, то это может привести к «самым разным внутренним и внешнеполитическим исходам». Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В Армении должны будут задуматься, какой выбор сделает премьер Н.Пашинян, так как если этот выбор будет не в пользу удовлетворения каких-то беспокойств России, то со стороны России критика действий премьера может привести к самым разным исходам как внешним, так и внутриполитическим», — сказал он.

К.Затулин также добавил, что Армения не может не учитывать, что сегодня ее безопасность гарантируется во многом членством в ОДКБ, наличием российской военной базы и поставками оружия из России.

«В данном случае в отношениях с Россией это чревато утратой доверия на высоком уровне, потому что слова словами, а действия действиями. Этот арест генерального секретаря ОДКБ (Ю.Хачатуров – ЭМ) не может не нанести ущерб имиджу самой организации. Здесь поднимается вновь вопрос о правильности устава ОДКБ, где основную ношу обязательств несет Российская Федерация», — отметил К.Затулин.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров подверг критике действия Еревана, в частности, арест бывшего президента Роберта Кочаряна и привлечение к суду генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. С.Лавров сказал, что преследование новым руководством Армении своих предшественников по политическим мотивам не может не беспокоить Москву.

Комментарии

26

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sim 02 августа 2018 | 12:02

Последних союзников режим теряет. Куба дрейфует от коммунизма, Казахстан, даже Бацька больше смотрит на Европу. Ким с Трампом ручкается, где это видано.
А армию и флот генерал-прапора тупо растащат ))

sensei54 02 августа 2018 | 12:06

sim: генерал-прапора
......................................
Я бы подкорректировал - сундуки в генеральских погонах.

cattt 02 августа 2018 | 12:15

sensei54: Опять хотят взять на кукан, как Украину,

edyatel 02 августа 2018 | 12:19

sim: От коммунизма первыми дрейфовали россияне - предатели Советской страны.
Они же бросили и предали Кубу, и всех остальных, кто верил в их совесть и порядочность.

ura_123 02 августа 2018 | 12:23

edyatel: Зато не забыли Науру,Вануату и Свазиленд (страна такая,ежели чё).

kb2 02 августа 2018 | 13:01

edyatel: Сколько там миллиардов дали а потом простили преданной Кубе? Да такого подарка как от "предателей" она не получала и не получит больше никогда в своей истории.

orlov_a_v 02 августа 2018 | 12:34

sim: Похоже пашинян повелся на печеньки и карабах ему не нужен.)))

oneoretwo 02 августа 2018 | 12:04

...это может привести к разным исходам...
---------------------------------------------
...но с одним результатом: крыса окажется еще глубже в своем загоне, а у нато появиться база в армении...

edyatel 02 августа 2018 | 12:22

oneoretwo: Выход очень простой, можно помочь Азербайджану, тогда Армении будет не до демократии
и НАТО.

raffal 02 августа 2018 | 12:30

edyatel:
Во-первых, очередная страна может горько раскаяться, что промедлила с вступлением в НАТО, как единственный и надёжный гарант суверенитета.
А во-вторых, коммунизм давно уже стал в мире уделом городских сумасшедших.

(комментарий скрыт)

oneoretwo 02 августа 2018 | 12:36

edyatel: ...при наличии в такой небольшой стране базы нато наглый - по плешивому - мухлеж на местных выборах под большим вопросомю...и азербайджану придется это учитывать, размахивая российской гранатой...

vaka257 02 августа 2018 | 12:07

Путинская Россия вскоре останется совсем одна-без друзей и союзников.

efilika 02 августа 2018 | 12:12

vaka257: цар и сирия друзья навеки. Может еще кто-то подобного плана выпал из памяти...

edyatel 02 августа 2018 | 12:26

vaka257: Вас же всегда возмущало, что у нас много корыстных друзей.
Что мы всем помогаем, вместо того чтобы заниматься своей страной.
Что же вас не устраивает?

hunterhead 02 августа 2018 | 12:37

edyatel: "Что мы всем помогаем, вместо того чтобы заниматься своей страной."

А может засуньте свою "помощь" себе в *опу и начните заниматься своей страной? :-D

(комментарий скрыт)

raffal 02 августа 2018 | 12:51

edyatel: у нас много корыстных друзей...
___________________________
Корыстный друзей не бывает. Сейчас у России нет друзей. Были, но Россия их растеряла потому, что дружить не умеет.

sergs_sergs 02 августа 2018 | 12:08

Россия ведет себя как гопник, все пытается решить с позиции грубой силы и угрозами. Да, быдло может набить морду слабому, но уважения остальных он этим не добьется, разве что уважение такого же быдла.

pravdatut 02 августа 2018 | 12:09

Результат: Армения договорится с Азербайджаном.

raffal 02 августа 2018 | 12:33

pravdatut:
Давно пора. Конфликт подогревает Россия. И вместе, вступить в НАТО.

askol2016 02 августа 2018 | 12:18

Думаю, выбор Армении будет в интересах Армении, не в интересах России, как того жаждет путинист Затулин.

seryj_wolk 02 августа 2018 | 12:18

Как только Армения наладит добрососедские отношения с Азербайджаном, рфская база вместе с самой рфией станут Армении не нужны. Непосредственной границы с рфией у Армении нет. Поэтому армяне легко могут послать рфиков куда следует. С Казахстаном рфия может рассчитывать только на партнерство. Дружить Казахстану лучше с Китаем. Против Китая пойти у рфии кишка тонка. Ни великоватость, ни священноватость не помогут.

ura_123 02 августа 2018 | 12:21

Странный тот депутат... "Не можешь достучатся до сердца девушки,постучи ей по печени"(с)

ramun 02 августа 2018 | 12:29

Такая обеспокоенная эта Москва, истерит прямо.
Ну и хрен с ней.

tks 02 августа 2018 | 12:32

Еревану на все эти визги, вопли, крики, сопли из Москвы следует наплевать и растереть.

ugolnikov 02 августа 2018 | 12:47

Выбор собственно у Армении один , вернуть карабах хозяину и жить спокойно со своими соседями , ездить в Европу и тд
Вслух об этом никто не говорит но все об этом думают ( в Армении)
Хватит ли у нового руководства политической воли на такой шаг покажет время
А то что с Россией ничего хорошего не светит дураку ясно .

tks 02 августа 2018 | 13:19

ugolnikov: Вот депутане Затулину не ясно, похоже ;)))

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