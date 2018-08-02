Арбитражный суд Москвы отклонил иск, который подавала компания, производящая гомеопатические ветеринарные препараты
Арбитражный суд Москвы отклонил иск к Российской Академии наук, который подавала компания, производящая гомеопатические ветеринарные препараты. Поводом иска стал меморандум о лженаучности гомеопатии, опубликованной Комиссией при президиуме РАН.
Истец утверждает, что после этого продажи его продукции снизились. Компания требовала взыскать с ответчика 30 миллионов рублей в качестве компенсации.
В суде представитель РАН сказал, что истец не предоставил доказательств эффективности гомеопатических препаратов и не доказал факт ущерба.
Комментарии1
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abborigen 02 августа 2018 | 11:58
Таки, компания должна доказывать эффективность гомеопатии, или Академия Наук должна обосновать за свой меморандум? А новость прикольная на фоне освящения ракет и поклонения "животворящим" святыням разных конфессий.