Филиппины не откажутся от покупки российских вооружений, несмотря на угрозы санкций со стороны США
Об этом заявил глава МИДа страны после переговоров с Сергеем Лавровым. По его словам, Манила выступает против попыток внешнего диктата, в частности, со стороны Соединенных Штатов.
Комментарии10
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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 11:36
Логично. Коли уж российский фюрер-казнокрад проплатил столь громкие заявления.
oneoretwo 02 августа 2018 | 11:36
...значится, как обычно - на банановой пальме, но с гранатой...
vaka257 02 августа 2018 | 11:40
oneoretwo: И будет как в Венесуэле...
noxepy_7_40_ 02 августа 2018 | 11:44
vaka257: Уж всяко лучше, чем на Украине.
vaka257 02 августа 2018 | 12:02
noxepy_7_40_: «24 богатейших россиянина увеличили свое состояние на 14 миллиардов долларов с начала года»
НАКОНЕЦ-ТО ХОРОШИЕ НОВОСТИ
shicotus_live 02 августа 2018 | 12:00
Ещё один кусок пролетел мимо жадных американских ртов. Опять обозлятся. будут в Конгрессе глупости говорить)))
tv_victim 02 августа 2018 | 11:37
Ну еще бы! Где еще на халяву можно оружие "купить", как не у России! Схема стара как мир: кредит-поставка-списание кредита. затраты - только на откат "кому надо".
vladimir1967 02 августа 2018 | 11:47
Конечно кто же откажется от халявы, ведь за поставки росвооружений можно не платить. Царек все спишет ради величия.
vladimir1967 02 августа 2018 | 11:56
Конечно не откажутся ведь за поставки росвооружений можно не платить, царек все спишет ради величия.
vasya_von_smetankin 02 августа 2018 | 12:01
Диктат со стороны Кремля, конечно же, намного Духовнее.