Европейские страны страдают от сильной жары

Наивысший уровень опасности объявлен на востоке Франции и на севере Италии. В некоторых районах в тени около 40 градусов. По прогнозам, ситуация не изменится до середины следующей недели.

Врачи рекомендуют местным жителям и туристам сократить до минимума пребывание на улице и увеличить потребление воды.