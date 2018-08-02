Европейские страны страдают от сильной жары
Наивысший уровень опасности объявлен на востоке Франции и на севере Италии. В некоторых районах в тени около 40 градусов. По прогнозам, ситуация не изменится до середины следующей недели.
Врачи рекомендуют местным жителям и туристам сократить до минимума пребывание на улице и увеличить потребление воды.
Комментарии2
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ukraminadozemljudobrjt 02 августа 2018 | 11:46
Нам пох.
sergirusso 02 августа 2018 | 11:55
А чё, летом минус сорок по Цельсию должно быть?