Мосгорсуд проверяет законность ареста сотрудника Центрального НИИ машиностроения Виктора Кудрявцева
Мосгорсуд проверяет законность ареста сотрудника Центрального научно-исследовательского Института машиностроения Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в госизмене.
Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку материалы дела имеют гриф «секретно».
Защита 74-летнего ученого добивается его освобождения. Содержание под стражей Кудрявцева необоснованно, — говорил адвокат Иван Павлов.
По данным следствия, Виктор Кудрявцев передавал инфомрацию о гипер-звуковых технологиях одной из стран НАТО ему грозит до 20 лет заключения.
Комментарии3
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ukradennaya_pensiya 02 августа 2018 | 11:38
ФСБ завела дело по статье о разглашении гостайны за передачу спецслужбам Запада сведений об отсутствии в России анонсированного Путиным гиперзвукового оружия.
vik_tor 02 августа 2018 | 11:39
Результат проверки заранее известен...
oneoretwo 02 августа 2018 | 11:47
...удел неумных: сначала сделают, потом думают...